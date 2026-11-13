Una marca de ropa cerró su fábrica y ahora produce el 70% en China

La empresa argentina clausuró una planta donde trabajaban 40 personas y cambió su modelo de negocios. Su director explicó los motivos de la decisión

La crisis que atraviesa la industria textil argentina sigue dejando consecuencias sobre la producción nacional. En este contexto, la marca de indumentaria Luxo reveló que cerró su fábrica de La Rioja y trasladó el 70% de su producción a China, mientras mantiene el 30% restante en Argentina. La decisión representa un cambio profundo para una empresa que durante años había apostado por fabricar sus propias prendas en el país.

El caso fue expuesto por Matías Seijas, director de la compañía, durante ProTextil 2026, el encuentro organizado por la Fundación Pro Tejer que se realizó este jueves en Pilar. Allí, el empresario explicó que el incremento de los costos operativos, las dificultades para administrar una planta industrial y las nuevas condiciones económicas llevaron a los socios a modificar su estrategia comercial.

La fábrica había sido inaugurada en 2022 en el Parque Industrial de La Rioja, con una dotación inicial de 40 trabajadores. Sin embargo, cerró definitivamente en noviembre de 2025, apenas tres años después de comenzar a funcionar. Actualmente, Luxo mantiene diez locales propios, alrededor de 100 puntos de venta mayoristas y una tienda online.

Por qué Luxo cerró su fábrica de ropa en Argentina

La empresa nació hace aproximadamente 12 años y atravesó una etapa de fuerte crecimiento comercial, especialmente después de la pandemia. Durante ese período llegó a inaugurar tres locales por año, mientras aumentaba la demanda de sus productos. Este escenario alentó a los socios a invertir en una fábrica propia en La Rioja. Sin embargo, la experiencia resultó más compleja de lo esperado.

Seijas reconoció que administrar una planta con 40 trabajadores representó un desafío para una compañía que todavía no tenía suficiente experiencia industrial. A esa dificultad se sumó el incremento de los costos de funcionamiento. Según relató, cuando comenzaron a producir en La Rioja, la factura de electricidad rondaba los $500.000. Posteriormente, los gastos vinculados con la energía y el transporte llegaron a multiplicarse por diez.

El empresario admitió que el proyecto pudo haber sido demasiado ambicioso y que la empresa también tuvo responsabilidad en las dificultades que enfrentó. Sin embargo, sostuvo que el cambio del escenario económico redujo el tiempo disponible para mejorar la eficiencia de la planta. Finalmente, los socios resolvieron cerrar el establecimiento en noviembre del año pasado y reorganizar la producción para garantizar la continuidad de la compañía.

De fabricar en La Rioja a producir el 70% de su ropa en China

Tras el cierre, Luxo comenzó a transformar su modelo de negocios. La empresa dejó atrás su apuesta por una fábrica propia en La Rioja y avanzó con la importación de prendas terminadas.

Actualmente, el 70% de su producción se realiza en China y el 30% permanece en Argentina, mediante una estructura de fabricación en Buenos Aires.

Para concretar este cambio, Seijas viajó en cuatro oportunidades al país asiático, incluida una visita realizada en octubre de 2026, con el objetivo de desarrollar proveedores y organizar el nuevo esquema de abastecimiento.

La decisión implicó modificar la estrategia que había acompañado el crecimiento de Luxo durante su primera década. En lugar de concentrarse en ampliar su capacidad industrial, la compañía busca sostener su red comercial mediante una mayor participación de productos fabricados en el exterior. El director explicó que la reconversión fue una decisión tomada entre los socios para evitar que las dificultades de la fábrica comprometieran la continuidad de toda la empresa.

La crisis textil: cierres de empresas y pérdida de empleos

El caso de Luxo se conoció durante una jornada en la que distintos empresarios advirtieron sobre las dificultades que atraviesa la industria de la indumentaria. Daniela Rabinovich, presidenta de la Federación Argentina de la Industria de la Indumentaria y Afines (FAIIA), señaló que el sector de la confección perdió 10.000 puestos de trabajo formales, equivalentes al 23% del empleo, y que más de 500 empresas cerraron sus puertas.

La dirigente atribuyó buena parte de las dificultades a la caída del consumo interno, que reduce las ventas y limita la capacidad de las compañías para sostener su actividad.

Por su parte, Claudio Drescher, presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, cuestionó las condiciones de competencia frente a los productos importados y advirtió sobre el impacto del tipo de cambio y los costos locales.