El operativo demanda 60 días y contempla el traslado de 17 coches y una locomotora del espacio lindero a la estación de la línea Mitre

Después de meses de reclamos vecinales y cuatro incendios registrados entre diciembre de 2025 y julio de 2026, comenzaron a retirar los vagones abandonados del playón ferroviario de Colegiales. El operativo incluye 17 coches y una locomotora que estaban fuera de servicio y fueron vendidos mediante una subasta pública por casi $170 millones.

Los trabajos comenzaron esta semana por iniciativa de Trenes Argentinos Infraestructura y buscan despejar parte del predio ubicado junto a la estación Colegiales de la línea Mitre. Según informaron desde la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), la empresa adjudicataria tendrá un plazo máximo de 60 días para completar las tareas.

Debido al avanzado estado de deterioro de las formaciones, los vagones no pueden retirarse mediante una operación ferroviaria convencional. Por ese motivo, serán cortados en el lugar y trasladados en camiones.

Las tareas se realizarán de lunes a viernes, durante el día, y contarán con supervisión técnica y medidas de seguridad para proteger a los vecinos y peatones que circulan por la zona.

Los incendios y el reclamo de los vecinos de Colegiales

El retiro de los vagones llega después de una serie de denuncias por las condiciones en las que se encontraba el playón ferroviario. Los vecinos contabilizaron cuatro incendios: dos ocurridos el 14 y el 28 de diciembre de 2025, y otros dos el 16 de junio y el 6 de julio de 2026. En algunos episodios debieron intervenir los bomberos.

Las formaciones presentaban signos de abandono, con estructuras oxidadas, grafitis, ventanas sin vidrios y puertas abiertas. Además, los residentes denunciaban el ingreso de personas ajenas al predio, la acumulación de residuos y la presencia de roedores.

La preocupación también estaba relacionada con la cercanía de los vagones a viviendas, edificios y árboles, especialmente por el humo generado durante los incendios.

Ante la falta de respuestas, los reclamos llegaron a Trenes Argentinos mediante presentaciones administrativas. Una de ellas fue acompañada por las firmas de alrededor de 50 vecinos, que solicitaron una intervención para resolver los problemas de seguridad y ambientales.

Qué pasará con el predio ferroviario después del retiro de los vagones

El traslado de los 17 coches y la locomotora no significa que todo el playón vaya a quedar despejado. Desde ADIF señalaron que todavía permanece otro material ferroviario en el lugar que no está bajo su jurisdicción directa. Por eso, mantienen gestiones con los organismos y las empresas correspondientes para avanzar con su retiro.

Una vez finalizado el operativo, está previsto realizar tareas de limpieza, desmalezado e iluminación para mejorar las condiciones generales del predio.

Sin embargo, hay un punto que todavía genera diferencias con los residentes: el futuro de esos terrenos. Los vecinos reclamaban que el espacio liberado se incorporara al sector parquizado del barrio y permitiera ampliar las áreas verdes.

Por el momento, esa posibilidad no está contemplada. Desde ADIF explicaron que los terrenos forman parte de los espacios destinados a la actividad ferroviaria y que deben preservarse ante eventuales necesidades operativas.

Como ejemplo, el organismo mencionó la rehabilitación de la tercera vía, una obra que requiere recuperar sectores que anteriormente estaban fuera de operación.

De esta manera, el comienzo del retiro representa un avance frente a los reclamos por el estado de abandono y los incendios, aunque todavía quedan pendientes el traslado de otras formaciones y la definición sobre el uso futuro de algunos sectores del playón de Colegiales.