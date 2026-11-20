Dónde está el nuevo peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata con multa de $700.000
Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) ya opera plenamente con su primer pórtico inteligente con tecnología Free Flow en la traza principal de la Autopista Buenos Aires–La Plata. La nueva estructura metálica elevada se encuentra ubicada a la altura del kilómetro 7,4, en la zona de Dock Sud y con sentido de circulación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El sistema forma parte de un plan integral de modernización vial que elimina el cobro manual en cabinas tradicionales para reemplazarlo por un esquema 100% automatizado, similar al que ya rige en las autopistas porteñas.
Equipado con cámaras de alta resolución y sensores ópticos capaces de leer la patente en movimiento y detectar el dispositivo TelePASE, el pórtico registra la pasada sin que los conductores deban detenerse ni reducir la velocidad. Su puesta en marcha se complementa además con las obras viales nocturnas entre los kilómetros 9,8 y 7,2 destinadas a retirar la separación física instalada hace más de doce años y recuperar así los cuatro carriles fluidos originales de circulación.
Peaje sin barrera en la autopista Buenos Aires-La Plata, con multas de hasta $702.000: cómo evitar la infracción
Quienes circulen por este nuevo punto inteligente —al igual que por los accesos sin barreras ya vigentes en Gutiérrez (km 31) y Villa Elisa (km 41)— sin contar con el dispositivo TelePASE adherido deberán prestar especial atención para no recibir sanciones económicas severas.
Con la actualización del valor de la Unidad Fija en la provincia de Buenos Aires para el bimestre noviembre-diciembre, que escaló a $2.340, las multas por evasión de peaje (que oscilan entre 100 y 300 UF) pasaron a ubicarse entre $234.000 y $702.000.
Para evitar que el cruce sin dispositivo derive automáticamente en un acta de infracción, AUBASA mantiene vigente un protocolo de regularización digital con reglas claras:
- Plazo de gracia de 30 días hábiles: Los automovilistas que no tengan TelePASE disponen de un período de 30 días hábiles posteriores a la pasada para abonar el saldo pendiente antes de que se genere la multa formal.
- Pago online por patente: Para regularizar la deuda sin recargos punitivos, el usuario debe ingresar al portal oficial pagopatente.com.ar, cargar el dominio del vehículo y abonar las pasadas acumuladas de manera digital.
- Reclamos por fallas técnicas: Si el vehículo cuenta con TelePASE habilitado pero el sistema no registró el cobro por un error de lectura, el titular puede gestionar el reclamo dentro de los mismos 30 días llamando al Call Center (0800-666-8353) o escribiendo al asistente virtual AUBOT (11-3931-2406).
- Derivación a Juzgados de Faltas: Una vez vencido el plazo de 30 días hábiles sin que se haya cancelado el saldo, el registro de evasión se remite de forma automática a los Juzgados de Faltas bonaerenses bajo el Decreto 532/09, donde el infractor queda sujeto al cobro de la multa de hasta $702.000.