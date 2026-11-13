13 datos a tener en cuenta para La Noche de los Museos, este sábado en Capital

El gobierno porteño espera una convocatoria récord para la edición número 22 de La Noche de los Museos, con más de 350 establecimientos participantes

Este sábado 14 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires volverá a convertirse en un gigantesco escenario cultural a cielo abierto con una nueva edición de La Noche de los Museos. Organizada por el Ministerio de Cultura porteño, la vigésima segunda entrega del evento promete marcar un hito histórico en convocatoria y oferta artística, permitiendo que vecinos y turistas recorran gratuitamente cientos de instituciones, edificios emblemáticos y espacios patrimoniales desde las 19:00 hasta las 02:00 de la madrugada.

Para aprovechar al máximo esta maratón nocturna —cuya programación completa y mapa interactivo se encuentran disponibles en los portales oficiales festivalesba.org y linda.gob.ar—, repasamos los 13 puntos clave y actividades imperdibles de la jornada: