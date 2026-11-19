Las cajas navideñas de Coto y Carrefour cuestan desde $9.500 hasta casi $39.000. Cuál conviene más según el precio y lo que trae cada una

Faltan poco más de cinco semanas para Navidad y los supermercados ya lanzaron sus cajas navideñas 2026, uno de los regalos más buscados por empresas y familias para las fiestas. Coto y Carrefour, dos de las cadenas más grandes del país, ofrecen varias opciones, con precios que van desde $9.500 hasta casi $39.000.

Las dos cadenas siguen una lógica parecida: cajas económicas con sidra y golosinas, y otras más completas que suman vino y espumante. Pero hay diferencias en el precio, en la cantidad de productos y en las marcas que incluye cada una.

La distancia entre una punta y la otra es grande: la caja más completa de Coto cuesta cuatro veces más que la más económica de Carrefour, aunque también trae más del doble de productos, 11 contra 5. Por eso, antes de elegir, conviene mirar no solo el precio, sino qué incluye cada una.

¿Cuánto cuestan las cajas navideñas de Coto y Carrefour?

Estos son los precios de las cajas de cada cadena, de la más barata a la más cara:

Carrefour : una caja de $9.500, con cinco productos, y otra de $27.990, con ocho.

: una caja de $9.500, con cinco productos, y otra de $27.990, con ocho. Coto : una caja de $10.999,99, con cinco productos, otra de $13.999,99, con seis, y una más completa de $38.999,99, con 11.

: una caja de $10.999,99, con cinco productos, otra de $13.999,99, con seis, y una más completa de $38.999,99, con 11. En la gama económica, Carrefour es $1.500 más barato. En cambio, Coto tiene más opciones : suma una caja intermedia y otra premium, que es la más cara y la más completa de las dos cadenas.

¿Qué trae la caja navideña de Carrefour?

La caja de $9.500 es la más barata de las dos cadenas. Trae cinco productos: un pan dulce Pamela con frutas de 400 gramos, una sidra Del Valle Etiqueta Blanca de 720 cc, un budín marmolado Condesa de 160 gramos, una garrapiñada de maní Bulnez de 70 gramos y un turrón con maní Bulnez de 70 gramos.

La caja de $27.990 es la más completa de la cadena. Suma ocho productos y apunta a un regalo más premium: un vino Alma Mora Malbec Reserva y un espumante Navarro Correas Extra Brut, ambos de 750 cc, un pan dulce Marcolla con frutas de 500 gramos, un budín marmolado Steinhauser de 250 gramos, maní con baño de chocolate con leche de Bonafide de 80 gramos, un turrón Cremona de Bonafide de 80 gramos, un Mantecol de 111 gramos y una garrapiñada de maní Georgalos de 80 gramos.

La gran diferencia entre las dos está en las bebidas: la más barata trae sidra, mientras que la más cara suma vino y espumante, que son los productos que más encarecen una caja.

¿Qué trae la caja navideña de Coto?

La caja de $10.999,99 es la más económica de la cadena y trae cinco productos: una sidra Del Valle Etiqueta Blanca de 710 cc, un pan dulce France de 400 gramos, un budín marmolado Miss Yvette de 160 gramos, una tableta con maní Costa Atlántica de 60 gramos y una garrapiñada de maní Costa Atlántica de 60 gramos.

La caja de $13.999,99 suma un producto más. Trae la misma sidra Del Valle, la tableta y la garrapiñada Costa Atlántica y un pan dulce France de Pou de 400 gramos, pero cambia el budín por uno Bon-mase de 220 gramos, más grande, y agrega un Nucrem Original de Georgalos de 84 gramos. Es decir, los $3.000 de diferencia se explican por el Nucrem y un budín más grande.

La caja de $38.999,99 es la más completa de todas: trae 11 productos. Suma un espumante San Telmo Extra Brut y un vino Malbec Estancia Mendoza, ambos de 750 cc, un pan dulce Marcolla de 400 gramos, un budín marmolado La Cumbre de 200 gramos, un turrón de almendras blando Bariloche de 90 gramos y un Mantecol de 111 gramos. Además, incluye pasas de uva, maní y almendras bañados en chocolate de Vizzio, duraznos en mitades Coto de 820 gramos y galletitas de copetín Krit de 350 gramos.

¿Cuál conviene más, la de Coto o la de Carrefour?

En la gama económica, la comparación es directa, porque las dos cajas más baratas traen casi lo mismo: sidra, pan dulce, budín, turrón y garrapiñada. Incluso coinciden en la sidra Del Valle y en el peso del budín, de 160 gramos. La diferencia está en el precio y en el tamaño: la de Carrefour cuesta $1.500 menos y su turrón y su garrapiñada pesan 70 gramos, contra 60 gramos en la de Coto. En esta categoría, Carrefour gana.

Si se mira el precio por producto, la caja de $9.500 de Carrefour sale unos $1.900 por producto, la de $10.999,99 de Coto, unos $2.200, y la de $13.999,99, unos $2.330. En la gama alta, la de $27.990 de Carrefour sube a unos $3.500 por producto, y la de $38.999,99 de Coto, a unos $3.550.

Entre esas dos, la de Coto suma más cantidad, con duraznos y galletitas para la mesa de las fiestas, pero cuesta unos $11.000 más que la de Carrefour.

Un dato a tener en cuenta: una parte importante del precio son impuestos. Según las propias cadenas, sin los impuestos nacionales la caja más completa de Coto costaría $32.231,40, y la de Carrefour, $23.132,23. En todos los casos, cerca del 17% de lo que se paga corresponde a impuestos.

¿Hay cajas navideñas más baratas?

Para quienes buscan gastar menos, también hay opciones en los mayoristas. Por ejemplo, un mayorista vende cajas navideñas a menos de $10.000, en un rango similar al de la más barata de Carrefour.

¿Cuándo conviene comprarlas?

Las cajas navideñas suelen agotarse a medida que se acercan las fiestas, sobre todo las más económicas, que muchas empresas compran en cantidad para regalar. Además, en diciembre suele haber promociones con bancos y billeteras virtuales que pueden bajar el precio final. Comprar con tiempo también asegura recibir la caja antes de las fiestas si se pide con envío a domicilio.

Más allá de la marca, la comparación deja una conclusión clara: en las cajas navideñas, lo que más pesa en el precio son las bebidas. Las opciones con sidra rondan los $10.000, mientras que las que suman vino y espumante se acercan a los $28.000 o los superan. Para quien busca un regalo sencillo, la caja más barata cumple con lo básico de la mesa navideña. Para quien quiere sumar algo más, conviene comparar qué marcas trae cada una, porque dos cajas con un precio parecido pueden ofrecer cosas muy distintas.