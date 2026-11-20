Fin de semana largo en la Ciudad, festival de folklore con Abel Pintos y Soledad, ferias gratis de pizza y café y arepas al 40%. La agenda

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se pasó al lunes 23 de noviembre, y eso deja un fin de semana largo de tres días en la Ciudad de Buenos Aires. Para quienes se quedan, la agenda viene cargada: un mega festival de folklore con Abel Pintos, Soledad y el Chaqueño Palavecino, ferias gastronómicas con entrada gratuita y hasta una noche con arepas al 40% de descuento.

Muchas de las propuestas son gratis o con descuentos, una buena noticia en un momento en el que salir a comer o ir a un recital pesa cada vez más en el bolsillo.

La mayor parte de las actividades se concentra el sábado 21 y el domingo 22, y el lunes 23 se suman algunas propuestas por el feriado.

Estos son los mejores planes para disfrutar el fin de semana largo en la Ciudad.

¿Qué planes gratis hay el fin de semana largo en Buenos Aires?

Fugazzeta Fest. El sábado y el domingo, de 11 a 21, la plaza del Planetario recibe la edición del Fugazzeta Fest 2026 en Buenos Aires dedicado a la pizza porteña, con 12 pizzerías, entre ellas Burgio, Kentucky, Gino el Capo, Fugazi y Roma del Abasto. Habrá clases de cocina, un show de pizza freestyle y música en vivo, además de empanadas, torta de ricota y helados. La entrada también es gratis, y se puede llegar en subte, con la línea D hasta Plaza Italia.

El Fugazzeta Fest reúne a 12 pizzerías en la plaza del Planetario, con entrada gratis - crédito Linda BA

Feria de Mataderos. El domingo 22 y el lunes 23, de 11 a 19, la tradicional feria de Avenida de los Corrales y Lisandro de la Torre ofrece música, danzas folklóricas, artesanías y comidas regionales.

Feria de Mataderos - crédito crédito Linda BA

Festival Cafecito BA. Vuelve a la Plaza de las Naciones Unidas, frente a la Floralis Genérica, el sábado 21 de 10.30 a 19.30 y el domingo 22 de 10 a 18. Hay más de 20 puestos de café, pastelería y helados, con cafés desde $5.000, además de música en vivo, cine al aire libre y juegos para chicos. La entrada es libre y gratuita.

Cafecito BA vuelve a la Floralis Genérica el sábado 21 y el domingo 22 - crédito Linda BA

¿Cuándo es República Folklore y cuánto cuestan las entradas?

El plan más convocante del fin de semana es República Folklore, un festival que se presenta como el primer gran encuentro dedicado por completo a la música de raíz en la Capital. Será el sábado 21 y el domingo 22 en el Parque de la Ciudad, con más de 50 artistas en tres escenarios. Soledad estará los dos días en República Folklore, con un show por sus 30 años de carrera - crédito Linda BA

El sábado tocarán el Chaqueño Palavecino, Cazzu, Los Tekis, Nahuel Pennisi y Nati Pastorutti, entre otros. El domingo será el turno de Abel Pintos, Jorge Rojas, Los Nocheros, Sergio Galleguillo y Teresa Parodi. Soledad estará los dos días, con un show especial por sus 30 años de carrera.

Las entradas se venden por All Access y, según la productora, cuestan $100.000 por día o $180.000 el abono para los dos días, más el cargo de servicio. Las puertas abren a las 12 los dos días, en Avenida Coronel Roca 4113, y adentro solo se puede pagar con una tarjeta recargable. Se puede llegar en colectivo, con las líneas 28, 47, 91, 114, 117, 145 y 150, o en el tren Belgrano Sur hasta la estación Presidente Illia. Además de los recitales, habrá peñas, una pulpería, comidas regionales, talleres de baile y un paseo con artesanías de las provincias.

¿Dónde es La Noche de las Arepas?

El sábado 21, desde las 19, llega la quinta edición de La Noche de las Arepas, con 40% de descuento en todas las variedades, pagando en efectivo. La organizan Miss Venezuela, que se presenta como la primera arepera venezolana del país, y una agencia fundada por venezolanos. "Es mucho más que un evento gastronómico; es una celebración de toda una tradición culinaria venezolana y colombiana", explicaron.

La Noche de las Arepas tiene 40% de descuento en más de 20 restaurantes - crédito Linda BA

Participan más de 20 restaurantes:

Palermo: Hipólita, Chacaíto, Chévere Food, Merope, Estilita, Extranjero y Kajue Café.

Villa Crespo, Caballito y Almagro: Pachi Chiriviche, Salado y Dulce, Bakalú, Que Cachapa, Soy Arepas, Rechévere y Teque Pibe, entre otros.

Centro y San Telmo: Dime Tú Qué Tal, Renacer Lounge Bar, Sabores de La Guaira y Morfi al Paso.

¿Qué hay para hacer cerca de la Ciudad?

A unos 40 minutos de la Capital, el partido de Escobar organiza el Finde Gastronómico: del jueves 19 al lunes 23, restaurantes, bares y heladerías adheridos ofrecen menús especiales y promociones. El sábado y el domingo, además, hay shows gratuitos, ferias y calles peatonales en Belén de Escobar, Ingeniero Maschwitz, Matheu, Garín y Maquinista Savio, con artistas como Mesías Reggae y Alejandro Villalba. En la zona también está Malba Puertos, que tiene entrada gratuita a sus exposiciones. El listado de locales está en el sitio del municipio.

Con tantas propuestas gratis, el fin de semana largo es una buena oportunidad para salir sin gastar de más. Las ferias gastronómicas suelen llenarse a la tarde, así que conviene ir temprano, y en el caso de República Folklore, revisar la grilla y la disponibilidad de entradas antes de ir.