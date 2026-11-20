Más de 100 templos de la Ciudad abren gratis sus puertas el sábado 28 de noviembre. Qué actividades hay, cuáles participan y cómo son los recorridos

Una mezquita con té y dulces tradicionales, un templo budista con taller de caligrafía china, una iglesia que ofrece platos ucranianos y una sinagoga que despide el Shabat con música. Todo eso, y mucho más, se podrá recorrer gratis el sábado 28 de noviembre, cuando llegue la 10° edición de La Noche de los Templos.

Organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la propuesta reúne a más de 100 templos que abrirán sus puertas a partir de las 20 para mostrar sus tradiciones y acercar a los vecinos a las distintas comunidades religiosas de la Ciudad.

Habrá música en vivo, visitas guiadas, meditaciones, exposiciones de arte, muestras de indumentaria típica y obras de teatro, entre otras actividades. La entrada es libre y gratuita.

Con diez ediciones, el evento ya se convirtió en un clásico del calendario porteño, en la misma línea que La Noche de los Museos. Y tiene un atractivo especial: permite entrar a lugares que muchos porteños pasan por la puerta todos los días, pero nunca conocieron por dentro.

¿Cuándo es La Noche de los Templos 2026?

La décima edición será el sábado 28 de noviembre, desde las 20. Las actividades se desarrollan en templos de distintos barrios de la Ciudad y no hace falta pagar entrada.

Para armar el recorrido, el sitio oficial, lanochedelostemplos.com, tiene un mapa con todos los templos que participan y las actividades de cada uno, y una sección de recomendados que agrupa las propuestas según los intereses de cada visitante.

¿Qué templos participan y qué actividades hay?

Entre las propuestas que destacan los organizadores, hay opciones para distintos gustos:

Religión. En la Mezquita Al-Ahmad habrá charlas sobre las creencias del islam y su historia en la Argentina, una visita al templo y té con dulces tradicionales. El Gran Templo Paso, de la comunidad judía, hará una ceremonia de Havdalá, que marca el cierre del Shabat, con instrumentos musicales y en hebreo y español. El Centro de Meditación Kadampa ofrecerá meditaciones guiadas y charlas con sus practicantes.

Gastronomía. La Iglesia Bautista Eslava propone una degustación de platos ucranianos, un recital y una charla sobre su historia. La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna hará una clase de cocina vegetariana, cantos de mantras y puestos de comida.

Música. La Basílica San José de Flores, uno de los templos más emblemáticos de ese barrio, tendrá un concierto de música sacra, una visita guiada y un espectáculo de luz y sonido. En la Capilla de Liniers de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se presentará el Coro Harmony de Buenos Aires.

Cultura. El Templo Budista Fo Guang Shan ofrecerá una visita guiada, meditación, un taller de caligrafía china y una ceremonia de bendición. La Comunidad Llegar Alto, por su parte, presentará una instalación de arte inmersiva, música en vivo, teatro y un taller de poesía.

¿Cómo son los recorridos guiados?

Para quienes prefieren no armar el itinerario por su cuenta, hay seis circuitos guiados que recorren tres templos cada uno. Los organizadores piden llegar 15 minutos antes del horario de salida. Estos son los puntos de partida:

Basílica San Francisco de Asís (Adolfo Alsina 380), a las 20.30 y a las 22: sigue por la Parroquia San Ignacio de Loyola y la Basílica de Santo Domingo, en el casco histórico.

Catedral Anglicana de San Juan Bautista (25 de Mayo 276), a las 21: continúa por la Primera Iglesia Evangélica Metodista y la Congregación Evangélica Alemana.

Catedral Armenia San Gregorio el Iluminador (Armenia 1359), a las 21: pasa por la Iglesia Evangélica Bautista El Rey Jesús y termina en la Catedral Ortodoxa San Jorge.

Iglesia Anglicana San Salvador (Av. Crámer 1820), a las 21: incluye el Templo Budista Fo Guang Shan y la Iglesia Luterana La Cruz de Cristo.

Parroquia San Cristóbal (Av. Jujuy 1251), a las 21: visita la Mezquita Al-Ahmad y la Iglesia Cristiana Evangélica Eslava.

Iglesia Evangélica Bautista Eslava (Martínez Castro 249), a las 20.30: recorre la Catedral de Nuestra Señora del Patrocinio (Pokrov) y el Seminario Internacional Teológico Bautista.

Los circuitos permiten conocer en una misma noche tradiciones muy distintas que conviven a pocas cuadras, algo que difícilmente se pueda hacer otro día del año.

¿Qué conviene tener en cuenta?

Como en toda noche de puertas abiertas, las actividades más convocantes suelen tener filas, por lo que conviene elegir con anticipación dos o tres templos cercanos entre sí y no intentar abarcar demasiado. También es recomendable consultar en el mapa el horario de cada actividad, ya que no todas empiezan a la misma hora. Y, como la propuesta es de noche, conviene planificar con tiempo cómo volver a casa, sobre todo si se elige un circuito lejos del barrio propio.

Además, se trata de lugares de culto en funcionamiento, así que vale la pena respetar las normas de cada comunidad sobre vestimenta, silencio o fotos durante las ceremonias.

En un año en el que salir cuesta cada vez más, La Noche de los Templos es una de esas propuestas que combinan cultura, música y arquitectura con entrada gratuita. Y, sobre todo, una oportunidad para conocer de cerca la diversidad religiosa de una ciudad en la que conviven comunidades de todo el mundo. Para muchos, además, puede ser la primera vez que entran a una mezquita, a un templo budista o a una catedral ortodoxa, y esa curiosidad es uno de los grandes atractivos de una propuesta que ya lleva diez ediciones en la Ciudad.