Trenes Argentinos habilitó una nueva financiación para viajar a la Costa Atlántica durante el verano 2027. Requisitos, valores y formas de pago

De cara a las vacaciones de verano, viajar en tren a la Costa Atlántica tendrá una nueva alternativa de financiación. Trenes Argentinos incorporó la posibilidad de pagar los pasajes de larga distancia en 3 y 6 cuotas fijas sin interés a través de Mercado Pago, una opción que estará disponible para quienes realicen la compra por internet.

La medida alcanza a los servicios ferroviarios que conectan Buenos Aires con Mar del Plata y Junín. Los boletos para viajar durante diciembre, enero, febrero y marzo, hasta el 4 de abril de 2027, ya se encuentran a la venta.

La financiación se habilita de acuerdo con el monto total de la operación. Para las compras de entre $60.000 y $120.000 se ofrecen tres cuotas fijas sin interés, mientras que los montos superiores a $120.000 podrán abonarse en seis pagos.

Es importante tener en cuenta que este beneficio está disponible exclusivamente para las compras realizadas a través de la página web oficial de Trenes Argentinos. Quienes adquieran los pasajes en las boleterías deberán continuar abonando en efectivo o en un solo pago.

Cuánto cuesta el pasaje de tren a Mar del Plata en el verano 2027

El servicio ferroviario entre la estación Constitución y Mar del Plata contará con tres frecuencias diarias durante la temporada de verano, desde el 14 de diciembre hasta el 4 de abril.

Los valores de los pasajes para viajar entre ambas terminales son:

Primera: $40.500.

Pullman: $48.600.

De esta manera, una persona que compre un pasaje de ida y vuelta en primera tendrá un costo total de $81.000, mientras que en pullman deberá pagar $97.200. En ambos casos, la operación alcanza el monto mínimo requerido para acceder a las tres cuotas sin interés.

Cómo son los horarios del tren a Mar del Plata

Los servicios tendrán distintas frecuencias según el día de la semana.

Salidas desde Constitución:

De lunes a viernes: 6.07, 11.21 y 17.11 h.

Sábados: 6.10, 11.29 y 17.09 h.

Domingos y feriados: 6.12, 11.41 y 16.23 h.

Regresos desde Mar del Plata:

De lunes a viernes: 1.09, 13.06 y 16.10 h.

Sábados: 1.16, 13.10 y 16.13 h.

Domingos y feriados: 1.11, 13.19 y 15.15 h.

Además, se incorporará un servicio directo de refuerzo que saldrá los viernes a las 14.23 desde Constitución y regresará los domingos a las 23.16 desde Mar del Plata.

Cómo comprar los pasajes de tren en cuotas con Mercado Pago

Los boletos para viajar durante la temporada de verano se pueden adquirir de dos maneras: a través de internet o en las boleterías habilitadas.

Para acceder a la financiación en cuotas sin interés, es necesario realizar la operación desde el sitio oficial de Trenes Argentinos.

El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la página web oficial de venta de pasajes: https://webventas.sofse.gob.ar/.

Seleccionar el destino, la fecha del viaje y la cantidad de pasajeros.

Elegir el servicio y la categoría del asiento.

Completar los datos solicitados para cada pasajero.

Seleccionar Mercado Pago como medio de pago y elegir la financiación disponible según el monto de la compra.

También se pueden comprar los boletos de manera presencial en las boleterías de las estaciones de Retiro, Constitución y Once, aunque en esos casos no estará disponible la financiación en cuotas.

Trenes a Mar del Plata y Junín: hasta cuándo se pueden comprar los pasajes

La venta anticipada contempla los viajes correspondientes a diciembre de 2026, enero, febrero y marzo de 2027, además de los primeros días de abril, hasta el 4 de ese mes.

La iniciativa permite organizar los viajes con anticipación y distribuir el costo de los pasajes en varios pagos, en un período del año en el que aumenta la demanda de servicios hacia los principales destinos turísticos del país.