La Campagnola frena una planta y suspende a 60 trabajadores por falta de pescado y ventas

La escasez de caballa y el sobrestock de atún complicaron la producción de la planta marplatense de la marca perteneciente al Grupo Arcor.

La Campagnola, marca del Grupo Arcor, suspenderá temporalmente a 60 trabajadores de su planta de conservas de pescado en Mar del Plata desde este miércoles 28 de octubre. La medida responde a una combinación de problemas productivos y comerciales.

Entre ellos se encuentran la fuerte caída en los desembarques de caballa que redujo la disponibilidad de materia prima, la acumulación de latas de atún y la debilidad de la demanda. Esta combinación limitó las alternativas para mantener la actividad.

La suspensión fue acordada con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP), bajo el mecanismo previsto en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. De esta forma, los trabajadores cobrarán "asignaciones no remunerativas" mientras dure la suspensión.

La falta de caballa y el exceso de atún complicaron la producción

Uno de los principales problemas es el abastecimiento de caballa, una especie utilizada para elaborar conservas. De acuerdo con datos del sector difundidos por medios especializados, los desembarques registraron una caída cercana al 90% frente al año anterior. La menor disponibilidad de pescado dificultó sostener el ritmo de producción de la planta marplatense.

Frente a la escasez de caballa, la empresa había recurrido a lomos de atún congelados importados desde Ecuador para mantener parte de la actividad. Sin embargo, esa alternativa terminó acompañada por una acumulación de latas de atún en los depósitos, en un contexto en el que las ventas no alcanzaron para absorber el volumen producido.

A las dificultades de abastecimiento se suman limitaciones para reemplazar una especie por otra. El buque Floridablanca, que habitualmente se destinaba a la pesca de caballa, volvió a concentrarse en la merluza hubbsi.

Además, la planta de La Campagnola no procesa anchoa de Rawson ni de la provincia de Buenos Aires, lo que reduce las posibilidades de utilizar otras materias primas para sostener la producción.

La empresa explicó que la temporada de caballa resultó adversa y que la falta de abastecimiento regular le impide sostener la producción habitual. En ese marco, señaló que analiza alternativas junto con el sindicato, de acuerdo con la normativa laboral vigente.

Qué pasará con los trabajadores y cuál es el antecedente de la planta

La suspensión alcanzará a 60 operarios y se encuadra en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla la posibilidad de acordar asignaciones no remunerativas durante determinadas suspensiones por falta o disminución de trabajo o por fuerza mayor, siempre que se cumplan los requisitos legales.

La fábrica de Mar del Plata fue adquirida por Arcor en 2006. El grupo también tiene un antecedente de cierre en el segmento: en 2019 dejó de operar su planta de conservas de Mendoza, una decisión que afectó a unas 150 trabajadoras.

En la actualidad, otras instalaciones de La Campagnola están dedicadas a la elaboración de salsas de tomate en San Juan, Mendoza y Río Negro.

El freno productivo también coincide con un escenario de menor consumo masivo. Según datos de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó un 1,7% interanual en septiembre y acumuló una caída del 2,7% durante los primeros nueve meses de 2026. De esta forma, la decisión de la empresa se da en un contexto de menor disponibilidad de materia prima seguido de un menor consumo.