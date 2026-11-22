El cronograma incluye remates de manera digital, durante noviembre y diciembre 2026, con bienes provenientes de diferentes organismos

Las subastas online del Banco Ciudad ofrecen nuevas oportunidades para quienes buscan comprar propiedades, terrenos y consolas de videojuegos a precios de partida inferiores a los habituales del mercado. El cronograma incluye remates durante noviembre y diciembre de 2026, con bienes provenientes de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Provincia.

Entre las opciones más económicas aparecen terrenos desde USD 4.000, locales comerciales desde USD 7.000 y casas desde USD 26.000. También habrá consolas PlayStation y otros artículos tecnológicos.

Los remates se realizarán de manera digital a través de la plataforma oficial del Banco Ciudad. De esta forma, podrán participar personas interesadas de distintos puntos del país, siempre que cumplan con los requisitos de inscripción y las condiciones particulares de cada subasta.

Casas, terrenos y locales comerciales: cuáles son las propiedades en subasta

El segmento inmobiliario reúne 11 propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los precios de partida van desde USD 4.000 hasta USD 130.000.

Las subastas estarán distribuidas en tres fechas: 27 de noviembre, 4 de diciembre y 16 de diciembre.

Propiedades que se rematan el 27 de noviembre

La primera jornada incluye cuatro inmuebles:

Lincoln: terreno ubicado en El Triunfo, con una base de USD 4.000.

Caseros: propiedad horizontal en avenida Mitre 5754, desde USD 22.000.

Caseros: casa en Fray Mamerto Esquiú 4567, con un precio inicial de USD 31.000.

La Plata: vivienda en calle 75 al 826, entre 11 y 12, desde USD 28.000.

Inmuebles que salen a subasta el 4 de diciembre

La segunda fecha contempla otras cuatro propiedades:

Quilmes: local comercial ubicado en una galería de avenida Hipólito Yrigoyen 568/574, con una base de USD 7.000.

Salto: terreno en Piedras 612, desde USD 16.000.

Villa Tesei: casa en Húsares 1550, partido de Hurlingham, con una base de USD 26.000.

Parque Chacabuco: departamento en avenida Asamblea 821/827, piso 8, desde USD 130.000.

Casas y departamentos que se rematan el 16 de diciembre

La última jornada inmobiliaria del calendario incluye tres lotes:

San Martín: departamento en calle 95 al 2191, piso 5, con una base de USD 39.000.

General Arenales: terreno destinado a una unidad productiva porcina, desde USD 16.000.

City Bell: casa en calle 471 al 1309, partido de La Plata, con un precio inicial de USD 28.000.

Consolas PlayStation 5 en diciembre

Otro de los remates destacados es el rubro videojuegos y corresponde a ARCA. El calendario incluye dos jornadas durante diciembre:

3 de diciembre , a las 11 h: se rematarán 42 lotes de consolas PlayStation , otros equipos y accesorios, con precios iniciales desde $100.000 .

, a las 11 h: se rematarán , otros equipos y accesorios, con . 11 de diciembre, a las 10.30 h: habrá otros 42 lotes de consolas PlayStation 5 (PS5), con bases desde $340.000.

Una de las versiones de la PlayStation 5 - crédito Sony

Además, el 26 de noviembre se realizarán dos remates de ARCA: uno de neumáticos fuera de uso, con una base de $1,6 millones, y otro de barras de acero, cuyo precio inicial será de $36,4 millones.

Cómo participar de las subastas online del Banco Ciudad

Los interesados en participar de los remates deben ingresar a la plataforma oficial del Banco Ciudad, donde se publican los catálogos, las fotografías de los bienes y las condiciones particulares de cada operación.

El procedimiento para ofertar contempla los siguientes pasos:

Ingresar a Subastas del Banco Ciudad.

Registrarse como usuario o iniciar sesión con las credenciales correspondientes.

Buscar la subasta del producto o inmueble de interés.

Leer detenidamente las condiciones de venta y revisar las características del lote.

Realizar la transferencia del monto de caución exigido para participar.

Esperar el correo electrónico de habilitación para comenzar a ofertar.

La inscripción debe completarse con una anticipación mínima de 48 horas hábiles respecto del inicio de cada subasta. El monto de la caución varía según las condiciones de cada operación.

Qué tener en cuenta antes de ofertar

Antes de participar, es importante revisar la descripción completa del bien, las fotografías, su ubicación y las condiciones de entrega o retiro. En el caso de los inmuebles, también conviene analizar la documentación, el estado de ocupación y los gastos asociados a una eventual compra.

Los valores publicados son precios de base y no necesariamente representan el importe final de adquisición. El monto definitivo dependerá de las ofertas que realicen los participantes durante el remate.

Por eso, antes de realizar una oferta, se recomienda consultar las condiciones particulares de cada lote y calcular los posibles gastos adicionales, como comisiones, impuestos, escrituración o traslado, según corresponda.

Las subastas representan una alternativa para acceder a bienes de diferentes categorías, aunque requieren revisar cuidadosamente cada operación antes de comprometer dinero.