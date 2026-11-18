El Presidente compartió una parodia inspirada en el videojuego de Rockstar Games, con Karina Milei, una motosierra y referencias al Banco Central

El material audiovisual utiliza la estética del universo de Grand Theft Auto, cuya nueva entrega estará disponible en la Argentina desde las 00 del jueves 19 de noviembre. La publicación del mandatario combina referencias a su programa económico, críticas al kirchnerismo y representaciones de algunas de sus principales banderas políticas.

En las primeras escenas aparece un auto descapotable conducido por Karina Milei. A su lado, el Presidente viaja de pie y empuña una motosierra, el elemento que se convirtió en uno de los símbolos de su gestión y que utiliza para representar el recorte del gasto público.

Mientras ambos recorren la ciudad, Milei derriba varios postes que llevan inscripciones como "gasto público", "impuestos" y "regulaciones". La secuencia recrea uno de los ejes centrales del discurso libertario: la reducción de la intervención estatal en la economía.

Javier Milei lanzó su propio GTA: Cristina Kirchner y el BCRA, entre las referencias

Una de las escenas más llamativas tiene como protagonista a una figura que representa a Cristina Fernández de Kirchner. El personaje aparece dentro de una habitación repleta de dinero, ambientada como una representación del hotel Hotesur.

En la secuencia, intenta guardar billetes en bolsos mientras se escuchan sirenas policiales y se observan las luces de los patrulleros. Poco después, Milei irrumpe en el lugar junto a efectivos policiales y se produce la detención del personaje, que aparece con una tobillera electrónica.

La representación remite a las causas judiciales que involucran a la expresidenta y a su situación de arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad.

Otra de las escenas apunta directamente contra el empleo público. Milei ingresa a un edificio identificado como «Oficina pública», mientras sostiene la motosierra y grita. A su paso, varios empleados estatales caricaturizados como «ñoquis» corren para escapar.

Después, el mandatario regresa al descapotable, donde vuelve a encontrarse con su hermana. Ambos chocan los cinco y se ríen antes de continuar el recorrido.

El Banco Central también aparece entre los objetivos del video. En una nueva referencia a sus históricas críticas contra la autoridad monetaria, Milei estaciona frente a un edificio que representa a la institución y dispara una bazuca contra su estructura. El impacto provoca una gran explosión y destruye la construcción.

La pieza también incorpora una escena vinculada con la seguridad: efectivos policiales irrumpen en un búnker de venta de paco y lo desarticulan, en una representación de la lucha contra el narcotráfico.

El mensaje final de Milei en su versión de GTA

El video termina con el Presidente nuevamente a bordo del automóvil, esta vez rodeado por una multitud de argentinos que celebra su presencia.

La secuencia finaliza con una de las consignas más utilizadas por el mandatario durante su carrera política: «¡Viva la libertad, carajo!».

La publicación se suma a otras piezas audiovisuales difundidas por Milei en sus redes sociales, en las que utiliza referencias de la cultura popular y personajes animados para transmitir mensajes políticos y representar sus principales adversarios.

Cuándo sale GTA 6 en Argentina

La publicación de Milei coincide con la cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, uno de los videojuegos que mayor expectativa generó en la industria durante los últimos años.

Desarrollado por Rockstar Games, el título estará disponible en la Argentina desde las 00 del jueves 19 de noviembre de 2026, para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

La nueva entrega transcurre principalmente en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami, dentro del estado también ficticio de Leonida. La historia tiene como protagonistas a Jason y Lucia y recupera el universo de mundo abierto que caracteriza a la franquicia.

El estreno llega 13 años después de Grand Theft Auto V, lanzado originalmente en 2013, y marca el regreso de una de las sagas más exitosas de la historia de los videojuegos.