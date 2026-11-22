Hay atención clínica en unidades móviles, nuevos horarios para castraciones y ecografías, con turno previo, a través de la plataforma de Animales BA

Los perros y gatos que viven en la Ciudad de Buenos Aires cuentan con nuevas opciones para recibir atención veterinaria gratuita. Desde el 1° de noviembre, el programa Animales BA: Perros y Gatos incorporó nuevos servicios que buscan facilitar el acceso a controles de salud, estudios de diagnóstico y cirugías de castración.

La ampliación incluye tres novedades importantes: consultas clínicas generales en unidades móviles que recorren las comunas, un turno vespertino para castraciones en Costanera Sur y un servicio de ecografías en Villa Soldati.

La iniciativa apunta a ampliar la cobertura veterinaria pública y ofrecer más alternativas para quienes necesitan cuidar la salud de sus mascotas.

Atención veterinaria gratuita en unidades móviles: cómo funciona

Una de las principales incorporaciones es la atención clínica básica en unidades móviles veterinarias.

Los vehículos recorrerán distintas comunas porteñas para brindar consultas generales a perros y gatos de todas las edades. Durante la visita, los profesionales realizarán un examen clínico completo para evaluar el estado de salud del animal, establecer un diagnóstico e indicar un tratamiento.

En caso de ser necesario, también podrán realizar derivaciones para estudios complementarios.

El servicio funciona de lunes a sábados, de 9 a 13 h , y requiere solicitar un turno previamente a través de la página oficial de Animales BA.

, y requiere solicitar un turno previamente a través de la página oficial de Animales BA. Los turnos para la semana siguiente se habilitan todos los jueves a las 10 h .

para la semana siguiente se habilitan . Un requisito importante: la mascota debe concurrir acompañada por una persona responsable mayor de 18 años.

Castraciones gratuitas: suman un turno por la tarde en Costanera Sur

Otra de las novedades es la ampliación de los horarios disponibles para castraciones gratuitas en el Centro Fijo Costanera Sur.

A los turnos de la mañana se suma ahora una franja vespertina, de lunes a viernes, entre las 14 y las 19 h.

Para acceder a la cirugía es necesario gestionar un turno online. Las vacantes para la semana siguiente se habilitan todos los viernes a las 10 h.

Antes de concurrir, es importante tener en cuenta las indicaciones veterinarias:

Los perros y gatos deben cumplir un ayuno previo de 12 horas de alimentos sólidos y 8 horas de líquidos.

Los perros deben asistir con collar o pretal, chapa identificatoria y correa. También deben llevar bozal cuando corresponda.

Los gatos deben trasladarse en una transportadora.

Es necesario llevar una manta para el período posterior a la cirugía.

Una persona mayor de 18 años debe permanecer durante todo el procedimiento.

La incorporación del horario de tarde permite sumar alternativas para quienes no pueden acercarse al centro durante la mañana.

Ecografías gratuitas para perros y gatos en Villa Soldati

El tercer servicio incorporado es la realización de ecografías en el Centro Fijo Indoamericano, ubicado en Villa Soldati.

Los estudios se realizan los lunes, martes, jueves y viernes, de 14 a 19 h, exclusivamente con turno previo y por derivación de un profesional veterinario.

Para solicitar una ecografía es indispensable contar con una orden veterinaria vigente, emitida como máximo dos meses antes de la fecha del estudio.

La documentación debe incluir:

La zona del cuerpo que necesita ser examinada.

El diagnóstico presuntivo.

Los datos del profesional veterinario que realizó la derivación.

Además, hay que gestionar el turno a través de la plataforma Animales BA y presentar la orden veterinaria impresa el día del estudio.

En el caso de las ecografías abdominales, se requiere un ayuno preventivo de ocho horas de alimentos sólidos.

Cómo sacar turnos para los servicios veterinarios gratuitos

Los turnos para las consultas clínicas, castraciones y ecografías se gestionan a través de la plataforma oficial Animales BA, donde se centraliza la información sobre las prestaciones disponibles.

Es importante tener en cuenta que cada servicio tiene días y horarios específicos de habilitación de turnos:

Atención clínica en unidades móviles : los jueves a las 10 h, para la semana siguiente.

: los jueves a las 10 h, para la semana siguiente. Castraciones en Costanera Sur : los viernes a las 10 h, para la semana siguiente.

: los viernes a las 10 h, para la semana siguiente. Ecografías en Villa Soldati: los jueves a las 10 h, para la semana siguiente.

El portal también reúne información sobre vacunación, adopciones, animales perdidos y encontrados y denuncias por maltrato o abandono.

Con estas incorporaciones, el sistema veterinario gratuito de la Ciudad suma nuevas alternativas de atención para perros y gatos, con consultas clínicas, estudios de diagnóstico y más posibilidades de acceder a castraciones.