El local estará ubicado en el shopping Unicenter, aunque todavía no se informó la fecha de la apertura. El video que compartió el Presidente

Lego abrirá su primera tienda oficial en Argentina. El local estará ubicado en Unicenter, el shopping de Martínez, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta de inauguración.

El presidente Javier Milei fue quien anunció la novedad a través de sus redes sociales. El mandatario publicó un video en su cuenta oficial de Instagram con el mensaje: "Lego abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei".

La llegada de la marca danesa amplía la presencia de empresas internacionales en el mercado local. Hasta ahora, los productos de Lego solo se comercializaban en Argentina a través de distribuidores locales, sin tiendas oficiales de la compañía.

El operador Brickstore es quien actualmente vende los productos de la firma en su página web. También cuenta con un stand en el mismo Unicenter donde próximamente se instalará la tienda oficial.

Dónde tiene tiendas Lego en América Latina y por qué Argentina llegó tarde

La compañía ya tiene presencia comercial consolidada en varios países de la región. Brasil, Chile, Colombia, México, Costa Rica, Perú y Panamá cuentan con tiendas oficiales de Lego desde hace años.

Argentina quedó fuera de esa expansión latinoamericana hasta ahora. Las restricciones cambiarias y las políticas comerciales proteccionistas durante la última década dificultaron el ingreso de marcas globales con operaciones directas.

Javier Milei compartió el video en su cuenta de Instagram

La apertura económica impulsada por el gobierno actual modificó ese escenario. El levantamiento de controles cambiarios y la simplificación de trámites de importación facilitaron que empresas internacionales evaluaran nuevamente al mercado argentino como destino de inversión.

Según datos oficiales de la empresa, Lego tiene locales en más de 120 países. La compañía maneja una red de 1.106 tiendas de marca propia en todo el mundo.

De un taller de carpintería en Dinamarca al imperio global de los ladrillos

La historia de Lego comenzó en 1932 en Billund, una pequeña localidad de Dinamarca. Ole Kirk Kristiansen, un carpintero local, abrió un modesto taller donde fabricaba artículos de madera.

En sus primeros años, el negocio producía escaleras, tablas de planchar y algunos juguetes sencillos. Autos de madera, aviones y yoyós formaban parte del catálogo inicial de la empresa.

La crisis económica de los años 30 obligó a Kristiansen a replantear su estrategia comercial. Los juguetes mostraban mejor performance de ventas que los artículos de uso cotidiano.

Hacia fines de 1935, el carpintero decidió concentrar toda la producción en ese rubro. Desde enero de 1936, el emprendimiento adoptó el nombre Lego, una combinación de las palabras danesas "leg godt", que significan "jugar bien".

La calidad se convirtió desde el inicio en un pilar de la producción. Los juguetes de madera utilizaban haya que atravesaba un proceso de secado antes de ser cortada, lijada, pulida y barnizada.

De esa época proviene el lema que la firma mantiene hasta hoy: "Solo lo mejor es suficientemente bueno".

El incendio que casi destruye a Lego y la apuesta al plástico que cambió todo

En marzo de 1942, un incendio arrasó gran parte de la fábrica. Kristiansen enfrentó la decisión más difícil de su carrera: cerrar o reconstruir.

Optó por lo segundo. Antes de fin de ese año, la producción se había reanudado en las nuevas instalaciones de Billund.

En 1949 llegó el punto de inflexión. La empresa empezó a producir artículos de plástico, una novedad tecnológica que abrió posibilidades completamente nuevas para el diseño de juguetes.

Esa decisión marcó el camino hacia los bloques de construcción que definirían el futuro de la compañía. Los ladrillos de madera quedaron atrás para siempre.

En 1955, Lego presentó el Lego System in Play, un concepto revolucionario basado en la compatibilidad universal de las piezas. La idea central consistía en que todos los elementos pudieran unirse entre sí, combinarse de distintas maneras y mantener su utilidad a lo largo del tiempo, generación tras generación.

El primer producto de esa línea fue Town Plan no. 1, diseñado para construir un entorno urbano con calles, edificios y vehículos.

El ladrillo que se convirtió en leyenda: 915 millones de combinaciones posibles

El 28 de enero de 1958 quedó grabado en la historia de la compañía. Ese día, Lego presentó la solicitud de patente del diseño del ladrillo que se usa hasta hoy.

La innovación clave fue la incorporación de tubos en el interior de las piezas. Ese sistema, combinado con los pernos de la parte superior, permitió una unión mucho más firme y amplió exponencialmente las posibilidades de armado.

Según cálculos de la propia firma, seis ladrillos de ocho pernos pueden combinarse de 915.103.765 formas diferentes. Esa versatilidad matemática convirtió al producto en un fenómeno mundial.

En 1960, la compañía tomó una decisión estratégica final: dejó de fabricar juguetes de madera. Todos los recursos se concentraron en los ladrillos plásticos y en el sistema de construcción.

El grupo mantuvo su sede en Billund y continúa bajo propiedad de la familia Kirk Kristiansen. Los descendientes del fundador siguen dirigiendo la empresa nueve décadas después.

Qué vende Lego hoy y cómo le va en el mercado global

En la actualidad, los productos de Lego se venden en más de 120 países. La compañía emplea a 34 mil personas en todo el mundo, según datos del primer semestre de 2026.

Durante ese período, el grupo lanzó más de 330 productos nuevos. Las líneas más populares incluyen LEGO City, Technic, Icons, Botanicals, Star Wars y NINJAGO.

La firma también desarrolla sets asociados a franquicias de entretenimiento como Harry Potter, Marvel, DC Comics y Disney. Esas colaboraciones representan una parte significativa de las ventas.

Los números financieros muestran un crecimiento sostenido. Entre enero y junio de 2026, los ingresos de la compañía aumentaron 21% en comparación con el mismo período del año anterior.

Con la apertura de la tienda en Unicenter, Argentina se suma formalmente al mapa comercial de una marca que nació en un taller de carpintería y se convirtió en un gigante global del entretenimiento infantil.