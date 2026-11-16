Usuarios de los principales bancos de Estados Unidos reportaron fallas para entrar a sus cuentas, consultar saldos y completar operaciones

Fallas técnicas en varios de los principales bancos de Estados Unidos generaron reclamos de miles de clientes durante este lunes. Usuarios de JPMorgan Chase, Bank of America, U.S. Bank, Wells Fargo y Truist reportaron problemas en plataformas digitales. Aún no hubo ninguna explicación oficial al respecto, pero la noticia genera incertidumbre global ya que ocurre días después de que miles de vuelos quedaran paralizados en todo el país por problemas de seguridad.

Los usuarios no pudieron ingresar a sus cuentas, consultar saldos ni completar operaciones. Las quejas se multiplicaron en redes sociales a partir de la mañana.

La plataforma de pagos Zelle también registró inconvenientes, según datos de Downdetector. Este sitio recopila reportes de usuarios, pero no confirma la cantidad exacta de clientes afectados ni prueba que todas las entidades hayan sufrido una caída generalizada.

Los principales bancos de EE.UU. lideran los reclamos por fallas en el sitio Downdetector

La IA puede estar detrás de las fallas

Si bien desde algunos bancos descartaron rápidamente la posibilidad de un ciberataque, estas fallas sí podrían relacionarse con la Inteligencia Artificial: los nuevos agentes de IA sobre los viejos softwares pueden estar generando estos problemas.

"En la medida en que la IA va reescribiendo softwate por encima de lo hecho por las personas, esto genera que los humanos vayan perdiendo cierto control", explicó Alfredo Roisenzvit, especialista en IA.

Además "no se descarta que puedan haber agente maliciosos que estén complicando el panorama".

La irrupción de la IA tomando el control de programas de software hechos por humanos generan un alerta en el sistema, a lo que se suman agentes maliciosos y programas de software que vienen de larga data.

En ese escenario, Chase fue la primera entidad en reconocer públicamente el problema. Un vocero admitió que algunas transacciones demoraban más de lo habitual, aunque aclaró que los clientes conservaban acceso a sus cuentas y fondos.

La entidad descartó de plano un ciberataque. Aseguró que sus equipos técnicos trabajaban para normalizar el servicio cuanto antes.

U.S. Bank, en tanto, aclaró que sus sistemas centrales no estaban directamente afectados, aunque podía haber demoras en algunos pagos procesados a través de Zelle entre distintas entidades financieras.

El rumor viral del apagón mundial que encendió las alarmas

Las fallas bancarias ocurrieron en un momento particularmente sensible. Desde hace varios días circulan en redes sociales mensajes que anuncian para este martes 17 de noviembre un supuesto apagón mundial de 72 horas.

Según esos posteos, habría una caída simultánea de internet, los bancos y las comunicaciones en todo el planeta. Algunas publicaciones hablan de un ciberataque coordinado por actores estatales o grupos criminales.

Los mensajes virales recomiendan retirar efectivo de los bancos antes del martes, acumular alimentos y agua para varios días, e incluso advierten que las cuentas bancarias podrían quedar en cero o inaccesibles durante meses.

La coincidencia entre la fecha anunciada por esos rumores y los problemas técnicos reales del lunes generó especulaciones inmediatas. Sin embargo, no existe ninguna prueba que vincule ambos eventos.

Una fuente consultada por CNBC fue categórica: no había indicios de que actores maliciosos estuvieran detrás del problema técnico de JPMorgan ni señales de un error de software que afectara simultáneamente a varios bancos. Tampoco se identificó una causa común para los reportes de las distintas entidades.

La paralización de los vuelos suma más suspicacias

El contexto no ayuda a calmar los ánimos. Las complicaciones bancarias llegaron apenas tres días después de otro episodio crítico en la infraestructura estadounidense.

El pasado viernes 13 de febrero por la noche, miles de vuelos fueron paralizados en todos los aeropuertos de Estados Unidos. La situación generó caos y dejó a pasajeros varados durante horas.

Tras la incertidumbre inicial, el secretario de Transporte, Sean Duffy, ofreció una explicación técnica. La falla estuvo vinculada a infraestructura obsoleta: viejos cables de cobre instalados en los años 80 y enrutadores antiguos que ya mostraban signos de agotamiento.

El problema se agravó por una sobrecarga en la red. Ocurrió durante trabajos de mantenimiento y sustitución de equipos por parte de un contratista federal.

Ese episodio reforzó la percepción de que la infraestructura crítica de Estados Unidos es vulnerable. Y alimentó las teorías sobre posibles ataques coordinados.

La prueba real de FEMA que fue malinterpretada

No hay pruebas ni advertencias oficiales sobre un apagón mundial. Pero sí existe un evento real programado para el martes 17 de noviembre que fue distorsionado en redes sociales.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alertas de Emergencia de Estados Unidos.

El ejercicio está programado para las 14.20, hora del este, y consiste en difundir un mensaje de prueba por radio y televisión. Se transmitirá en inglés y español.

El aviso oficial de FEMA es claro: es solo una prueba rutinaria y el público no debe realizar ninguna acción. No supone cortes de electricidad, internet ni servicios bancarios. Tampoco implica evacuaciones ni retiro de efectivo.

Sin embargo, algunos mensajes virales tomaron este anuncio oficial y lo mezclaron con elementos falsos. Le agregaron la narrativa del apagón de 72 horas y el supuesto ciberataque global.

Videos falsos con IA y escenas de Los Simpson fuera de contexto

La desinformación se sofisticó con el uso de tecnología. Circularon videos manipulados con inteligencia artificial que atribuyen falsamente a Donald Trump anuncios sobre un apagón inminente.

Uno de esos videos utiliza el audio alterado de una intervención del presidente. En el original, Trump hablaba de un tema completamente diferente.

También se viralizó una escena de Los Simpson en la que aparece el 17 de noviembre en un calendario. Los usuarios la presentaron como una "predicción" de la serie, aunque el capítulo no menciona el año ni hace referencia a ningún apagón.

Otros posteos sacaron de contexto recomendaciones reales de la Comisión Europea. Esa institución sugiere que los ciudadanos cuenten con suministros básicos para 72 horas ante una emergencia, como parte de protocolos de preparación civil.

Esa recomendación, pensada para desastres naturales o crisis locales, fue presentada como una "confirmación oficial" del apagón mundial.

Qué dicen los expertos en ciberseguridad sobre los rumores

Especialistas en seguridad digital consultados por medios estadounidenses descartan la posibilidad de un apagón coordinado de esta magnitud. Argumentan que la infraestructura de internet es descentralizada por diseño.

Un evento que afecte simultáneamente a bancos, telecomunicaciones y servicios básicos en múltiples países requeriría un nivel de coordinación y recursos sin precedentes. No hay inteligencia de ningún gobierno que respalde esa hipótesis.

Los problemas bancarios del lunes fueron reportados por clientes y, en el caso de Chase, reconocidos oficialmente por la entidad. Pero la información disponible no permite presentarlos como el inicio de un colapso financiero, ni como señal de un ciberataque global.

Por ahora, se trata de incidentes técnicos en servicios digitales de varias entidades financieras. Su alcance exacto y las causas precisas todavía no están completamente establecidos.

Las autoridades estadounidenses no han emitido ninguna alerta sobre amenazas inminentes a la banca o la infraestructura crítica. La coincidencia con los rumores virales parece ser exactamente eso: una coincidencia que alimenta la especulación, pero que no tiene base en evidencia verificable.