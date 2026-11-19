Grupo Arcor modificará su esquema de abastecimiento de pescado porque dejó de ser sostenible. La medida afecta a 75 trabajadores

El Grupo Arcor anunció el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata, una decisión que afecta a 75 trabajadores y marca el final de una actividad industrial que durante décadas tuvo un lugar central en la ciudad bonaerense.

La fábrica, ubicada en el puerto marplatense, ya había paralizado sus operaciones a fines de octubre. Ahora, la compañía confirmó que no volverá a producir conservas de atún y caballa en ese establecimiento y que modificará su modelo de abastecimiento: comenzará a importar los productos terminados, enlatados directamente en los países de origen.

La medida también abre un interrogante sobre el futuro de los empleados. Según informó la empresa, pondrá a disposición de los 75 trabajadores afectados la posibilidad de continuar sus tareas en otras plantas del grupo. Para quienes no acepten esa alternativa, aseguró que garantizará los mecanismos previstos por la normativa laboral vigente.

Por qué Arcor cerró la planta de La Campagnola en Mar del Plata

La compañía atribuyó la decisión a dos factores principales: la falta de materia prima en el mercado local y los cambios en el funcionamiento de la industria conservera a nivel internacional.

En un comunicado, Arcor explicó que el atún dejó de pescarse comercialmente en aguas argentinas hace varias décadas. Desde entonces, las empresas del sector debieron importar pescado congelado, principalmente desde Ecuador, para luego procesarlo y envasarlo en el país.

Sin embargo, el modelo de negocios internacional fue cambiando. Los países productores comenzaron a exportar directamente las conservas terminadas, sin necesidad de enviar la materia prima a otras naciones para su procesamiento.

A esta transformación se sumó la caída de los desembarques de caballa, uno de los principales insumos utilizados por la fábrica marplatense.

Según la empresa, la combinación de estos factores dejó a la planta en un esquema productivo que ya no resultaba sostenible.

Qué pasará con los 75 empleados de la fábrica

Uno de los principales interrogantes que dejó el anuncio es la situación laboral de las 75 personas que trabajaban en el establecimiento.

Arcor informó que ofrecerá a la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse en otras fábricas de la compañía. Para aquellos que no acepten esa propuesta, aseguró que se aplicarán los mecanismos establecidos por la legislación laboral vigente.

La situación de los trabajadores ya había generado preocupación semanas atrás. A fines de octubre, la empresa había dispuesto una suspensión temporal de 60 operarios, en medio de las dificultades para conseguir materia prima y las negociaciones con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado.

Con el cierre definitivo, la planta dejará de funcionar como unidad productiva de conservas de pescado.

La Campagnola importará caballa y mantendrá sus productos en los supermercados

El cierre de la fábrica no implica la desaparición de las conservas de pescado de La Campagnola de las góndolas.

La empresa adelantó que cambiará el esquema de producción y abastecimiento. En lugar de importar pescado congelado para procesarlo y envasarlo en Mar del Plata, comenzará a comprar las conservas directamente en los países productores.

Este modelo también alcanzará a la caballa, cuya disponibilidad en el mercado argentino cayó durante las últimas temporadas.

Arcor aseguró que los productos de la marca continuarán comercializándose en los puntos de venta habituales y que mantendrán las características y los estándares de calidad que identifican a La Campagnola.

Por otra parte, la compañía continuará con sus actividades en otras instalaciones del país. La marca tiene plantas productivas en Villa Mercedes (San Luis), San Juan y Recreo (Catamarca), además de una planta procesadora de pulpa en San Rafael, Mendoza.

La crisis de una industria histórica de Mar del Plata

La decisión de Arcor representa un nuevo golpe para la industria conservera de Mar del Plata, una actividad que durante décadas fue uno de los motores de la economía vinculada con el puerto.

En su etapa de mayor desarrollo, la ciudad llegó a concentrar alrededor de 35 establecimientos dedicados al procesamiento y envasado de pescado. En esas fábricas se trabajaba principalmente con caballa, anchoíta y atún capturados en aguas cercanas a la costa.

Con el paso del tiempo, la falta de materia prima local y el avance de las importaciones modificaron las condiciones del sector.

El caso de La Campagnola refleja esa transformación: una fábrica que durante décadas procesó pescado en el país dejará de producir conservas para pasar a abastecerse de productos terminados elaborados en el exterior.