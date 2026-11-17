"Ha estado aparentemente ebrio" y "pobre diablo con cara de E.T." fueron algunos de los insultos que recibió el periodista argentino

La cobertura de la visita del papa León XIV a Perú terminó envuelta en una fuerte polémica para el periodista argentino Nelson Castro. Sus comentarios sobre Chiclayo, la ciudad donde el actual pontífice se desempeñó como obispo durante ocho años, provocaron indignación en los medios locales y desataron una serie de durísimas críticas en la televisión peruana.

El conflicto comenzó durante una transmisión para TN, cuando Castro describió las condiciones de la localidad y se refirió al estado de sus calles y viviendas. "Mirá lo que es esto: calles de tierra, mugre, todas casas a medio terminar, mal hechas, humilde. Todo un lugar de subsistencia y ciudad precaria realmente", expresó mientras mostraba imágenes del lugar.

Aunque el periodista también destacó la hospitalidad de los vecinos, sus apreciaciones generaron un profundo malestar en Perú. Una de las respuestas más contundentes llegó de Carla García, conductora de Willax Televisión, quien salió al cruce de sus declaraciones y defendió la identidad cultural y el desarrollo histórico de Chiclayo.

"Chiclayo, la ciudad de la amistad, es una ciudad próspera, generosa, y tiene, posiblemente, lugares humildes pero Chiclayo también tiene la pirámide de Túcume, el señor del Sipán, ¿qué sabrá ese argentino de cultura? ¿Qué sabrá ese pobre diablo de lo que pasamos los peruanos?", disparó.

Las durísimas acusaciones contra Nelson Castro en la televisión peruana

La conductora fue más allá de las críticas a la cobertura periodística y lanzó una serie de descalificaciones personales contra Castro. Incluso lo acusó, sin presentar pruebas en sus declaraciones televisivas, de haber estado bajo los efectos del alcohol durante la gira papal.

"¿Qué sabrá ese pobre diablo con cara de E.T que ha venido al Perú a burlarse de nosotros? ¿Qué sabrá ese pobre diablo, alcohólico y poca cosa? Ha estado aparentemente ebrio durante todo el viaje papal... quizás no solamente ebrio, viene a burlarse", sostuvo García.

La periodista también buscó aclarar que sus cuestionamientos no estaban dirigidos contra la Argentina ni contra sus habitantes. En ese sentido, pidió disculpas al público argentino y defendió a los sectores más humildes de su país.

"Pido disculpas a mis hermanos argentinos, nosotros no nos vamos a burlar de la miseria de algunos de sus barrios porque sabemos que la humildad y la elegancia no tienen nada que ver con el dinero", afirmó.

Sin embargo, la controversia no terminó allí. García también mencionó a Mercedes Ninci, otra de las periodistas argentinas que viajó a Perú para cubrir las actividades del Papa, y cuestionó a ambos cronistas por la manera en que realizaron su trabajo.

"Y este tipo Nelson Castro y esta Mercedes Ninci son la demostración de que uno puede ser un supuesto profesional con plata y subirse al avión del Papa y sin embargo ser un par de miserables", lanzó.

El video de Nelson Castro que desató la polémica en Perú

El origen de la controversia fue una transmisión de TN desde Chiclayo, ciudad que tiene un significado especial para León XIV por su trayectoria religiosa antes de convertirse en pontífice.

Durante su cobertura, Castro hizo referencia a las condiciones de infraestructura de algunos sectores de la localidad, con especial énfasis en las calles sin pavimentar y las viviendas sin terminar.

Las imágenes y sus comentarios tuvieron una fuerte repercusión en los medios peruanos. En ese contexto, García volvió a cuestionar al periodista argentino y calificó de "mamarrachos" y "pobres diablos absolutamente ignorantes" a los cronistas involucrados.

La polémica abrió un debate sobre la manera de retratar las condiciones sociales de una ciudad durante una cobertura internacional y el límite entre la descripción periodística de la realidad y las expresiones que pueden interpretarse como despectivas hacia sus habitantes.

Por el momento, las acusaciones personales realizadas por García forman parte de sus declaraciones televisivas y no se acompañaron de pruebas que permitan corroborarlas.