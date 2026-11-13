13 datos a tener en cuenta para La Noche de los Museos, este sábado en Capital
Este sábado 14 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires volverá a convertirse en un gigantesco escenario cultural a cielo abierto con una nueva edición de La Noche de los Museos. Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la vigésima segunda entrega del evento promete marcar un hito histórico en convocatoria y oferta artística, permitiendo que vecinos y turistas recorran gratuitamente cientos de instituciones, edificios emblemáticos y espacios patrimoniales desde las 19:00 hasta las 02:00 de la madrugada.
Para aprovechar al máximo esta maratón nocturna —cuya programación completa y mapa interactivo se encuentran disponibles en los portales oficiales festivalesba.org y linda.gob.ar—, repasamos los 13 puntos clave y actividades imperdibles de la jornada:
- 1. Una edición récord y transporte gratuito
- Más de 350 espacios culturales abrirán sus puertas de 19:00 a 02:00 con exposiciones, talleres y música en vivo. Para facilitar los traslados, el transporte público será gratuito: los colectivos que circulan por la Ciudad no cobrarán boleto entre las 18:00 y las 03:00 exhibiendo el pase libre descargable en festivalesba.org, el eBus extenderá su recorrido entre La Boca y Retiro, y el Subte abrirá sus molinetes hasta el cierre del servicio.
- 2. Se prende la Usina del Arte
- Desde las 17:00, el polo cultural de La Boca (Caffarena 1) desplegará esculturas a gran escala de Tadeo Muleiro y transformará su fachada mediante un show de proyecciones láser, luces y sonido. La propuesta se completa con patio gastronómico, visitas guiadas, juegos de mesa familiares y un DJ set de house, funk, disco y jazz fusión.
- 3. Los monumentos bajo las estrellas en el MOA
- El taller de Monumentos y Obras de Arte (Adolfo Berro 3880, Palermo) abrirá de 19:00 a 24:00 para recorrer el Patio de las Esculturas, donde se restauran las piezas patrimoniales de la Ciudad, junto con su archivo histórico que resguarda fichas técnicas, fotografías y planos de más de 2.400 monumentos.
- 4. Un gigante monumento de cartón en Polo Circo
- El artista visual francés Olivier Grossetête encabezará la construcción participativa de una estructura de cartón de más de 25 metros de altura en Polo Circo (Av. Garay y Combate de los Pozos). La elevación se realizará sin grúas ni maquinarias con la ayuda de los vecinos hasta la 01:00, y el domingo se desarmará para reciclar todo el material.
- 5. Una noche de ciencia ficción en el Planetario
- El Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) ofrecerá funciones en su domo cada veinte minutos y un stand accesible para toda la familia. Además, desde las 20:30, la Banda Sinfónica de la Ciudad brindará un concierto especial al aire libre con un repertorio dedicado a bandas sonoras de películas de ciencia ficción.
- 6. Retiro desde las alturas en la Torre Monumental
- Hasta la 01:00 de la madrugada, la Torre Monumental (Av. Ramos Mejía 1315) habilitará visitas guiadas con ascenso hasta el mirador del sexto piso para contemplar una vista panorámica nocturna de Retiro. En paralelo, habrá un taller de estampado de remeras destinado a chicos de hasta diez años.
- 7. Navegación nocturna por el Riachuelo
- Se realizarán paseos gratuitos de quince minutos en lanchas iluminadas para redescubrir el espejo de agua y la icónica Vuelta de Rocha desde una perspectiva inédita, embarcando en el Muelle de Pedro de Mendoza 1900 (frente a Caminito). A las 21:30 y 22:30 se presentará en vivo la Comparsa Unión Boquense.
- 8. Talleres, muestras y feria del libro en el Museo Moderno
- En el marco de su 70° aniversario, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (Av. San Juan 350) ofrecerá recorridos por sus exhibiciones, talleres infantiles, un curso de serigrafía y será sede de la 5ta Feria del Libro de Humanidades y Ciencias Sociales.
- 9. La imaginación hecha museo en el MIJU
- El Museo de la Imaginación y el Juego (Av. de los Italianos 851) recibirá a las infancias hasta las 24:00 con talleres de diseño de juegos, un espectáculo que fusiona teatro y música, y un jardín con desafíos lúdicos. El ingreso a sus salas requiere inscripción previa gratuita en [tinyurl.com/MuseoMIJU](https://tinyurl.com/MuseoMIJU).
- 10. Historia y música en la Casa de la Cultura
- El histórico ex edificio del diario La Prensa (Av. de Mayo 575) abrirá sus salones para revelar su riqueza arquitectónica a través de visitas guiadas, experiencias teatrales y una programación musical que repasará la historia sonora argentina, desde el tango hasta el rock nacional.
- 11. Jazz, funk y DJ sets en El Recoleta
- El Centro Cultural Recoleta (Junín 1930) funcionará con tres estaciones simultáneas: bandas de jazz, funk y blues en su terraza, DJ sets de distintos géneros en el Patio del Aljibe, activaciones de danza y recorrido libre por todas sus salas de exposición.
- 12. Buceando en los secretos del Teatro Colón
- El coliseo porteño (Cerrito 628) organizará circuitos guiados por sus espacios emblemáticos con intervenciones artísticas y música de DJ en vivo en el Salón Dorado. Asimismo, el predio Colón Fábrica (Av. Pedro de Mendoza 2147, La Boca) abrirá sus puertas para apreciar de noche las escenografías, utilería y vestuarios originales de las grandes producciones.
- 13. La historia bancaria en Monte de Piedad
- El Banco Ciudad abrirá las puertas de su museo Monte de Piedad (Av. Boedo 870), emplazado en un imponente edificio art decó. Allí se podrán realizar visitas guiadas sobre la historia financiera cotidiana, disfrutar de música en vivo y recorrer la muestra del concurso fotográfico "Gente de mi Ciudad".