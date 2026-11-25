Fajor, en Palermo, se presenta como la primera alfajorería interactiva de Buenos Aires. Hay productos por menos de 10.000 pesos

En Palermo abrió una alfajorería que le da al cliente la posibilidad de armar su propio alfajor. Se llama Fajor, se presenta como la primera alfajorería interactiva de Buenos Aires, está en Av. Coronel Díaz 1691 y propone elegir la tapa, el relleno, el baño y los toppings para crear más de 400 combinaciones distintas.

El alfajor grande cuesta $9.200, y la opción de tres alfajores chicos sale $9.800. Es un precio de producto artesanal, muy por encima de un alfajor de kiosco, pero que apunta a otra cosa: más que una golosina, el local vende una experiencia.

La propuesta se volvió viral en redes sociales poco después de abrir, y el local empezó a recibir clientes atraídos por los videos de alfajores armados a gusto.

El caso muestra cómo un producto tan clásico como el alfajor puede reinventarse con una idea simple, en un momento difícil para la gastronomía y en un mercado en el que compiten desde las grandes marcas industriales hasta cientos de emprendimientos artesanales.

¿Cómo se arma un alfajor en Fajor?

Según el sitio web del local, el proceso tiene cuatro pasos. Primero se elige una de las ocho tapas artesanales: vainilla, chocolate, chocolate tipo Oreo, maicena, red velvet, sablé de almendras, coco y limón, y Tía María.

Después llega el relleno, con 13 opciones que van de los clásicos dulce de leche, dulce de leche con pasta de maní y Nutella a ganaches de chocolate semiamargo, chocolate blanco y lima, cheesecake de frutos rojos, membrillo, cookies, Kinder, chocotorta, pistacho y chispas de chocolate negro.

El tercer paso es el baño, con cuatro opciones: chocolate negro, chocolate con leche, chocolate blanco o azúcar impalpable. Y al final, todos los toppings que se quieran, entre frutillas, arándanos, nueces, almendras, coco, kiwi, maní, granola, Mantecol, Kit Kat, obleas y Chocolinas.

El armado de un alfajor en Fajor, con relleno de dulce de leche - crédito Fajor

Solo con tapas, rellenos y baños ya se llega a 416 combinaciones, sin contar los toppings. El local aclara que las opciones pueden variar según el día y que todo es casero y artesanal.

Para los indecisos, la carta propone cinco "combinaciones preferidas", cuyas iniciales forman la palabra FAJOR. Entre ellas, una de maicena con dulce de leche, azúcar impalpable y coco, y otra de chocolate negro con ganache de chocolate amargo, frutos rojos y baño de chocolate amargo.

¿Cuánto cuesta merendar en Fajor?

Además de los alfajores, el local funciona como cafetería. Un café va de $5.200 en pocillo a $6.800 en tazón, por lo que un alfajor grande con un café chico cuesta $14.400. Para dos personas, dos alfajores grandes con dos cafés en taza suman $30.800.

La carta suma tortas caseras de $16.000 la porción, una chocotorta individual de $14.500, medialunas de $3.200 y bombones con forma de frutas, a $19.800.

Para grupos, hay opciones para compartir entre dos y tres personas: una torre de 24 mini alfajores surtidos, a $58.000, un brunch con medialunas, seis alfajores chicos, tostadas y una porción de torta, a $52.000, y una fondue de chocolate amargo con frutas, a $82.000.

Opciones para regalar en Navidad

Con las Fiestas cerca, el local también apuesta a la regalería. La idea es que el cliente elija sus combinaciones y se las lleve en el packaging de la casa, que incluye una lata dorada de colección con la marca, un box con caja y bolsa, una tote bag de lienzo y frascos, uno chico con rellenos frescos y otro grande.

La lata dorada de colección de Fajor, una de las opciones para regalar - crédito Fajor

Según la carta, el box con caja y bolsa cuesta $12.200, la lata y la tote bag, $22.000 cada una, y los frascos, $18.000. Es una alternativa para quienes buscan un regalo distinto de la clásica caja de alfajores de las grandes marcas, aunque a un precio más alto. La torre de 24 mini alfajores también puede funcionar para una reunión de fin de año: sale unos $2.400 por alfajor.

¿Quién está detrás de Fajor?

El emprendimiento es de Ornella Flench, que desarrolló las recetas junto a una pastelera con un objetivo claro: que todo el producto fuera artesanal y que cada alfajor pudiera personalizarse.

La idea, según explicó a iProfesional, era romper con la vitrina estática de las alfajorerías tradicionales. "Ofrecer algo que el mercado pedía a gritos pero que todavía no existía: dejar de ser un consumidor pasivo para convertirte en el creador de tu propio alfajor", resumió.

Para Flench, la propuesta combina "pasión, diseño de producto y gastronomía para reinventar un ritual bien argentino". Y su mirada sobre el emprendimiento es directa: "Emprender es detectar el vacío, confiar en la intuición y animarse a darle forma a una idea".

La apuesta llega en un contexto complicado para el sector gastronómico, en el que el consumo viene en baja y los locales compiten por cada cliente. Por eso, la clave está en ofrecer una experiencia distinta.

¿Por qué un alfajor "de autor" puede funcionar?

El alfajor tiene una ventaja que pocos productos tienen: todos lo conocen y casi todos tienen un favorito. Eso hace que la personalización tenga sentido. No hay que explicarle al cliente qué está comprando, solo invitarlo a elegir cómo lo quiere.

Además, un producto personalizado se comparte más en redes, y eso funciona como publicidad gratuita. Es la misma lógica que siguen otras propuestas gastronómicas, como la heladería que prueba nuevos sabores con sus clientes antes de lanzarlos.

El alfajor, un negocio que resiste la crisis

La apuesta de Fajor llega en un mercado enorme. En la Argentina se consumen unos 12 millones de alfajores por día, alrededor de 101 por persona al año.

Esas cifras corresponden sobre todo al canal industrial, pero en paralelo crece el segmento artesanal: en octubre, la primera Expo Alfajores Argentinos reunió en La Rural a más de 80 productores y marcas.

El desafío para Fajor es sostener el interés una vez que pase la novedad. Con un alfajor que cuesta más de $9.000, el local tendrá que lograr que los clientes vuelvan por el sabor y no solo por la curiosidad de armarlo.