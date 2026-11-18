Más de 500 comercios ofrecerán dos cuartos de kilo al precio de uno este miércoles. Cómo consultar las sucursales adheridas al evento

La Noche de las Heladerías tendrá una nueva edición este miércoles 18 de noviembre, con una promoción de 2x1 en cuartos de kilo de helado artesanal. La propuesta comenzará a las 19 y se extenderá hasta el cierre de cada establecimiento participante.

Para encontrar dónde aprovecharla, la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) publicó un mapa interactivo y un listado con las direcciones de los comercios.

El listado oficial reúne 549 registros de heladerías de distintas regiones del país. Sin embargo, hay un detalle importante antes de elegir dónde comprar y es que el documento diferencia entre los establecimientos incluidos en la convocatoria y aquellos que confirmaron expresamente su participación en el 2x1 del 18 de noviembre.

Dónde consultar el mapa de heladerías con 2x1

La herramienta permite buscar establecimientos por ubicación y consultar información de cada sucursal. El documento de AFADHYA de las heladerías participantes también organiza los registros por región, en el que incluye 80 en la Ciudad de Buenos Aires, 119 en el Gran Buenos Aires, 62 en el resto de la provincia de Buenos Aires y 211 en Santa Fe, entre otras zonas.

Para consultar los locales, hay que ingresar al mapa oficial de La Noche de las Heladerías o revisar el listado en PDF publicado por AFADHYA. En este último se puede verificar el domicilio, la localidad, los horarios y los datos de contacto disponibles, además de la confirmación del 2x1.

Las condiciones que establecen las heladerías para acceder a la promoción

La promoción consiste en comprar un cuarto de kilo de helado artesanal y recibir otro cuarto sin cargo. No obstante, AFADHYA aclara que cada establecimiento puede determinar un límite de promociones por persona o mantener el beneficio hasta agotar el stock disponible.

El listado incluye ejemplos concretos de esas condiciones. Algunas sucursales de El Piave, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en localidades del Gran Buenos Aires, informaron un máximo de tres promociones por persona.

Cabe aclarar que cada empresa establece sus propias condiciones con respecto a las promociones como, por ejemplo, unidades mínimas o máximas para acceder a la promoción. Por lo tanto, antes de hacer la compra, es conveniente revisar la información de la sucursal elegida y consultar directamente con el local sobre límites o disponibilidad.

Los locales que participan y cuál es el sabor que se estrena en el evento

El registro incluye sucursales de distintas cadenas y heladerías independientes. En la Ciudad de Buenos Aires figuran, entre otras, Cadore, Chungo, Bianca, Buffala, Cabaña Tuyu y Gaviota.

En el Gran Buenos Aires aparecen establecimientos de El Piave en localidades como Bernal, Lanús, Wilde y Florencio Varela. La participación debe verificarse por sucursal, debido a que una marca aparezca en el listado no significa necesariamente que todos sus locales ofrezcan el beneficio.

El documento también cuenta con una columna independiente para identificar qué establecimientos elaborarán Maní Split, el nuevo sabor de esta edición. Se trata de un sabor creado para la ocasión que combina crema de mani tostado, vetas de dulce de leche, lajas de chocolate y cristales de sal.

La propuesta busca ofrecer una alternativa a los gustos clásicos que suelen liderar las preferencias de los argentinos, como los típicos diez sabores de helado más elegidos en el país.

Esta variedad en particular forma parte de la campaña "El sabor de los nuestro", con la que AFADHYA propone utilizar ingredientes nacionales producidos en distintas regiones, destacando el trabajo de los maestros heladeros argentinos.

La décima edición de La Noche de las Heladerías forma parte de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, que se desarrolla del 16 al 22 de noviembre. El evento será este miércoles 18, desde las 19 y hasta el cierre de los establecimientos que confirmaron su participación.