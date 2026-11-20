SUBE suspenderá cargas y consultas el 22 de noviembre, de 0 a 12. Colectivos y subtes funcionarán con normalidad para quienes tengan saldo

Los pasajeros que utilicen el transporte público el domingo 22 de noviembre tendrán que tomar una precaución antes de salir: verificar el crédito disponible en sus tarjetas SUBE. Durante las primeras 12 horas de esa jornada, el sistema realizará tareas de actualización que impedirán gestionar nuevas cargas y acceder a distintas herramientas de consulta.

La medida no paralizará los colectivos ni los subtes. Quienes tengan dinero acreditado podrán seguir pagando sus viajes con normalidad, tanto con tarjetas físicas como digitales. El inconveniente estará en la imposibilidad de realizar determinadas operaciones mientras duren los trabajos.

Qué pasará con la SUBE entre la medianoche y el mediodía

El mantenimiento comenzará a las 00:00 del domingo 22 de noviembre y está previsto que concluya a las 12:00. Durante ese lapso, los usuarios no tendrán acceso a varias de las herramientas habituales del sistema.

Entre las funciones alcanzadas por la suspensión figuran:

La compra de saldo y la acreditación de recargas, tanto presenciales como electrónicas.

El funcionamiento de la aplicación SUBE.

La consulta del crédito disponible por los canales afectados.

El ingreso a la página web oficial.

La atención telefónica para resolver consultas.

La aplicación Cuándo SUBO, que permite conocer la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Los trabajos fueron anunciados oficialmente con el objetivo de optimizar el funcionamiento del sistema. Por ese motivo, se recomienda resolver las gestiones pendientes antes de que comience la interrupción.

Qué alternativas habrá para pagar colectivos y subtes

Aunque las operaciones de SUBE estarán limitadas, el transporte público continuará funcionando. Para evitar inconvenientes, los pasajeros deberán contar con saldo previamente acreditado o recurrir a otros medios de pago habilitados.

Además de las tarjetas SUBE físicas y digitales, se podrán utilizar:

Tarjetas Visa y Mastercard de débito, crédito o prepagas con tecnología sin contacto.

Dispositivos con tecnología NFC vinculados a esas tarjetas.

Códigos QR generados mediante billeteras electrónicas habilitadas.

Quienes quieran conocer cómo funciona esta modalidad pueden consultar cómo pagar el transporte con tarjetas desde el celular y acceder a reintegros.

La tarjeta SUBE tiene un límite de carga de $40.000. Por eso, quienes tengan previsto realizar varios viajes durante la mañana del domingo pueden anticipar la operación y disponer del crédito necesario antes del mantenimiento.

Cómo cargar dinero y acreditar el saldo antes del corte

Quienes necesiten sumar crédito antes de la interrupción podrán hacerlo por distintas vías. La modalidad presencial incluye los Puntos SUBE y los Centros de Atención del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde también se puede pagar con tarjetas de débito o crédito.

Para quienes prefieran realizar el trámite a distancia, están disponibles:

La aplicación SUBE.

El homebanking,

Los cajeros automáticos,

Las billeteras virtuales.

Hay una instancia adicional que conviene tener en cuenta: después de comprar una carga electrónica, el importe debe acreditarse para que quede disponible en la tarjeta. Ese paso puede completarse de tres maneras:

En una Terminal Automática, apoyando la tarjeta.

En las validadoras de los colectivos de las localidades que cuentan con el sistema Carga a Bordo.

Desde la aplicación SUBE, con un teléfono Android 6 o superior que disponga de tecnología NFC.

La recomendación es completar tanto la recarga como su acreditación antes de la medianoche del domingo. De esa manera, los usuarios podrán viajar durante las horas de mantenimiento sin depender de las operaciones que permanecerán temporalmente suspendidas.

SUBE: qué pasa con el dinero de las recargas que quedan pendientes

Los problemas para acreditar saldo no son una situación completamente nueva para los usuarios del sistema. En septiembre de 2026, las fallas en las recargas de la tarjeta SUBE afectaron las operaciones electrónicas y generaron dificultades para quienes necesitaban utilizar el dinero incorporado a sus tarjetas.

En aquella oportunidad, los inconvenientes alcanzaron principalmente a las personas que habían realizado recargas mediante billeteras virtuales, homebanking o aplicaciones, pero después no conseguían transferir ese importe a la tarjeta física. También se registraron problemas en algunas terminales instaladas en estaciones.

Uno de los puntos importantes para entender cómo funciona el mecanismo es que comprar una recarga y tener el dinero disponible para viajar son dos instancias diferentes. Cuando se realiza una operación electrónica, el importe debe acreditarse posteriormente mediante alguno de los canales habilitados. Hasta completar ese procedimiento, el nuevo saldo no puede utilizarse para pagar el boleto con la tarjeta física.

Durante los inconvenientes de septiembre, desde los canales oficiales de SUBE explicaron que se registraban "inconvenientes técnicos ajenos a SUBE", que podían provocar intermitencias en las operaciones.

Frente a ese escenario, los pasajeros pudieron recurrir a medios de pago alternativos en los colectivos que cuentan con el sistema abierto. Sin embargo, esas opciones permiten abonar directamente el viaje, pero no reemplazan el procedimiento necesario para acreditar una recarga pendiente.

El antecedente cobra relevancia ante la interrupción programada para noviembre: quienes necesiten utilizar el transporte durante las 12 horas de mantenimiento deberán asegurarse de que el dinero cargado esté efectivamente acreditado antes de que comience el corte.