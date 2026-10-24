El impactante negocio lejos del fútbol que une a Messi y Di María

La familia del histórico capitán de la Selección impulsa un megaproyecto inmobiliario en su ciudad natal y se asociaron con la familia del Fideo

Lionel Messi y Ángel Di María escribieron juntos varias de las páginas más gloriosas de la historia reciente de la Selección Argentina. Sin embargo, más allá de los logros deportivos dentro del campo de juego, las dos estrellas oriundas de la provincia de Santa Fe volvieron a consolidar una alianza estratégica fuera de las canchas para liderar un ambicioso desarrollo inmobiliario de alta gama en la ciudad de Rosario, la tierra natal donde ambos crecieron y con la que mantienen un fuerte lazo afectivo.

La nueva propuesta urbanística lleva el nombre de Punta Mediterráneo y está impulsada directamente por el entorno familiar del capitán del Inter Miami. La comercialización exclusiva de las propiedades quedó a cargo de la empresa Di María Negocios Inmobiliarios, una firma liderada por Vanesa Di María, hermana del actual futbolista de Rosario Central, conformando así un proyecto que reúne los apellidos más influyentes del deporte nacional.

El proyecto se presenta como un hito urbano de relevancia para la región santafesina, destacándose por su arquitectura de vanguardia, sus amplias dimensiones y una ubicación privilegiada pensada para potenciar el crecimiento de la zona norte rosarina.

Cómo es el complejo frente al río Paraná y qué unidades ofrece

El emprendimiento inmobiliario se encuentra estratégicamente ubicado sobre la barranca de la calle Guayaquil al 200, ofreciendo un entorno natural imponente frente a la costa del río Paraná. Uno de sus principales atractivos diferenciales es la impactante vista panorámica que abarca desde el icónico puente Rosario-Victoria hasta el moderno polo urbano de Puerto Norte, convirtiendo al paisaje y a la luz natural en protagonistas centrales de la vida cotidiana de los residentes.

Punta Mediterráneo, el negocio que vuelve a juntar a Messi y Di María.

El complejo dispondrá de departamentos de primer nivel con tipologías de uno, dos y tres dormitorios, presentando superficies adaptables que van desde los 55 hasta los 430 metros cuadrados. Esta variedad de unidades está pensada para cubrir un abanico amplio de perfiles, desde jóvenes profesionales e inversores de bienes raíces hasta familias que buscan espacios confortables. El proyecto cuenta con la participación de las reconocidas empresas constructoras Edeca y Depaoli & Trosce, con un plazo proyectado para finalizar las obras de cara al año 2028.

Estación Leones: el otro megaproyecto deportivo y comercial de la región

En paralelo al desarrollo residencial a orillas del río Paraná, la alianza entre ambas familias contempla una segunda iniciativa de enorme escala en la localidad vecina de Alvear. Se trata de Estación Leones, un plan urbanístico integral que abarca un predio de 52 hectáreas. El másterplan incluye sectores residenciales abiertos y privados, un centro comercial de escala metropolitana y un espacio de 10 hectáreas enteramente destinado al club Leones, equipo del ascenso argentino en el que invierte Lionel Messi.

El estadio que hará Messi para su club Leones en Rosario.

Dentro de dicho predio se proyecta la construcción de un moderno estadio multifunción con capacidad para 15.000 espectadores, complementado con instalaciones deportivas, áreas de recreación y servicios sociales de alta infraestructura. Al igual que con Punta Mediterráneo, la comercialización estará bajo la órbita de Di María Negocios Inmobiliarios, con el desarrollo a cargo de la firma JC Basileuo, reafirmando una sólida apuesta inversora en el Gran Rosario.