Miles participaron en la emotiva ceremonia final de la gira sudamericana, marcada por mensajes de unión, esperanza y reconciliación

El papa León XIV cerró este lunes su visita apostólica a Sudamérica. La despedida fue en Perú, en donde pasó seis días intensos de encuentros y celebraciones que marcaron su regreso a una tierra que considera parte de su historia personal.

El pontífice emprendió su vuelo de retorno a Roma después de una jornada emotiva. Esta fue la última etapa de su gira por Sudamérica. El viaje más largo y extenuante de su pontificado incluyó también Uruguay y Argentina, y se desarrolló apenas un mes después de que León XIV se sometiera a una operación de cáncer de pulmón.

El Papa que volvió a Perú tras años de ausencia

León XIV llegó a suelo peruano el 11 de noviembre. Desde ese momento, recorrió Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa en una agenda que no dejó respiro.

El Santo Padre tiene un vínculo especial con Perú. Años atrás ejerció como obispo de Chiclayo. Allí construyó lazos profundos con las comunidades locales.

Durante su despedida, reconoció públicamente ese lazo. "Me he sentido como en casa y me han recordado que la Iglesia es de verdad una familia", expresó ante miles de personas.

También agradeció a quienes hicieron posible su visita. Mencionó a autoridades, voluntarios y fieles que siguieron sus actividades desde diferentes puntos del país.

El pontífice destacó que se llevaba el testimonio de la fe y la devoción de los peruanos. También los recuerdos de sus cantos, danzas y muestras de cariño.

La despedida tuvo su momento cumbre en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. Allí, León XIV celebró una misa multitudinaria ante 1,5 millones de personas.

Esa cifra iguala la convocatoria que logró el Papa Francisco en 2018. El mismo lugar, la misma devoción masiva.

El mensaje central: los pobres no pueden esperar

En su homilía, el Papa volvió a tocar uno de sus temas recurrentes. "¡Los únicos que no pueden esperar son los pobres!", clamó ante la multitud.

La frase apuntó directamente a una de las grandes llagas del continente: en Perú, la pobreza afecta a un tercio de la población, una realidad que el pontífice no dejó pasar en ningún momento de su visita.

León XIV también citó a San Toribio de Mogrovejo. Este misionero español del siglo XVI fue arzobispo de Lima cuando Perú era un virreinato.

Mogrovejo defendió a los indígenas, aprendió sus lenguas y tradujo el catecismo a sus idiomas. El Papa es devoto de esta figura histórica.

"Con el corazón sanado y elevado por la gracia en el vínculo con la Trinidad, nosotros podremos abrirnos a cada hermano y hermana", dijo el pontífice. "Curándolos, amándolos y sirviéndolos con la bondad del Señor".

Un Papa que superó todas las expectativas en Sudamérica

León XIV demostró una fortaleza impresionante durante estos 11 días de gira. Cumplió sin dificultad una agenda agotadora que hubiera desafiado a cualquier persona.

Su operación de cáncer de pulmón había sido apenas un mes antes. Sin embargo, no mostró signos de cansancio en ninguna de sus apariciones públicas.

En Uruguay, donde solo el 38% de la población es católica, logró movilizar incluso a muchos ateos. Su mensaje trascendente cruzó barreras religiosas.

En Argentina conquistó con números nunca antes vistos en su pontificado. Al despedirse, León publicó un mensaje en el que agradeció su visita: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa".

León XIV se despidió de la Argentina: "Este país desde ahora tiene dos Papas"

En ese sentido, León XIV dejó una frase que vinculó su historia con la del país y la de su antecesor: "Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", escribió, en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a su propio vínculo con los argentinos tras la visita.

Además, llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros. "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján", sostuvo.

"¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó el Papa, quien inició su viaje hacia Perú luego de finalizar su agenda en el país.