La reforma de la Ley 9024 habilita a los adolescentes a manejar tres categorías de vehículos bajo ciertas condiciones especiales

La provincia de Mendoza aprobó una modificación de su Ley Provincial de Tránsito que permitirá a los jóvenes de 17 años obtener la licencia de conducir para determinados vehículos. La iniciativa recibió sanción definitiva en el Senado provincial, con 35 votos afirmativos y dos negativos, y establece un régimen especial para los menores de edad.

La nueva normativa contempla un carnet de carácter provisorio y probatorio, que estará sujeto a una serie de requisitos y restricciones. Entre ellos, se encuentran la autorización escrita de los padres o tutores, la aprobación de un curso obligatorio de educación vial y la realización de los exámenes correspondientes.

El proyecto, impulsado por la diputada María Eugenia De Marchi y unificado con otra iniciativa del legislador Gustavo Perret, modifica la Ley N° 9024. Tras su aprobación, fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Qué vehículos podrán manejar los jóvenes de 17 años

La reforma habilita a los adolescentes a obtener licencias de conducir para tres categorías de vehículos:

A1.1 : ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos.

: ciclomotores de hasta 50 centímetros cúbicos. A1.2 : motocicletas de hasta 150 centímetros cúbicos.

: motocicletas de hasta 150 centímetros cúbicos. B1: automóviles, utilitarios y camionetas particulares cuyo peso total con carga no supere los 3.500 kilogramos.

De esta manera, los jóvenes podrán acceder a su primera licencia antes de cumplir los 18 años, aunque bajo un esquema de conducción supervisada por condiciones especiales.

Cuáles son los requisitos para sacar la licencia a los 17 años

Para obtener el carnet, los adolescentes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener 17 años cumplidos.

Presentar una autorización expresa y por escrito de sus padres, tutores o representantes legales.

Realizar y aprobar un curso obligatorio de educación vial.

Superar un examen psicofísico.

Aprobar una prueba práctica de conducción, de acuerdo con las exigencias previstas para la licencia definitiva.

La obtención del permiso no será automática: los interesados deberán completar todas las instancias de evaluación establecidas por la normativa.

La restricción horaria para los conductores menores de edad

Uno de los puntos centrales de la reforma es la limitación para circular durante la noche. Los jóvenes de 17 años no podrán conducir solos entre las 23 y las 6 h.

Durante esa franja horaria, únicamente estarán habilitados para manejar si viajan acompañados por un adulto responsable que tenga licencia de conducir vigente.

Además, la ley establece tolerancia cero de alcohol y estupefacientes para los conductores menores de edad.

Qué pasa si un joven comete una infracción antes de los 18 años

El nuevo régimen establece condiciones más estrictas para quienes obtengan el carnet a los 17 años. La comisión de una infracción de tránsito, en los términos que determine la reglamentación, podrá provocar la revocación inmediata de la licencia.

La medida también deberá ser comunicada a los padres, tutores o representantes legales del adolescente.

En cambio, quienes cumplan 18 años sin registrar infracciones podrán acceder automáticamente a la licencia de conducir definitiva.

Cuándo comenzará a regir la licencia de conducir desde los 17 años

Aunque el Senado mendocino ya aprobó la modificación de la Ley de Tránsito, la posibilidad de tramitar el nuevo carnet dependerá de los pasos administrativos necesarios para su implementación.

La iniciativa fue remitida al Poder Ejecutivo provincial para su promulgación. Luego deberán establecerse los mecanismos correspondientes para poner en funcionamiento el nuevo régimen.

Con esta modificación, Mendoza amplía el acceso a la licencia de conducir para los adolescentes, aunque establece un sistema de condiciones especiales que busca promover una incorporación progresiva a la circulación vial.