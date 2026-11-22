Usuarios habituales de inteligencia artificial lo abandonaron por unos días. El resultado fue muy llamativo, especialmente en el ámbito social

Un equipo de la Universidad de Stanford, la Universidad de Oxford y Carnegie Mellon hizo un experimento poco común. Pagó a usuarios habituales de ChatGPT para que lo dejaran de usar. El resultado se publicó el 18 de noviembre de 2026 como preprint en arXiv, sin revisión de pares.

La pregunta no era si la IA mejora el trabajo. Era qué pasa con la vida social de quien la usa todos los días para tareas comunes, sobre todo de productividad.

Participaron 625 usuarios de ChatGPT de Estados Unidos, reclutados en la plataforma Prolific. Se los distribuyó al azar en dos grupos. El grupo de tratamiento se abstuvo de usar asistentes de IA durante 14 días. El grupo de control, durante un solo día.

Una extensión de Chrome bloqueaba 36 servicios de IA y registraba las violaciones. Según el trabajo, más del 84% decía que su uso principal era la productividad. El estudio se hizo entre mayo y julio de 2026.

Qué pasó sin usar IA

Tras dos semanas sin IA, la soledad fue menor que en el control (β = −0,10; p = 0,03). Dos semanas después de volver a usarla, la diferencia seguía (β = −0,16; p = 0,02). Los abstinentes también reportaron más personas vistas en persona y más tiempo social.

Hubo dos resultados interesantes: No se detectaron cambios en el estado emocional ni en el bienestar psicológico general. Tampoco en el tiempo diario de trabajo (β = −0,045; p = 0,576).

En las respuestas abiertas, los participantes contaron que le pedían ayuda a otras personas por tareas que antes delegaban en la IA.

Los límites son varios. La muestra es de usuarios estadounidenses de Prolific que aceptaron cobrar para abstenerse. El control también se abstuvo un día. Hubo 20% de abandono: completaron la medición final 500 de los 625, con más abandono en el control (74,3% completó) que en el tratamiento (85,9%). Entre quienes terminaron, cumplió el 81% del tratamiento.

Los autores dimensionaron la muestra para detectar efectos de al menos 0,3, y el hallazgo principal es menor que eso. La soledad se midió por autorreporte y a corto plazo. El estudio no prueba que la IA cause soledad en la vida diaria, ni sirve para decidir sobre el uso en una empresa.

Por qué importa en el trabajo la soledad

La soledad en el trabajo no es un asunto menor. Una revisión sistemática con metaanálisis de 49 artículos, publicada en Occupational Medicine en 2024, la asoció con menor desempeño, menor satisfacción y más burnout. Los autores advierten que casi todos los estudios eran transversales, así que la dirección de la relación no está probada.

Otro preprint del mismo día apunta en una dirección parecida, con un método más débil. Chow, Saha, Das Swain y colegas presentaron viñetas a 248 trabajadores del conocimiento. Ante escenarios donde se usaba IA, declaraban menos intención de pedir ayuda a colegas, sobre todo en la lluvia de ideas. Son intenciones ante escenarios hipotéticos, no conducta real, y tampoco tiene revisión de pares.

Con cautela, dan una hipótesis para probar en equipos: la IA puede desplazar consultas entre personas.

Qué sirve para Argentina

Medí antes de sacar conclusiones. Si sospechás que la IA reduce las consultas entre colegas, probá un piloto corto en un equipo y preguntá cómo cambió la colaboración. No hace falta prohibir nada ni copiar un experimento estadounidense.

Protegé el espacio de ayuda mutua. Dejá un momento fijo en la semana, por ejemplo una revisión entre pares, para tareas donde conviene consultar a una persona. Es especialmente útil para quienes recién ingresan y aprenden preguntando.

Hacé visible el uso de IA. El segundo preprint asocia el uso visible con más intención de pedir ayuda. Una práctica simple es que el equipo cuente cuándo y para qué la usó, con reglas claras sobre datos de clientes y personales, como pide la normativa local de protección de datos.

Cuidá tu propia agenda. Si trabajás solo o con equipos remotos, reservá contacto humano deliberado en tu semana. Si sentís aislamiento sostenido, consultá a un profesional: una nota no reemplaza esa orientación.