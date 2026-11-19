La empresa argentina que llegó a tener 19 sucursales redujo su actividad por la caída del consumo. Cerró locales turísticos y una planta de producción

La caída del consumo sigue afectando a empresas argentinas que durante años lograron expandirse y consolidar sus marcas. Esta vez, una reconocida compañía dedicada a la elaboración de alfajores y chocolates artesanales debió cerrar cinco sucursales comerciales y una de sus fábricas, además de suspender proyectos de inversión que tenía previstos. La decisión refleja las dificultades que enfrenta para sostener su estructura ante la reducción de las ventas.

Se trata de Hönecker, una empresa nacida en Escobar que llegó a contar con 19 locales distribuidos en distintas ciudades del país. La firma, conocida por sus alfajores y productos de chocolatería, redujo su presencia en varios destinos turísticos de la costa atlántica y desactivó una planta productiva ubicada en Garín, provincia de Buenos Aires, donde trabajaban más de 30 personas.

El fundador de la compañía, Osvaldo Foster, reconoció que la producción de alfajores cayó considerablemente. "Estoy trabajando el 30% menos la cantidad de alfajores", aseguró en declaraciones recogidas por el medio local El Día de Escobar. La empresa continúa operando, aunque con una estructura más reducida que la que había alcanzado durante su etapa de expansión.

Qué locales y fábrica cerró la marca de alfajores Hönecker

Los cierres comerciales afectaron a distintos puntos turísticos donde la marca había construido parte de su crecimiento. Entre las ciudades en las que dejó de operar se encuentran Mar del Plata, Costa del Este y Mar de las Pampas.

El caso de Mar de las Pampas es especialmente significativo para la historia de la empresa. Allí había inaugurado en 2004 su primer local en un destino turístico, dando inicio a una expansión que posteriormente alcanzó otras localidades de la costa atlántica y ciudades como Ushuaia y Termas de Río Hondo.

El ajuste también alcanzó a la actividad industrial. Hönecker cerró la fábrica que tenía en Garín, dedicada a la elaboración de bizcochitos y otros productos para acompañar el mate. En ese establecimiento trabajaban más de 30 personas, aunque no se precisó públicamente la situación laboral individual de todos ellos. La compañía sí mantiene su planta de Ingeniero Maschwitz, donde desarrolla su actividad vinculada con la producción de alfajores y chocolates.

Otro proyecto que quedó suspendido fue la construcción de una nueva fábrica en Belén de Escobar. La empresa había comprado un terreno sobre la calle Capello, cerca de la Colectora Este, con la intención de ampliar su capacidad productiva. Sin embargo, la iniciativa no avanzó y el predio fue puesto a la venta. "El sueño de la fábrica nueva se esfumó", lamentó Foster.

De producir 7.000 alfajores por hora a reducir su actividad

La historia de Hönecker comenzó en 2001, cuando Foster inició la elaboración artesanal de alfajores en plena crisis económica argentina. El emprendimiento nació como un homenaje a su madre, Bárbara Hönecker, descendiente de alemanes del Volga, de quien heredó recetas y conocimientos de repostería.

En sus comienzos, el empresario preparaba y bañaba los alfajores manualmente. En 2002 puso en funcionamiento una fábrica en Ingeniero Maschwitz que inicialmente ocupaba unos 200 metros cuadrados y que, con el crecimiento del negocio, llegó a cuadruplicar su superficie.

La expansión permitió alcanzar una capacidad de producción de 7.000 alfajores por hora. En 2024, la firma contaba con 19 sucursales, una dotación de aproximadamente 70 empleados y hasta 100 trabajadores durante las temporadas de mayor actividad.

Ese mismo año inauguró una tienda en el centro de Belén de Escobar, frente a la plaza principal, con una propuesta que combinaba chocolatería, cafetería, heladería y pastelería. Dos años después, el escenario comercial es diferente. La caída de la producción, los cierres de sucursales y la paralización de inversiones muestran el cambio que atraviesa la compañía.