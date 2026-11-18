El lanzamiento del nuevo juego de Rockstar Games proyecta ingresos records en la historia. Los detalles que presagian un furor sin precedentes

La industria de los videojuegos se prepara para uno de los lanzamientos más importantes de su historia. Este jueves 19 de noviembre llegará al mercado Grand Theft Auto VI (GTA VI), la nueva entrega de la popular saga desarrollada por Rockstar Games. Después de 13 años de espera desde la aparición de GTA V, las expectativas comerciales son enormes: algunas proyecciones anticipan que podría generar ingresos superiores a los de muchos estrenos cinematográficos.

La consultora especializada Newzoo estima que GTA VI podría alcanzar ventas acumuladas de entre u$s3.250 millones y u$s5.200 millones al finalizar su primera semana en el mercado. La cifra incluye las reservas realizadas antes del lanzamiento y las compras que se concreten durante los primeros días. No se trata de ingresos confirmados, sino de una proyección elaborada a partir del comportamiento de los consumidores.

El estreno está previsto para PlayStation 5 y Xbox Series X/S, con un precio de referencia de u$s79,99 para la edición estándar. La versión para computadoras todavía no tiene una fecha oficial de lanzamiento. La expectativa también alcanza a Take-Two Interactive, la empresa propietaria de Rockstar Games, que tiene en GTA VI uno de sus principales proyectos comerciales.

GTA VI podría recaudar hasta u$s5.200 millones: las proyecciones

El informe de Newzoo, publicado en julio de 2026, analizó el comportamiento de las reservas digitales del videojuego en Estados Unidos y cinco de los principales mercados europeos: Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España.

Según sus estimaciones, durante la primera semana de preventa se generaron aproximadamente u$s180 millones en esos seis mercados. Al extrapolar los resultados al resto del mundo, la consultora calculó que las reservas globales de ese período rondaron los u$s260 millones.

A partir de esos datos y del comportamiento histórico de otros lanzamientos exitosos, Newzoo elaboró distintos escenarios:

u$s3.250 millones: estimación conservadora de ventas acumuladas al finalizar la primera semana.

u$s4.500 millones: escenario central, basado en el comportamiento de secuelas de franquicias consolidadas.

u$s5.200 millones: proyección superior de ingresos acumulados.

Entre 37 y 51 millones de copias: volumen aproximado de unidades que surge de los escenarios analizados por la consultora.

El cálculo supone un precio promedio de venta de aproximadamente u$s88 por copia en su escenario central. La cifra contempla las diferentes ediciones del juego y no debe confundirse con el precio de la versión estándar.

GTA VI ya mueve más de u$s1.500 millones antes de su estreno

La expectativa comercial no se limita a las proyecciones de Newzoo. Un relevamiento de Sensor Tower, citado por Reuters, estimó que GTA VI acumulaba 15,9 millones de reservas digitales hasta el 17 de noviembre, equivalentes a aproximadamente u$s1.540 millones. Aunque estos números tampoco constituyen un balance oficial de Rockstar Games, muestran la magnitud de la demanda antes de que el videojuego llegue al público.

Para dimensionar el fenómeno, alcanza con observar los antecedentes de la franquicia. GTA V, lanzado en septiembre de 2013, generó u$s1.000 millones en ventas durante sus primeros tres días, una cifra que lo convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del entretenimiento.

Desde entonces, GTA V superó los 230 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su continuidad comercial durante más de una década, impulsada también por GTA Online, explica buena parte de la expectativa que rodea a su sucesor.

Cuándo sale GTA VI y por qué genera tanta expectativa

Rockstar Games confirmó que GTA VI se lanzará el jueves 19 de noviembre de 2026 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Inicialmente no estará disponible para PlayStation 4, Xbox One ni computadoras.

La historia transcurre en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, y marca el regreso a Vice City, la ciudad que recrea el ambiente de Miami. Los protagonistas serán Lucia Caminos y Jason Duval, dos personajes involucrados en una trama criminal. Además de las mejoras gráficas, la compañía promete un mundo abierto de gran escala, con nuevos escenarios, personajes y actividades.

La repercusión del lanzamiento también tiene una explicación económica: los videojuegos se convirtieron en una de las principales industrias del entretenimiento mundial, con ingresos que compiten con los del cine y la música.