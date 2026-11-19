Arcor confirmó el cierre definitivo de una planta de La Campagnola en Mar del Plata. Los motivos de la decisión y qué pasará con sus trabajadores

El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de una histórica fábrica de La Campagnola en Mar del Plata, una decisión que afecta a 75 trabajadores y pone fin a una actividad industrial vinculada durante décadas con la elaboración de conservas de pescado. La planta, ubicada en la zona portuaria de la ciudad, ya tenía paralizada su producción, pero ahora la compañía comunicó que no volverá a operar.

La medida afecta exclusivamente al establecimiento donde se procesaban y enlataban productos como atún y caballa. La Campagnola continuará comercializando sus alimentos en Argentina, mientras que el grupo mantendrá sus otras instalaciones productivas. La empresa explicó que el cierre responde a dificultades para conseguir materia prima y a cambios estructurales en el negocio internacional de las conservas.

La decisión fue anunciada este jueves 19 de noviembre y llega después de varios meses de dificultades operativas. En octubre, la compañía había dispuesto suspensiones temporales de trabajadores ante la escasez de caballa y las complicaciones para sostener el funcionamiento de la fábrica.

Por qué Arcor cierra la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata

La empresa atribuyó el cierre a una combinación de factores que modificaron las condiciones de producción de conservas de pescado en Argentina.

Uno de los principales problemas es la falta de caballa, una especie fundamental para la actividad de la planta marplatense. Según datos del sector, los desembarques registraron una caída cercana al 90% respecto del año anterior, lo que dificultó el abastecimiento necesario para mantener una producción regular.

A esa situación se suma una transformación del mercado internacional del atún. Hace décadas que esta especie dejó de pescarse comercialmente en aguas argentinas, por lo que las fábricas locales comenzaron a importar pescado congelado para procesarlo y enlatarlo en el país.

Sin embargo, ese esquema fue perdiendo protagonismo. Actualmente, buena parte de las conservas se importa directamente envasada desde países como Ecuador, Tailandia y China, que cuentan con capacidad pesquera, infraestructura industrial y mayor escala de producción. En ese contexto, Arcor consideró que el funcionamiento de la planta de Mar del Plata había dejado de ser sostenible. La compañía resolvió reemplazar el procesamiento y enlatado local por el abastecimiento de productos terminados en sus países de origen.

El cierre representa un cambio importante para la industria conservera marplatense, que llegó a contar con alrededor de 35 establecimientos dedicados al procesamiento de pescado.

Qué pasará con los 75 trabajadores y los productos de La Campagnola

La decisión alcanza a 75 empleados que trabajaban en la fábrica. Arcor informó que ofrecerá a la totalidad del personal afectado la posibilidad de reubicarse en otros establecimientos del grupo.

Para quienes no acepten esa alternativa, la empresa aseguró que aplicará los mecanismos previstos por la legislación laboral vigente. La situación genera preocupación entre los trabajadores. Según declaraciones recogidas por medios marplatenses, algunos empleados cuestionaron la falta de información previa y manifestaron incertidumbre sobre la posibilidad de trasladarse a otras provincias.

En cuanto a la continuidad comercial, La Campagnola no desaparecerá de las góndolas. La compañía aseguró que sus conservas seguirán disponibles en los mismos comercios y que mantendrá los estándares de calidad de sus productos.

Además, la marca continuará con su actividad en las plantas de Villa Mercedes, en San Luis; San Juan; y Recreo, en Catamarca. También mantiene operaciones vinculadas con la producción de frutas y pulpas en Mendoza.