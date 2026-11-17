El campeón del mundo con la Selección Argentina obtuvo un título que le permitirá continuar ligado al fútbol desde otro lugar cuando se retire

Ángel Di María comenzó a proyectar su futuro profesional después de asociarse con Lionel Messi en un megaproyecto inmobiliario. A pesar de que todavía continúa en actividad como futbolista profesional en Rosario Central, el atacante dio un paso importante para su próxima etapa laboral: completó sus estudios y se recibió de director técnico.

La noticia representa un nuevo capítulo en la vida profesional de Fideo, que ya había manifestado su interés por continuar vinculado al deporte una vez que decida ponerle punto final a su carrera como jugador profesional.

La formación se llevó adelante en una escuela de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) en Rosario, Santa Fe. La institución confirmó su graduación y lo felicitó públicamente por haber completado los estudios.

Ángel Di María se recibió de director técnico (Gentileza Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino)

Un proyecto profesional que comparte con un amigo

Pero Di María no imagina este nuevo camino en soledad. Entre sus proyectos aparece la posibilidad de trabajar junto a Leandro Paredes, otro campeón del mundo con quien mantiene una estrecha relación personal y profesional.

Ambos ya habían conversado sobre la posibilidad de compartir un cuerpo técnico en el futuro. Incluso, el propio Fideo había contado que tenían la ilusión de dirigir a Rosario Central y Boca, los clubes con los que mantienen un vínculo especial.

Paredes también comenzó su formación como director técnico en la misma institución rosarina, por lo que el proyecto empieza a tomar forma.

Una nueva etapa después de una carrera histórica

El interés de Di María por convertirse en entrenador también está relacionado con su admiración por el trabajo de Lionel Scaloni, Pablo Aimar y el resto del cuerpo técnico de la Selección Argentina.

En distintas oportunidades, el futbolista reconoció que le gustaría experimentar esa función y que dirigir al seleccionado nacional sería una posibilidad que lo entusiasmaría.

Por ahora, el campeón del mundo continúa enfocado en su presente como futbolista. Sin embargo, la obtención del título demuestra que ya comenzó a construir una alternativa profesional para cuando llegue el momento de cerrar una de las etapas más importantes de su vida.