La esperada entrega de Rockstar Games se estrena el 19 de noviembre y estará disponible para la consola de última generación de Sony

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA 6) llegó a su tramo final. El nuevo videojuego de Rockstar Games estará disponible desde este jueves 19 de noviembre y promete convertirse en uno de los grandes acontecimientos del año para la comunidad gamer. En este contexto, quienes todavía no tienen una consola compatible pueden consultar las opciones disponibles en la tienda oficial de Sony Argentina.

El título estará disponible para PlayStation 5, PS5 Pro y Xbox Series X|S. Por el momento, no tendrá una versión para PC ni será compatible con PlayStation 4.

Cuánto cuesta una PlayStation 5 en la tienda oficial de Sony

La tienda online de Sony Argentina cuenta con diferentes alternativas para quienes buscan comprar una consola. Entre las opciones publicadas se encuentra la PlayStation 5 edición digital, que incluye los juegos Astro Bot y Gran Turismo 7.

Al momento de la consulta, este paquete se ofrece a $1.899.999, frente a un precio anterior de $2.399.999. También figura la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés, según las condiciones de la promoción.

Los precios de la Playstation 5 (Gentileza Sony Store Argentina)

Otra alternativa es la PlayStation 5 Pro de 2 TB, cuyo precio publicado es de $3.199.999.

Los valores y las condiciones comerciales pueden modificarse según la disponibilidad y las promociones vigentes.

Cuánto cuesta el GTA VI y qué incluye la reserva

Además de contar con una consola compatible, los jugadores deberán adquirir el videojuego. En PlayStation Store Argentina, la edición Standard de GTA VI tiene un precio de u$s79,99, mientras que la Ultimate Edition cuesta u$s99,99.

A esos importes se deben sumar los impuestos correspondientes, por lo que el valor final en pesos dependerá de la cotización aplicada y del medio de pago.

La edición Standard incluye el juego completo y el Pack Vintage Vice City. Por su parte, la Ultimate Edition incorpora contenido adicional dentro del universo del videojuego.

Las reservas digitales también contemplan un mes de suscripción a GTA+, sujeto a las condiciones de la promoción.

Cuándo se podrá jugar GTA VI en Argentina

El lanzamiento oficial será este jueves 19 de noviembre. En Argentina, el videojuego estará habilitado desde las 00:00, por lo que los usuarios podrán comenzar a jugar apenas empiece el día.

Quienes reservaron la versión digital ya pueden realizar la descarga anticipada para evitar demoras durante el estreno. PlayStation recomienda contar con al menos 212 GB de espacio libre para instalar el título.

La nueva entrega de la franquicia tendrá como protagonistas a Jason y Lucía, dos personajes que quedarán involucrados en una trama criminal ambientada en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que incluye el regreso a Vice City.

Con este lanzamiento, Rockstar busca llevar una de sus sagas más exitosas a una nueva generación de consolas.