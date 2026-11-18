Con el aumento confirmado del 2,2% y el pago del medio aguinaldo, los haberes más altos alcanzarán una cifra récord. Todos los detalles.

Los jubilados que perciben los haberes más elevados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un ingreso extraordinario en diciembre de 2026. Además del aumento mensual establecido por la fórmula de movilidad, cobrarán la segunda cuota del aguinaldo. La combinación de ambos conceptos llevará el ingreso bruto de quienes perciben la jubilación máxima a superar los $4,5 millones.

El incremento confirmado para diciembre será del 2,2%, en línea con la inflación de octubre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ajuste alcanza a todas las jubilaciones y pensiones del sistema previsional, incluidas las prestaciones más altas. Se trata de la actualización mensual prevista por el Decreto 274/2024, que establece aumentos según la evolución de los precios de dos meses anteriores.

En noviembre, la jubilación máxima se ubicó en $2.988.765,82, de acuerdo con la Resolución 304/2026 de ANSES. Al aplicar el incremento de diciembre, ese haber pasará a aproximadamente $3.054.518,67, superando por primera vez los tres millones de pesos. A ese importe se sumará el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

Cuánto cobrarán las jubilaciones máximas con el aguinaldo de diciembre

El sueldo anual complementario que reciben los jubilados equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre. Como las prestaciones previsionales vienen actualizándose mensualmente, el importe de diciembre será el mayor del período para quienes cobraron la jubilación máxima durante los seis meses.

De esta manera, el cálculo estimado para diciembre de 2026 queda conformado de la siguiente manera:

Jubilación máxima de noviembre: $2.988.765,82.

Aumento de diciembre: 2,2%.

Jubilación máxima de diciembre: $3.054.518,67.

Medio aguinaldo: $1.527.259,34.

Total bruto estimado a cobrar: $4.581.778,01.

La suma representa un ingreso superior en más de $1,5 millones al haber mensual habitual, debido al pago de la segunda cuota del aguinaldo.

Por otra parte, los jubilados que perciben el haber máximo no reciben el bono extraordinario de $70.000, destinado a aquellos que cobran los haberes mínimos. Por ese motivo, el cálculo de diciembre para este grupo contempla exclusivamente la jubilación actualizada y el medio aguinaldo.

Cuándo cobran los jubilados de la máxima en diciembre de 2026

Todos los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima, que para el mes que viene estará en $453.929,95, cobrarán con el siguiente cronograma en el último mes del año:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Vale aclarar que la fecha de pago incluirá el haber habitual y el aguinaldo en conjunto.