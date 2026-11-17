Javier Milei anunció el desembarco de la tienda oficial de la marca en el shopping Unicenter. La comparativa de precios de los juguetes

Se espera que la llegada del local oficial ayude a reducir los precios para los fanáticos.

Actualmente, los productos Lego en el país son más del doble de caros que en el exterior.

Milei anunció la apertura de la primera tienda oficial Lego en Unicenter, Argentina, sin fecha confirmada.

Con un video animado, el presidente Javier Milei celebró la llegada de la tienda oficial de Lego en Argentina. La icónica marca de juguetes tendrá su primer local en el shopping Unicenter, aunque todavía no se confirmó la fecha de apertura.

El desembarco oficial Lego se da en medio de arribos de distintas marcas internacionales, sobre todo de moda. A diferencia de esos casos, actualmente es posible comprar los famosos bloques en distintas jugueterías.

Sin embargo, como suele ocurrir también en otros rubros, los precios a los que se consiguen son mucho más elevados que en el exterior. Es por eso que muchos fanáticos esperan la apertura de la tienda oficial para ver qué puede ocurrir con los valores de los juguetes.

Índice Lego: cuánto salen los juguetes en Argentina frente a otros países

De acuerdo a un relevamiento realizado por iProfesional, los Lego que actualmente se venden en jugueterías argentinas se encuentran mucho más caros que en otros países. De hecho, en los tres casos comparados, en Argentina salen más del doble de lo que cuestan en Estados Unidos.

El mismo juguete de Lego de Cars cuesta más del doble de caro en Argentina que en EE.UU.

Así es que, por ejemplo, un juego de Lego que en el país norteamericano cuesta u$s28, en Argentina se encuentra por unos u$s73, si se hace la conversión de pesos al dólar oficial. Una diferencia del 160%.

Esta brecha se da pese a que en algunas jugueterías de Argentina los Lego figuran con rebajas que pueden alcanzar el 20%.

Esta diferencia de precios es común de ver en otros rubros, como la indumentaria, donde una misma prenda de una misma marca generalmente suele ser más costosa en Argentina que en otros países. Así lo comprobó en distintas oportunidades este medio con el Índice Zara.

A continuación, una comparación de precios de un mismo producto de Lego en Argentina frente a otros siete países. El relevamiento está realizado en base a los precios de las páginas oficiales de Lego en los países donde está disponible (como estados Unidos, España, Reino Unido y Australia) y en jugueterías o sitios de comercio electrónico del resto de los países.

Lego Disney Cars Speed Champions Rayo McQueen (270 Piezas)

El Lego de Cars es más del doble de caro en Argentina que en EE.UU.

Australia: u$s27

Estados Unidos: u$s28

España: u$s30

Reino Unido: u$s30

Brasil: u$s31

México: u$s36

Chile: u$s45

Argentina: u$s73

Lego DC The Batman Batmobile Movie (330 Piezas)

El Lego del Batimóvil también es más caro en Argentina que en otros países relevados

Estados Unidos: u$s30

Australia: u$s30

España: u$s33

Reino Unido: u$s33

México: u$s38

Brasil: u$s46

Chile: u$s48

Argentina: u$s78

Lego Harry Potter Hogwarts Castle Ceremonia del Sombrero (124 Piezas)

El mismo juguete de Harry Potter es más caro en Argentina que en otros países

Estados Unidos: u$s15

España: u$s16,50

Reino Unido: u$s17

Australia: u$s17

México: u$s19

Brasil: u$s25

Chile: u$s26

Argentina: u$s39

La comparativa de un mismo juguete de Lego en Argentina frente a España

Si bien la apertura de la tienda de Lego en Unicenter generó entusiasmo entre los fanáticos de la marca de ladrillos, lo cierto es que los precios actualmente en Argentina son mucho más elevados frente a otros países.

Resta esperar por la apertura de su local oficial para comprobar si los valores bajarán, al menos para ubicarse en línea con los de países vecinos como Brasil y Chile.

El anuncio de Javier Milei sobre la llegada de Lego a Argentina

La marca danesa desembarcará con un local propio en el shopping de Martínez. El anuncio fue realizado por Javier Milei, aunque todavía no se informó cuándo será la inauguración.

Lego abrirá su primera tienda oficial en la Argentina. El establecimiento funcionará en Unicenter, el centro comercial ubicado en Martínez, aunque por el momento no se comunicó una fecha precisa para su apertura.

La novedad fue anunciada por el presidente Javier Milei, quien compartió un video en su cuenta oficial de Instagram con el siguiente mensaje: "Lego abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei".

La llegada de la compañía danesa representa un nuevo paso en la expansión de marcas internacionales en el mercado local. Hasta ahora, sus productos se conseguían en el país a través de distribuidores, pero la firma no contaba con establecimientos oficiales propios.

Uno de los operadores que comercializa actualmente los productos de la marca es Brickstore, que cuenta con una tienda online y también tiene un stand en Unicenter. Allí mismo se instalará próximamente el nuevo local oficial, en el marco de la transformación comercial que atraviesa el shopping.

La compañía ya cuenta con una presencia consolidada en distintos mercados de la región. Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá tienen tiendas oficiales de Lego desde hace años.

Argentina, en cambio, permaneció al margen de esa expansión comercial. Durante la última década, las restricciones cambiarias y las políticas de protección comercial representaron obstáculos para el desembarco de marcas internacionales con operaciones directas.

El escenario comenzó a modificarse con la apertura económica impulsada por el Gobierno. La flexibilización de los controles cambiarios y la simplificación de los trámites de importación facilitaron que distintas compañías internacionales volvieran a considerar a la Argentina como destino para sus inversiones.

De acuerdo con los datos oficiales de la empresa, Lego tiene presencia en más de 120 países y opera una red de 1.106 tiendas propias en todo el mundo.

De un taller de carpintería en Dinamarca al imperio global de los ladrillos

La historia de Lego se remonta a 1932, cuando Ole Kirk Kristiansen, un carpintero de Billund, una pequeña localidad de Dinamarca, puso en marcha un taller dedicado a fabricar artículos de madera.

En sus comienzos, el emprendimiento producía escaleras, tablas de planchar y juguetes sencillos. Autos, aviones y yoyós integraban el catálogo inicial, aunque la evolución del negocio terminaría llevándolo hacia una actividad muy diferente.

La crisis económica de los años 30 obligó a Kristiansen a revisar el rumbo de la compañía. Los juguetes tenían mejores resultados comerciales que los artículos de uso cotidiano, por lo que el fundador decidió concentrar la producción en ese segmento.

Hacia fines de 1935 tomó la decisión de dedicarse exclusivamente a los juguetes. En enero de 1936, el emprendimiento adoptó el nombre Lego, una combinación de las palabras danesas leg godt, cuya traducción es "jugar bien".

La calidad fue uno de los principios que guiaron la fabricación desde sus primeros años. Los juguetes de madera se elaboraban con haya, una madera que atravesaba un proceso de secado antes de ser cortada, lijada, pulida y barnizada.

De esa etapa surgió el lema que la compañía conserva hasta hoy: "Solo lo mejor es suficientemente bueno".

El incendio que casi destruye a Lego y la apuesta al plástico

En marzo de 1942, un incendio destruyó gran parte de la fábrica de Billund. Kristiansen tuvo que decidir si abandonaba el proyecto o reconstruía las instalaciones para continuar con la actividad.

Eligió la segunda alternativa. Antes de que terminara ese mismo año, la producción ya se había reanudado en una nueva planta.

El siguiente gran cambio llegó en 1949, cuando Lego comenzó a fabricar juguetes de plástico. La incorporación de ese material abrió nuevas posibilidades para el diseño y sentó las bases del sistema de construcción que luego se convertiría en el sello de la compañía.

En 1955 presentó el Lego System in Play, un concepto basado en la compatibilidad entre todas las piezas. La propuesta buscaba que los elementos pudieran conectarse entre sí, combinarse de múltiples maneras y conservar su utilidad a lo largo del tiempo.

El primer producto de esa línea fue Town Plan no. 1, un conjunto pensado para construir un entorno urbano con calles, edificios y vehículos.

El 28 de enero de 1958 fue otra fecha decisiva para la empresa. Ese día, Lego presentó la solicitud de patente del diseño del ladrillo que todavía utiliza como base de sus productos.

La principal innovación fue la incorporación de tubos en el interior de las piezas. Al combinarse con los pernos de la parte superior, el mecanismo permitió lograr un encastre más firme y multiplicó las posibilidades de construcción.

Según los cálculos de la propia compañía, seis ladrillos de ocho pernos pueden combinarse de 915.103.765 maneras diferentes. Esa versatilidad fue uno de los factores que contribuyeron a convertir al sistema en un fenómeno global.

En 1960, la empresa tomó otra decisión estratégica: abandonó definitivamente la fabricación de juguetes de madera y concentró sus recursos en los bloques de plástico y el sistema de construcción.

Desde entonces, el grupo mantuvo su sede en Billund y continuó bajo el control de la familia Kirk Kristiansen. Los descendientes del fundador siguen al frente de la compañía.

Con la apertura de su primer establecimiento oficial en el shopping Unicenter, la Argentina se incorporará al mapa comercial de una compañía que nació en un pequeño taller de carpintería danés y terminó construyendo uno de los negocios más reconocidos de la industria mundial del entretenimiento.