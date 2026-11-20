Habrá tareas de mantenimiento en el sistema durante la madrugada del domingo 22 de noviembre. Cómo cargar saldo antes del corte

Los usuarios del sistema de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintas localidades del país deberán tomar precauciones operativas de cara al próximo fin de semana. La tarjeta SUBE sufrirá una interrupción temporal en varios de sus servicios principales durante un lapso de 12 horas consecutivas debido a tareas de mantenimiento técnico y actualización masiva en las plataformas del sistema.

Según informaron de manera oficial las autoridades del área de transporte, la suspensión del servicio comenzará a las 00:00 del próximo domingo 22 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta las 12:00 del mediodía. Durante esa ventana horaria, el ecosistema digital y presencial de SUBE quedará momentáneamente inhabilitado para la realización de trámites, consultas y gestiones de saldo.

Las tareas de actualización apuntan a optimizar el funcionamiento general de la plataforma. Si bien las gestiones de recarga estarán suspendidas, se aclaró que los pasajeros podrán seguir viajando en colectivo, tren y subte con normalidad siempre que cuenten con saldo disponible previamente acreditado en sus plásticos.

Qué servicios e interacciones digitales estarán fuera de funcionamiento

Durante las 12 horas previstas para el mantenimiento del sistema informático, quedarán completamente fuera de servicio las siguientes herramientas y canales de atención:

Carga y acreditación de saldo: no se podrán realizar ni acreditar cargas electrónicas o presenciales.

Aplicaciones oficiales: la App SUBE y la plataforma "Cuándo SUBO" permanecerán inhabilitadas.

Consultas de saldo y web: no se podrá verificar el crédito ni acceder a la página web oficial.

Atención al usuario: la línea de atención telefónica suspenderá la recepción de consultas.

Frente a este escenario de desconexión temporal, desde la administración del sistema recomendaron a los usuarios anticipar la compra de crédito durante la jornada del sábado, recordando que el límite tope de carga en la tarjeta física se ubica actualmente en los $40.000.

Cómo viajar en transporte público durante el corte y los medios alternativos

A pesar de la interrupción en los sistemas informáticos centrales, las validadoras de los colectivos, los molinetes del subte y los molinetes ferroviarios continuarán leyendo las tarjetas SUBE físicas o digitales que posean crédito positivo o saldo negativo dentro del margen de emergencia permitido.

Asimismo, se recordó que en las líneas de colectivos y subtes habilitadas con tecnología de pago multimodal, los usuarios podrán abonar sus pasajes utilizando medios de pago alternativos:

Tarjetas de débito, crédito y prepagas con tecnología contactless (Visa y Mastercard).

Dispositivos móviles dotados con tecnología NFC asociados a tarjetas bancarias.

Pagos mediante código QR desde billeteras virtuales registradas.

Una vez alcanzado el mediodía del domingo 22 de noviembre, el cronograma oficial prevé la reactivación paulatina de todos los servidores centrales, permitiendo volver a validar cargas y consultar saldos con normalidad a través de los canales digitales.