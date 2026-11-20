Mientras jubilados reciben el medio aguinaldo, las asignaciones no cuentan con el beneficio. Los motivos y la posibilidad de liberar el pago extra

Con la llegada del mes de diciembre de 2026 y la aproximación de las fiestas de fin de año, millones de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comienzan a revisar los montos que percibirán en sus liquidaciones. En ese marco, mientras que los jubilados y pensionados del sistema previsional tienen confirmado el cobro de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), surge la duda recurrente entre los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) sobre si les corresponde o no recibir el medio aguinaldo.

La respuesta oficial es que los beneficiarios de la AUH no percibirán aguinaldo en diciembre. Esta diferencia responde de manera directa a la naturaleza jurídica del beneficio: el Sueldo Anual Complementario está regulado por la Ley 23.041 para trabajadores registrados y previsionales, mientras que la AUH es una asignación de protección social no contributiva y no constituye un haber salarial ni jubilatorio. Por ende, los titulares únicamente cobrarán el haber mensual ajustado por movilidad.

Los montos en mano en diciembre por 1, 2 y 3 hijos tras la retención del 20%

Con la aplicación del descuento del 20% obligatorio y el ajuste mensual por inflación de 2,2% por el último IPC de octubre, la grilla de cobros netos en mano que percibirán las familias durante diciembre de 2026 quedará estructurada según la cantidad de menores a cargo:

AUH por 1 hijo: el monto bruto es de $163.123; con la retención de $32.624,60, se perciben en mano $130. 498, 40 .

AUH por 2 hijos: el haber neto a cobrar en cuenta asciende a $260.996,80 (con un retenido acumulado de $65.249,20).

AUH por 3 hijos: la liquidación directa llega a $391.495,20 (con un pozo retenido mensual de $97.873,80).

AUH por hijo con discapacidad: el haber bruto es de $531.138; tras la retención de $106.227,60, el cobro neto es de $424.910,40.

Asignación por Embarazo (AUE): percibirá una acreditación directa de $130.498,40 sobre un valor bruto de $163.123.

Cómo tramitar y cobrar el acumulado anual de la Libreta AUH

Desde el organismo previsional remarcaron que el 20% retenido todos los meses no se pierde, sino que se va acumulando de forma anual para ser cobrado en una sola liquidación masiva. Para liberar dicho monto, los titulares deben acreditar el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación obligatoria y la asistencia regular a la escuela de los menores a cargo.

El trámite puede concretarse de forma automática mediante el cruce de datos entre la ANSES y los Ministerios de Salud y Educación, o bien de manera manual ingresando al sitio mi ANSES en la sección 'Hijos - Libreta AUH'. De esta forma, aunque las familias que perciben la AUH no contarán con el pago del aguinaldo, podrán compensar sus ingresos de fin de año sumando el cobro acumulado del 20% retenido si completaron las gestiones del programa.