La ya tradicional feria de café contará con más de 20 puestos al aire libre en CABA. Además, habrá pastelería, helados y música en vivo

Los amantes del café tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de una propuesta al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires. Este fin de semana llega una nueva edición de Cafecito BA, un encuentro gastronómico que reunirá a más de 20 puestos de café, pastelería y helados, junto con actividades recreativas y espectáculos musicales.

La feria se realizará el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre en la Plaza de las Naciones Unidas, ubicada sobre Av. Presidente Figueroa Alcorta 2901, Recoleta. La entrada será libre y gratuita y los visitantes podrán recorrer los distintos stands y conocer nuevas propuestas gastronómicas.

Durante las dos jornadas habrá opciones de café desde $5.000, productos dulces y salados a partir de $4.500 y helados desde $5.000. La iniciativa es organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño, a través de BA Capital Gastronómica.

Qué cafeterías y emprendimientos participarán

La propuesta contará con más de 20 marcas y emprendimientos gastronómicos. Entre los participantes confirmados se encuentran:

Al Diablo Coffee Roasters.

Amelia Café Tostadores.

Arkyn Helados y Café.

Bloom Café.

Boreal Café.

Colmegna Café.

Costanzo Cocina & Café.

Cremolatti.

Don Blanco Pastelería.

Gontran Cherrier.

Jungla Café.

Melcha Café.

Ophelia Cakes.

Pacha Bakery.

Sasha Pasteles.

Tienta Helados y Café.

Utópico Café.

Vibra Café.

Cura Té Alma.

También participarán Ciro, Hacienda y La Crew, con distintas alternativas para quienes quieran probar nuevos sabores.

Música en vivo y actividades para toda la familia

Además de la propuesta gastronómica, Cafecito BA tendrá una programación de espectáculos musicales durante todo el fin de semana.

El sábado 21 de noviembre:

14 h: show de saxo de Jorgelina Avigliano.

16.20 h: show de violín de Lubi Música.

18 h: FLOWERTRIP Acústico, con Florencia Otero y Germán Tripel.

18.45 h: Coffee Rave, a cargo de Sampled Wax.

El domingo 22 de noviembre:

11 h: show de saxo de Jorgelina Avigliano.

14.20 h: presentación de La Puerta Musical, Orquesta.

15.45 h: Coffee Rave, por Sampled Wax.

17 h: David Tagger & Encuentro Beatle.

La agenda también incluirá un espacio de cine al aire libre con puffs, un sector de juegos para chicos, circo itinerante y una actividad de lectura de la borra del café a cargo de Jimena La Torre.