Los inconvenientes comenzaron el lunes por la noche y afectaron los canales digitales de varias entidades. Qué operaciones tuvieron problemas

Una falla en Red Link afectó Home Banking de varios bancos desde el lunes.

Una falla técnica en los sistemas de Red Link provocó inconvenientes en el acceso al Home Banking y otros canales digitales de distintos bancos argentinos. Los problemas comenzaron durante la noche del lunes 16 de noviembre y continuaban durante la tarde del martes, según los comunicados difundidos por las entidades afectadas.

El desperfecto no se originó en los sistemas particulares de cada banco, sino en la plataforma tecnológica que presta servicios a distintas instituciones financieras. Entre las entidades que confirmaron problemas se encuentran el Banco del Chubut, el Banco de Tierra del Fuego, el Banco de La Pampa, el Banco Municipal de Rosario y el Banco de La Rioja. También se reportaron dificultades en el Banco Provincia del Neuquén.

Los bancos que confirmaron problemas con Red Link

El Banco del Chubut informó que la falla generalizada de Red Link afectaba el acceso a su Home Banking. La entidad señaló que sus equipos técnicos monitoreaban la situación y trabajaban junto con el proveedor para recuperar el servicio.

También aclaró que no tenía un horario estimado para la normalización. El Banco de Tierra del Fuego comunicó que registraba inconvenientes y demoras para ingresar y operar mediante Home Banking y otros canales de banca digital.

Según la entidad, el problema comenzó durante la noche del lunes y alcanzó a distintas instituciones que utilizan la misma red. En Santa Fe, el Banco Municipal de Rosario también reconoció inconvenientes.

La entidad advirtió que los problemas de Red Link podían impactar temporalmente en algunos servicios y operaciones. En tanto, el Banco Provincia del Neuquén reportó dificultades intermitentes para ingresar al Home Banking y utilizar determinadas herramientas digitales.

El Banco de La Pampa, por su parte, informó problemas en el Home Banking y en la aplicación Pampa Móvil. Desde la entidad explicaron que se trataba de una falla externa y que trabajaban con Red Link para restablecer la operatoria. El Banco de La Rioja también comunicó inconvenientes en sus canales digitales.

Las operaciones que tuvieron problemas y qué alternativas funcionaron

Los inconvenientes reportados incluyeron dificultades para ingresar a las cuentas, consultar saldos y realizar transferencias a través de los canales digitales. En algunas entidades, además, las billeteras virtuales continuaron funcionando.

El Banco de La Pampa informó que Billetera Pampa y Pampa Digital operaban con normalidad, pese a los problemas registrados en Home Banking y Pampa Móvil. El Banco de La Rioja también comunicó que su billetera virtual seguía disponible.

La situación de los cajeros automáticos es distinta. Por ejemplo, en el caso del Banco del Chubut, los usuarios podían realizar operaciones en cajeros, aunque el acceso al Home Banking estaba afectado.

En estos casos, conviene conocer cuánto dinero se puede retirar de un cajero y qué comisiones cobran los bancos, ya que los límites y costos varían según la entidad y la red utilizada.

Red Link no informó las causas de la falla

Red Link presta servicios tecnológicos a alrededor de 30 entidades financieras. Entre ellas figuran bancos públicos, provinciales y privados. Sin embargo, que una institución utilice su infraestructura no significa que todos sus canales hayan sufrido interrupciones durante este episodio.

Hasta las últimas actualizaciones difundidas el martes por la tarde, la empresa no había publicado una explicación técnica sobre el origen del inconveniente ni un horario definitivo para recuperar la totalidad de los servicios. Algunas entidades continuaban informando problemas, pese a que inicialmente se esperaba que la operatoria volviera a la normalidad durante la mañana.

Por el momento, los clientes de las entidades afectadas deben consultar los canales oficiales de sus bancos para conocer el estado de los servicios y las alternativas disponibles.