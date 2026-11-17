PAMI ofrece cursos de tecnología, idiomas, arte y memoria para adultos mayores. Cómo funcionan y dónde consultar las vacantes disponibles

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI tienen acceso a un beneficio que va más allá de la cobertura médica y los medicamentos: cursos y talleres gratuitos para aprender nuevas habilidades, realizar actividades recreativas y mantenerse activos. La oferta incluye desde computación y uso del celular hasta escritura, fotografía, ejercicios de memoria y distintas disciplinas artísticas.

Las actividades se desarrollan a través de dos propuestas: los cursos universitarios UPAMI, dictados por instituciones de educación superior, y los talleres sociopreventivos, organizados junto con centros de jubilados y pensionados de todo el país. En ambos casos, la participación es gratuita y no se exige contar con estudios previos.

Una de las principales ventajas es la posibilidad de cursar desde el hogar. Mientras los talleres sociopreventivos son presenciales, los cursos UPAMI pueden ser virtuales, presenciales o mixtos, según la institución. Además, los afiliados pueden anotarse en hasta cinco cursos universitarios y tres talleres, siempre que haya cupos y la inscripción esté habilitada.

Qué cursos gratuitos ofrece PAMI para jubilados

El programa UPAMI reúne propuestas educativas y recreativas de distintas universidades argentinas. Las actividades varían según la institución, la localidad y el período de cursada.

Entre las opciones que integran la oferta se encuentran:

Computación: cursos para aprender a utilizar computadoras, navegar por internet y realizar tareas digitales cotidianas.

Uso del celular: talleres destinados a familiarizarse con las funciones de los teléfonos inteligentes.

Herramientas de oficina: capacitación en programas como Microsoft Office.

Escritura creativa: espacios para desarrollar relatos, cuentos y otras producciones literarias.

Literatura: lectura, análisis y conversación sobre obras y autores.

Fotografía digital: introducción a las herramientas y técnicas fotográficas.

Dibujo y pintura: actividades de expresión artística.

Estimulación de la memoria: ejercicios destinados a mantener activas distintas capacidades cognitivas.

Radio: talleres para conocer y practicar la producción de contenidos radiales.

Movimiento y danza: propuestas que combinan actividad física, expresión corporal y socialización.

También existen cursos de idiomas y otras disciplinas, cuya disponibilidad depende de las universidades participantes.

Cómo anotarse en los cursos gratuitos de PAMI

La inscripción se realiza desde la plataforma oficial del organismo. El procedimiento es sencillo y permite consultar las actividades según la temática y la institución.

Los pasos son los siguientes:

Ingresar a www.pami.org.ar/talleresycursos/inicio. Seleccionar la opción de cursos universitarios UPAMI o talleres sociopreventivos. Buscar una actividad por temática, universidad o ubicación. Revisar la modalidad, los días, horarios y cupos disponibles. Completar los datos personales y confirmar la inscripción.

Una vez realizado el trámite, el docente o responsable del taller se comunica con el participante por correo electrónico o teléfono para informar cómo comenzar.

Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos

Los cursos y talleres están dirigidos principalmente a jubilados y pensionados afiliados a PAMI. No requieren conocimientos previos ni formación universitaria.

En determinadas universidades también existen mecanismos para incorporar a personas mayores que no están afiliadas. Es el caso de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que contempla la participación de mayores de 65 años mediante una inscripción específica.

Así, PAMI ofrece una alternativa gratuita para quienes desean aprender a manejar mejor la tecnología, desarrollar una actividad artística o incorporar nuevas rutinas. La clave es consultar periódicamente la oferta, porque los cursos y las vacantes cambian según el calendario de cada institución.