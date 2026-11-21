La promoción alcanza vuelos nacionales e internacionales y permite comprar pasajes para viajar entre marzo y junio del próximo año

Compra hasta 23/11/26 para viajar de Mar a Jun de 2027.

Para los que están pensando en organizar una escapada o adelantar la compra de sus pasajes para las vacaciones de 2027 tienen una nueva oportunidad para conseguirlos más baratos. Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción que ofrece un 20% de descuento en vuelos por el país y al exterior, con un período de viaje que abarca cuatro meses del próximo año.

La propuesta incluye distintas alternativas de financiación para quienes elijan destinos nacionales. Según el banco y la tarjeta que se utiliza, también es posible acceder a cuotas sin interés e incluso encontrar descuentos adicionales en determinadas entidades.

La campaña tiene una ventana de compra limitada, por lo que conviene revisar las condiciones antes de elegir el destino y completar la operación.

Cómo conseguir el 20% de descuento en Aerolíneas Argentinas

La compañía ofrece un 20% de descuento sobre la tarifa base de los pasajes, sin incluir impuestos. El beneficio alcanza vuelos directos operados por Aerolíneas Argentinas y contempla distintas categorías de tarifas y cabinas.

La compra de los tickets con esta promoción se puede hacer hasta el 23 de noviembre de 2026 y permiten viajar desde el 1 de marzo hasta el 30 de junio de 2027.

Los tickets se pueden adquirir a través de los canales comerciales de Aerolíneas Argentinas: su página web oficial, sucursales, oficinas en aeropuertos y Contact Center. También se pueden consultar las condiciones de compra en agencias autorizadas.

La promoción tiene una fecha de finalización cercana y un período de viaje determinado. Por eso, quienes quieran aprovechar el descuento para viajar durante el otoño o el comienzo del invierno de 2027 deberán tener en cuenta tanto la fecha límite de compra como las restricciones de cada tarifa.

Cuáles son algunos destinos nacionales e internacionales para conseguir pasajes con descuento

La promoción incluye destinos nacionales e internacionales. Entre las alternativas dentro de Argentina aparecen Bariloche, Mendoza, Iguazú, Salta, Jujuy, Ushuaia, El Calafate, Puerto Madryn, Neuquén y San Juan.

Para quienes quieran viajar al exterior, la oferta contempla lugares como Miami, Aruba, Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro, Porto Seguro, Madrid y Roma.

El descuento se aplica automáticamente al momento de comprar y no es acumulable con otras promociones. Tampoco alcanza a los canjes de millas más pesos del programa Aerolíneas Plus.

Qué bancos permiten pagar los pasajes en cuotas sin interés

Además del descuento, Aerolíneas Argentinas mantiene beneficios bancarios para los vuelos dentro del país. Las promociones informadas para noviembre permiten financiar la compra en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés, según el medio de pago.

Entre las alternativas disponibles se encuentran hasta 18 cuotas sin interés con Patagonia 365; hasta 12 cuotas sin interés, con Brubank Plan Ultra y hasta 6 cuotas sin interés, con Banco Hipotecario, Naranja X, Banco Patagonia (Visa Signature), Banco Ciudad, Banco Supervielle, Banco Corrientes, Banco Credicoop, Banco Columbia, Banco Santa Cruz, Banco Santa Fe, Banco San Juan, Banco Entre Ríos, Banco Comafi, NBCH Visa y Mastercard, tarjeta Tuya y tarjeta YOY.

Finamente, hasta 3 cuotas sin interés, con Banco Nación y Banco Provincia del Neuquén.

Las condiciones pueden cambiar de acuerdo con la categoría de la tarjeta. En algunas entidades, por ejemplo, las tarjetas de mayor nivel acceden a seis cuotas, mientras que las Classic, Internacional y Gold tienen un límite de tres pagos.

También hay alternativas de financiación en cuotas fijas con interés, como las que ofrecen NBCH y tarjeta Tuya.

Descuentos adicionales para determinados clientes de Bancos

A las opciones de financiación se suman beneficios específicos de algunas entidades. Por ejemplo, Banco Comafi mantiene durante noviembre un descuento del 10% con tarjetas Visa Signature y del 15% con Mastercard Black para clientes de su segmento Único.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $100.000 por operación y se acredita posteriormente en el resumen de la tarjeta. Es una alternativa para tener en cuenta, aunque no se puede acumular con otras promociones.

Por su parte, las condiciones de financiación de Brubank contemplan hasta 12 cuotas sin interés para clientes adheridos al Plan Ultra que abonen con Visa crédito Brubank.

Estos beneficios tienen requisitos particulares y no necesariamente se combinan con el descuento general del 20%. Por eso, antes de pagar conviene comparar el precio final y verificar qué promoción se aplica efectivamente a la operación.