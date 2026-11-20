La marca ofrece un 2x1 en botines desde $89.999, con modelos para adultos y chicos, cuotas sin interés y envío gratis según el monto de compra

Reebok lanzó un 2x1 en botines a través de su tienda oficial de Argentina, con precios desde $89.999. La promoción permite llevar dos pares y pagar solamente uno, siempre que ambos estén incluidos en la selección adherida. La propuesta ofrece una alternativa para renovar el calzado deportivo y conseguir un ahorro de hasta el 50% en la compra.

La oferta comprende botines de las líneas Essence y Match 1, con opciones para distintas superficies de juego y alternativas para adultos y chicos. En la sección promocional de la marca se publican productos con precios individuales de entre $89.999 y $99.999. Quienes buscan otras oportunidades de ahorro también pueden consultar las promociones la tienda oficial de Reebok en zapatillas con descuentos de hasta el 40%.

Reebok 2x1: qué botines están incluidos y cuánto cuestan

Entre las alternativas disponibles en la tienda oficial se encuentran:

Botines Reebok Essence FG: $89.999.

$89.999. Botines Reebok Essence IC: $89.999.

$89.999. Botines Reebok Essence TG: $89.999.

$89.999. Botines Reebok Match 1 FG: $99.999.

$99.999. Botines Reebok Match 1 IC: $99.999.

$99.999. Botines Reebok Match 1 TG: $99.999.

$99.999. Botines Reebok Match 1 Kids: $99.999.

La línea Essence reúne las opciones de menor precio, mientras que los modelos Match 1 cuestan $99.999. Las siglas FG, IC y TG identifican versiones diseñadas para distintas superficies y modalidades de juego. La disponibilidad de colores y talles depende del stock de cada publicación.

Qué características tienen los botines Reebok de la promoción

Además del precio, las características de cada versión pueden ayudar a elegir qué modelo conviene sumar al carrito. En la línea Essence, Reebok destaca la plantilla interior OrthoLite, que aporta comodidad, y la capellada de cuero sintético, un material que combina flexibilidad y durabilidad.

Una de las alternativas es el Essence IC, diseñado para jugar en canchas cubiertas o superficies duras y lisas. Por eso, antes de concretar la compra, conviene revisar la variante elegida y comprobar que se adapte al tipo de cancha en el que se utilizará. También es importante verificar los talles disponibles, ya que pueden variar según el producto.

Cuánto se puede ahorrar con el 2x1 de Reebok

El beneficio permite ahorrar el valor de uno de los pares cuando se eligen dos productos del mismo precio. Por ejemplo, dos botines Essence de $89.999 cuestan $89.999 en total, en lugar de $179.998. En el caso de los Match 1, dos pares de $99.999 quedan en ese mismo valor, frente a los $199.998 que costarían sin la promoción.

Si se combinan modelos de distinto precio, el descuento se aplica sobre el artículo más barato. Además, la tienda ofrece seis cuotas sin interés: un par Essence puede financiarse en seis pagos de $15.000 y uno Match 1, en seis cuotas de aproximadamente $16.667.

Cómo acceder a la promoción y cuáles son las condiciones

Para aprovechar el 2x1, hay que ingresar a la sección de promociones de la tienda oficial de Reebok, elegir dos pares incluidos en la oferta y agregarlos al carrito. El descuento se aplica automáticamente sobre el producto de menor valor.

La marca establece que los dos artículos deben comprarse juntos para acceder al beneficio. En caso de devolución, el cliente deberá entregar ambos productos. Además, los artículos adquiridos bajo esta modalidad no tienen cambio.

La tienda también ofrece envío gratuito para compras superiores a $149.999. La disponibilidad de los modelos y talles puede variar según el stock.

Reebok: cuotas sin interés, bancos y medios de pago

Además de las opciones generales de financiación, la tienda publica beneficios específicos para determinados medios de pago. Los clientes de Banco Provincia pueden acceder a 12 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y Mastercard.

Galicia ofrece el mismo plan de financiación con esas tarjetas y suma un descuento del 20% los viernes. A través de Mercado Pago, en tanto, se pueden elegir seis cuotas sin interés sin monto mínimo o nueve pagos sin interés para compras desde $249.000.

Las promociones bancarias están sujetas a las condiciones de cada entidad y su eventual combinación con otras ofertas debe verificarse al momento de pagar. La compra se procesa mediante Mercado Pago y las alternativas disponibles se confirman durante el checkout.