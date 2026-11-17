Millones de estadounidenses recibieron simultáneamente un mensaje especial para evaluar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias

El Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos se activó este martes durante exactamente un minuto. Televisores y radios de costa a costa interrumpieron su programación regular para emitir señales sonoras y mensajes en pantalla. La prueba llegó justo en medio de una ola de fallas tecnológicas en ese país que ya afectó desde miles de vuelos como operaciones bancarias.

La alerta se disparó a las 2.20 PM hora del Este. Millones de estadounidenses vieron cómo sus dispositivos reproducían un tono penetrante acompañado de un cartel oficial.

El sistema está diseñado para que el presidente pueda compartir información vital con el público durante una emergencia nacional, interrumpiendo toda la programación del país en tiempo real.

Pero esta vez no había ninguna emergencia. Se trató de una prueba de rutina planificada con meses de antelación por las autoridades federales.

Por qué Estados Unidos probó su sistema de alerta nacional

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) anunció la prueba en septiembre pasado. La fecha quedó marcada en el calendario oficial desde ese momento: 17 de noviembre, 2.20 PM.

Una legislación de 2015 estableció que estas pruebas específicas deben realizarse al menos una vez cada tres años. La anterior tuvo lugar en octubre de 2023.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) fue la encargada de emitir la alerta. El mensaje en pantalla rezaba: "Esta es una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia, emitida por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Se trata únicamente de una prueba. No se requiere ninguna acción por parte del público".

Las autoridades aclararon con anticipación que se trataba de un ejercicio obligatorio. No guardaba relación con interrupciones recientes ni con ninguna "emergencia secreta", como trascendió en redes sociales en medio de teorías conspirativas.

Esta vez, los teléfonos móviles no formaron parte del ejercicio. Aunque hace tres años la prueba sí incluyó estos dispositivos, FEMA decidió excluirlos en esta ocasión.

"Durante una emergencia, cada segundo es crucial", afirmó Cameron Hamilton, administrador de FEMA. "Los sistemas de alerta y aviso de FEMA garantizan que no se pierda ni un segundo a la hora de hacer llegar a la ciudadanía la información fundamental necesaria para mantenerla a salvo".

Las pruebas operativas, añadió Hamilton, "nos permiten identificar y solucionar posibles problemas antes de que ocurra una emergencia real".

Desde la Guerra Fría hasta hoy: cómo evolucionó el sistema de alertas

El primer sistema de alerta pública de Estados Unidos nació en plena Guerra Fría. Se llamaba CONELRAD y fue instaurado por el presidente Harry S. Truman en 1951.

La amenaza de una guerra nuclear con la Unión Soviética motivó su creación. El país necesitaba una forma rápida de comunicarse con millones de personas en caso de ataque.

A partir de 1963 llegó el Sistema de Radiodifusión de Emergencia. Las emisoras de radio y televisión realizaban pruebas obligatorias una vez por semana.

Esas pruebas no estaban sincronizadas a nivel nacional. Podían aparecer en cualquier momento del día o de la noche.

El mensaje apareció en pantallas de televisión y transmisiones radiales

El formato era inconfundible: un tono penetrante -y algo alarmante- seguido de un mensaje: "Esto es una prueba. Durante los próximos 60 segundos, esta emisora llevará a cabo una prueba del Sistema de Radiodifusión de Emergencia. Esto es solo una prueba".

Tras un minuto que solía generar inquietud, se reanudaba la programación habitual. Estas pruebas dejaron de realizarse en 1997, año en que fueron sustituidas por el actual Sistema de Alerta de Emergencia.

Qué implicó la prueba de este martes

La alerta del martes no implicaba cortes de electricidad, internet ni telefonía. Las autoridades lo aclararon antes del ejercicio para evitar confusiones.

Sin embargo, se advirtió que algunos usuarios podían llegar a experimentar breves interrupciones en el servicio durante el minuto de la prueba.

El cartel atravesó pantallas en Chicago, Pasadena y cada rincón del país. Los televisores mostraron el mensaje oficial mientras las radios reproducían el tono característico.

Fue una demostración sincronizada de alcance nacional. El sistema funcionó como estaba previsto.

Europa también prepara a sus ciudadanos ante emergencias

Estados Unidos no está solo en este tipo de ejercicios. Cada vez más gobiernos impulsan campañas para que sus ciudadanos estén preparados ante posibles emergencias.

Los planes apuntan a que las personas puedan sostenerse durante varios días si se interrumpen los servicios esenciales.

Hace una semana, la Comisión Europea publicó una nueva serie de recomendaciones. El objetivo: preparar a los europeos ante los crecientes riesgos de una emergencia.

Las autoridades de la Unión Europea aconsejaron a sus ciudadanos que mantuvieran un kit de emergencia para 72 horas. Debe incluir suministros como alimentos, agua, dinero en efectivo y baterías portátiles.

La tendencia se aceleró entre 2024 y 2026, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania, las amenazas híbridas, los ciberataques y la creciente preocupación por la seguridad de las infraestructuras críticas.

No todos los países de la UE tienen el mismo nivel de preparación ante crisis. La Comisión también quiere animarlos a que se coordinen mejor en caso de emergencia.