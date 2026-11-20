Hace algunas semanas se inauguró el peaje sin barrera en la traza que une la capital porteña con la bonaerense: atención para autos sin TelePASE

Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) ya opera plenamente con su primer pórtico inteligente con tecnología Free Flow en la traza principal de la Autopista Buenos Aires–La Plata. La nueva estructura metálica elevada se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 7,4, en la zona de Dock Sud y con sentido de circulación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El sistema forma parte de un plan integral de modernización vial que elimina el cobro manual en cabinas tradicionales para reemplazarlo por un esquema 100% automatizado, similar al que ya rige en las autopistas porteñas.

Equipado con cámaras de alta resolución y sensores ópticos capaces de leer la patente en movimiento y detectar el dispositivo TelePASE, el pórtico registra la pasada sin que los conductores deban detenerse ni reducir la velocidad. Su puesta en marcha se complementa además con las obras viales nocturnas entre los kilómetros 9,8 y 7,2 destinadas a retirar la separación física instalada hace más de doce años y recuperar así los cuatro carriles fluidos originales de circulación.

Peaje sin barrera en la autopista Buenos Aires-La Plata, con multas de hasta $702.000: cómo evitar la infracción

Quienes circulen por este nuevo punto inteligente —al igual que por los accesos sin barreras ya vigentes en Gutiérrez (km 31) y Villa Elisa (km 41)— sin contar con el dispositivo TelePASE adherido deberán prestar especial atención para no recibir sanciones económicas severas.

Con la actualización del valor de la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires para el bimestre noviembre-diciembre, que escaló a $2.340, las multas por evasión de peaje (que oscilan entre 100 y 300 UF) pasaron a ubicarse entre $234.000 y $702.000.

Para evitar que el cruce sin dispositivo derive automáticamente en un acta de infracción, AUBASA mantiene vigente un protocolo de regularización digital con reglas claras: