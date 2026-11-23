Once, los mayoristas online y los comercios especializados concentran algunas de las opciones más económicas para preparar la Navidad

Ya avanzado noviembre, comienza la carrera para poner a punto la decoración navideña, que incluye árboles, esferas, guirnaldas, luces LED, pesebres y figuras de Papá Noel, que vuelven a ocupar las vidrieras y los catálogos de los comercios, pero también representan un gasto que puede crecer rápidamente cuando se busca renovar la decoración de toda la casa.

La buena noticia es que existen alternativas para distintos presupuestos. Como por ejemplo los comercios mayoristas de Once, los distribuidores especializados y las plataformas de venta online que permiten encontrar diferencias importantes de precios. De hecho, en algunos casos, se pueden conseguir adornos individuales por menos de $2.000, mientras que los juegos de esferas y las guirnaldas ofrecen alternativas para decorar sin gastar demasiado.

En tal sentido, un relevamiento de precios publicados para noviembre de 2026 muestra que la clave está en comparar no solamente el valor de cada artículo, sino también la cantidad de unidades, el tamaño, los materiales y las condiciones de compra.

Once, una de las principales alternativas para comprar barato

El barrio porteño de Once mantiene su atractivo para quienes buscan decoración navideña a precios mayoristas. En las calles Sarmiento, Larrea y sus alrededores se concentran distribuidores de artículos de bazar, regalería y decoración que incorporan productos de temporada. Uno de los comercios para tener en cuenta es Eleven Regalos, que tiene locales en Sarmiento 2224 y Larrea 264. Su catálogo incluye adornos de madera, osos, renos, arbolitos, cadenas decorativas y esferas.

Entre los precios publicados figuran cadenas de cuentas decorativas de cinco metros a $2.200, adornos de estrella de 20 centímetros a $3.800, osos navideños desde $5.700 y arbolitos de 35 centímetros a $11.000. También ofrece un set de seis pelotitas navideñas de seis centímetros a $5.200. Pero hay una condición importante: los precios publicados en la web no incluyen IVA y la compra mínima online es de $100.000. En los locales físicos, el mínimo informado es de $20.000 y se permite comprar al público general.

Otra alternativa es CX Mayorista, que ofrece un catálogo de temporada con árboles, luces, Papá Noel y adornos. Entre sus valores publicados aparecen un árbol de Navidad desde $3.200, una serie de luces LED de cinco metros a $3.000, una tira de 100 luces de nueve metros a $4.000 y un paquete de seis pelotas navideñas a $2.100. En este caso, la compra mínima online informada es de $150.000, por lo que resulta más conveniente para quienes necesitan una cantidad importante de productos o piensan compartir un pedido.

También aparece El Paso Mayorista, con adornos para colgar desde $1.850, estrellas desde $2.060, arbolitos desde $4.999 y figuras de Papá Noel con valores que superan los $20.000 según el tamaño y el modelo. Se trata de una propuesta orientada a compras mayoristas.

Cuánto cuestan las esferas, las guirnaldas y los adornos

Las esferas son uno de los artículos que más se renuevan cada Navidad. La diferencia de precios depende de la cantidad incluida en cada paquete, el diámetro y los materiales. En Mayorista Universal se publican juegos de seis bolas de seis centímetros a $5.600, mientras que el paquete de 12 unidades cuesta $10.080. También hay presentaciones de 24 unidades a $17.640 y de 30 unidades a $25.200. En Eleven Regalos, por su parte, el set de seis pelotitas de seis centímetros se consigue a $5.200, aunque corresponde considerar que sus precios online no incluyen IVA.

Para quienes buscan decorar puertas, ventanas o paredes, las cadenas de cuentas también aparecen entre las opciones económicas. En Eleven se ofrecen modelos rojos y dorados de cinco metros a $2.200, mientras que Mayorista Universal publica productos similares a $3.080. Las luces LED son otro rubro donde conviene comparar. CX Mayorista tiene una serie de cinco metros a $3.000 y otra de 100 luces y nueve metros a $4.000. En Mayorista Universal, una cortina de luces LED cálidas se publica a $11.583.

La diferencia responde a las características de cada producto, por lo que no alcanza con mirar únicamente el precio: también hay que revisar longitud, cantidad de luces, alimentación eléctrica y posibilidad de uso en exteriores.

Árboles de Navidad: opciones económicas y modelos más grandes

El árbol suele representar uno de los desembolsos más importantes de la decoración navideña. Sin embargo, no siempre hace falta comprar un modelo de gran tamaño para renovar el ambiente. Mayorista Universal ofrece arbolitos de 20 centímetros a $3.510 y modelos de 30 centímetros a $6.750. También publica una alternativa de 30 centímetros con estrella a $10.125. En CX Mayorista aparece un árbol verde desde $3.200, aunque es necesario consultar las dimensiones y características de cada variante.

Para quienes buscan una decoración de mesa, también hay alternativas en otros distribuidores. Omkaralola publica un arbolito artesanal cuadrillé a $6.750 y un modelo mediano de 25 centímetros con luz a $5.990 y en el segmento de árboles más grandes, el presupuesto cambia considerablemente. El mismo comercio ofrece un árbol blanco de 180 centímetros a $45.990, mientras que un modelo de 210 centímetros cuesta $59.990. También publica una alternativa coposa de 210 centímetros en color blanco a $119.990.

La elección depende del espacio disponible y de si se busca un árbol para utilizar durante varias temporadas. En este caso, conviene revisar la densidad de las ramas, la estabilidad de la base y la facilidad de armado y guardado.

Papá Noel, pesebres y coronas: cuánto cuestan los adornos

La decoración no termina en el árbol. Las figuras, los pesebres y las coronas permiten completar el ambiente y también presentan una amplia variedad de precios. En Eleven Regalos, un Papá Noel de 16 por 27 centímetros se publica a $10.000, mientras que el modelo de 52 centímetros cuesta $16.000. La corona navideña con diseño de Papá Noel aparece a $6.800.

Mayorista Universal ofrece un Papá Noel de 16 por 27 centímetros a $14.000 y otro de 52 centímetros a $22.400. También publica una corona decorativa a $9.520, pero para quienes prefieren figuras más pequeñas, El Paso Mayorista tiene adornos para colgar desde $1.850 y estrellas desde $2.060.

En el caso de los pesebres, Madepint CNC publica modelos de 25 centímetros desde $2.500, aunque se trata de artículos de MDF y no de figuras tradicionales de otros materiales. El comercio informa una compra mínima de $80.000.

Comprar online o recorrer los mayoristas: qué conviene

La compra por internet permite comparar catálogos sin trasladarse y recibir los productos en el domicilio, pero no siempre garantiza el precio final más bajo. Los mínimos de compra son un factor determinante. Eleven Regalos exige $100.000 para pedidos online, CX Mayorista $150.000 y Madepint CNC $80.000. En cambio, algunos comercios permiten compras más pequeñas en sus locales físicos.

Por eso, para una familia que necesita renovar solamente algunas esferas o comprar una guirnalda, puede resultar más conveniente un bazar minorista o una plataforma online que no imponga un monto mínimo. En cambio, para quienes decoran varios ambientes, tienen un comercio o quieren comprar artículos para regalar, los distribuidores mayoristas pueden ofrecer mejores condiciones.

También hay que prestar atención al IVA, el costo de envío y los medios de pago. Un producto que parece más económico puede terminar costando más cuando se suman esos conceptos.

La recomendación es comparar artículos equivalentes y calcular el costo por unidad. En el caso de las esferas, por ejemplo, no es lo mismo pagar $5.200 por seis unidades que encontrar un paquete de 12 por un precio aparentemente más alto.

Con la Navidad cada vez más cerca, anticipar las compras permite recorrer distintas alternativas y evitar concentrar todo el gasto en los últimos días de diciembre. La diferencia puede estar en elegir bien dónde comprar cada producto: Once para las compras mayoristas, distribuidores especializados para comparar variedad y tiendas online para encontrar ofertas puntuales.