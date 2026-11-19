La llegada del transporte eléctrico modificará calles y recorridos de colectivos en el barrio. Vecinos protestan por una medida y piden controles

La llegada del Trambus a la Ciudad de Buenos Aires está generando un fuerte conflicto en Caballito. A pocos días de que entren en vigencia importantes modificaciones en el tránsito del barrio, un grupo de vecinos se moviliza contra el cambio de sentido de la calle Ambrosetti y el traslado de dos líneas de colectivos que actualmente circulan por la avenida Acoyte. Los residentes advierten sobre el impacto de la medida y reclaman mayores garantías de seguridad.

El reordenamiento vial comenzará a aplicarse la próxima semana y también afectará a dos avenidas importantes: Acoyte y Honorio Pueyrredón. Las modificaciones forman parte de las obras para poner en funcionamiento el Trambus, el nuevo sistema de colectivos 100% eléctricos que conectará Pompeya con Aeroparque y que comenzaría a operar antes de fin de año, aunque todavía no tiene una fecha de inauguración confirmada.

Sin embargo, el principal foco de conflicto está en Ambrosetti, una calle residencial y adoquinada que invertirá su sentido de circulación entre Arturo Jauretche y la avenida Rivadavia. Por allí comenzarán a transitar las líneas de colectivos 55 y 145, que actualmente recorren Acoyte. La decisión provocó protestas vecinales y pedidos de información sobre las condiciones del puente que cruza las vías del ferrocarril Sarmiento.

Por qué los vecinos de Caballito rechazan los cambios por el Trambus

Los residentes cuestionan que una calle relativamente angosta y de características residenciales pase a recibir el tránsito permanente de dos líneas de colectivos. Temen que el incremento de vehículos pesados genere problemas de circulación, ruidos y vibraciones, además de alterar la tranquilidad de la zona.

Una de las mayores preocupaciones está relacionada con el estado del puente de Ambrosetti, construido en 1993 sobre las vías del tren Sarmiento. Los vecinos reclaman que se realicen estudios técnicos exhaustivos para determinar si la estructura está preparada para soportar el nuevo esquema de circulación.

El abogado Rubén Goliás, representante de un consorcio de la zona, explicó que el reclamo no busca impedir la llegada del Trambus, sino obtener garantías sobre las condiciones del puente. En declaraciones recogidas por Caballito Urbano, sostuvo que los residentes quieren que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) verifique su estado antes de que aumente el tránsito pesado.

El conflicto incluso llegó a la Justicia mediante una acción de amparo. Según el representante legal, la presentación fue rechazada en primera instancia por falta de legitimación del consorcio y posteriormente apelada. Los vecinos hicieron una primera manifestación pública esta semana en la intersección con la calle Avellaneda y planean repetirlo en los próximos días.

Los vecinos también expresaron inquietud por el posible impacto sobre la circulación de ambulancias vinculadas con el Hospital Durand, ubicado en las inmediaciones. Esto se suma a las complicaciones que se generarán para estacionar, ya que en un barrio que carece de cocheras se prohibirá el estacionamiento en Acoyte, Avenida La Plata y la mano impar de la propia Ambrosetti, entre otras arterias.

Qué calles de Caballito cambiarán de mano por el Trambus

La reorganización del tránsito no se limita a Ambrosetti. El Gobierno porteño implementará varias modificaciones destinadas a adaptar la circulación al recorrido del nuevo transporte eléctrico.

Los principales cambios previstos son:

Avenida Honorio Pueyrredón: entre Ángel Gallardo y Neuquén pasará a tener sentido único hacia Neuquén.

Avenida Acoyte: entre Neuquén y Díaz Vélez dejará de ser doble mano y tendrá sentido único hacia Díaz Vélez.

Calle Ambrosetti: entre Arturo Jauretche y Rivadavia invertirá su sentido y permitirá circular hacia Rivadavia.

Felipe Vallese: entre Acoyte y Ambrosetti pasará a tener doble sentido de circulación.

Pasaje Balcarce: entre Yerbal y Rivadavia tendrá sentido único hacia Yerbal.

Además, las líneas de colectivos 42, 92, 106 y 135 también tendrán modificaciones en sus recorridos. El Trambus recorrerá aproximadamente 22 kilómetros y conectará ocho barrios porteños mediante 71 paradores. Según las previsiones oficiales, podrá transportar alrededor de 60.000 pasajeros diarios y permitirá combinar con cinco líneas de subte y cuatro servicios ferroviarios.