Las fallas en la carga y acreditación de la SUBE continúan y complican a pasajeros, pero hay alternativas para pagar el boleto sin usar la tarjeta física

Las fallas técnicas en la carga y acreditación de saldo de la tarjeta SUBE afectan a usuarios desde el miércoles y continúan este jueves, aunque hay alternativas para pagar el transporte.

Las opciones para viajar sin usar la SUBE física

Mientras persisten los inconvenientes, los pasajeros del AMBA que utilizan colectivos con el sistema de pagos abiertos pueden recurrir a distintos medios para abonar el boleto sin depender de la tarjeta SUBE física.

Según la información oficial de la Secretaría de Transporte, las opciones disponibles incluyen:

Tarjetas de débito, crédito o prepagas contactless Visa y Mastercard , sin importar cuál sea el banco emisor.

, sin importar cuál sea el banco emisor. Celulares o relojes inteligentes con NFC , siempre que tengan asociada una tarjeta Visa o Mastercard habilitada.

, siempre que tengan asociada una tarjeta Visa o Mastercard habilitada. Código QR generado desde BNA+ , mediante la función "Viajar con QR".

, mediante la función "Viajar con QR". Código QR desde la aplicación SUBE, utilizando "Pagar con QR" dentro de SUBE Digital.

utilizando "Pagar con QR" dentro de SUBE Digital. SUBE Digital, como alternativa a la tarjeta física.

El esquema de pagos abiertos funciona en colectivos del AMBA, tanto en líneas de jurisdicción nacional como provincial y municipal de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Quienes opten por una tarjeta bancaria o por un dispositivo con NFC deben informar el destino al chofer y acercar el medio de pago al validador hasta que la operación quede confirmada.

Para utilizar BNA+, en cambio, hay que ingresar a la opción "Viajar con QR", generar el código y mostrarlo frente al lector instalado en el colectivo.

Estas modalidades tienen una ventaja concreta frente al problema actual: permiten pagar el viaje directamente. No sirven, en cambio, para acreditar una recarga electrónica que haya quedado pendiente en una tarjeta SUBE.

Qué pasa con las recargas que todavía no aparecen

El inconveniente afecta especialmente a quienes cargaron dinero de manera electrónica a través de billeteras virtuales, home banking o aplicaciones y luego encontraron dificultades para incorporar ese saldo a la tarjeta.

También hubo reportes de problemas en terminales ubicadas en estaciones. En algunos casos, los usuarios pudieron consultar el saldo de la tarjeta, pero no completar la validación de una recarga que figuraba como pendiente.

Desde los canales oficiales de SUBE reconocieron la situación y señalaron que existen "inconvenientes técnicos ajenos a SUBE", que pueden provocar intermitencias tanto al momento de cargar dinero como durante su acreditación.

Para que una carga electrónica pueda utilizarse para viajar, primero debe acreditarse. Los mecanismos disponibles habitualmente son:

La app SUBE en teléfonos Android con NFC , acercando la tarjeta al celular.

, acercando la tarjeta al celular. Las Terminales Automáticas SUBE (TAS) , instaladas en diferentes puntos.

, instaladas en diferentes puntos. •arga a Bordo, que permite incorporar el saldo directamente desde colectivos habilitados.

Sin embargo, cualquiera de estas alternativas puede verse afectada mientras continúen las intermitencias técnicas registradas desde el miércoles.

En las estaciones ferroviarias que no dispongan de otros medios de pago, durante la contingencia también se informó la posibilidad de intentar realizar la acreditación de la carga por ventanilla.

Cuánto cuesta viajar desde septiembre

Las dificultades con el sistema se producen además en los primeros días de septiembre, cuando comenzaron a regir nuevos valores para distintos servicios de transporte del Área Metropolitana.

En los colectivos porteños , el boleto mínimo pasó a costar $887,87.

, el boleto mínimo pasó a costar $887,87. Para las líneas bonaerenses , la tarifa mínima quedó en $1.158,97.

, la tarifa mínima quedó en $1.158,97. En el caso de los trenes metropolitanos, el valor mínimo para pasajeros que cuentan con una SUBE registrada quedó establecido en $480.

Por eso, para quienes tengan una recarga pendiente y necesiten viajar durante la contingencia, los medios de pago abiertos disponibles en los colectivos pueden funcionar como una alternativa para abonar directamente el boleto.