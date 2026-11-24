El outlet de la marca de carteras en Villa Crespo tiene rebajas de hasta 60%, mochilas desde $71.400 y 3 y 6 cuotas sin interés sin monto mínimo

Con la Navidad cerca, los outlets de Villa Crespo se convierten en una de las opciones más buscadas para comprar regalos sin gastar de más. Uno de ellos es el de Juanita Jo, la marca de carteras y accesorios, en Gurruchaga 821, donde hay carteras desde $43.600 y descuentos de hasta el 60%.

iProfesional recorrió el local y relevó precios. La diferencia con el shopping es grande: según contaron en el outlet, hay productos que están a la mitad de precio o incluso menos que en los locales de la marca con la última temporada.

Además, el local ofrece 3 y 6 cuotas sin interés sin monto mínimo, algo que facilita la compra de regalos en un mes en el que se acumulan los gastos.

El dato que más sorprende es el cambio en los descuentos: el año pasado, el outlet tenía un descuento de alrededor del 20%, y hoy las rebajas van del 30% al 60%.

¿Cuánto cuestan las carteras en el outlet de Juanita Jo?

Estos son algunos de los precios relevados en el local, con el 60% de descuento ya aplicado:

Cartera tipo bandolera: $43.600, con un precio original de $109.000.

$43.600, con un precio original de $109.000. Cartera: $51.600, con un precio original de $129.000.

$51.600, con un precio original de $129.000. Bandolera: $55.600, con un precio original de $139.000.

Como referencia, un maletín de la última temporada, que no tiene descuento, cuesta $239.000 en el mismo local. Es decir, con lo que cuesta ese maletín se pueden comprar más de cinco carteras amarillas en oferta.

¿Cuánto cuestan las mochilas?

Las mochilas fueron uno de los productos estrella de la temporada.

Las mochilas fueron uno de los productos más vendidos de la temporada en el outlet - crédito Juanita .

Tienen un 40% de descuento, menor que el de las carteras, pero aun así quedan bastante más baratas:

Mochila: $77.400, frente a un precio full de $129.000.

Otro modelo de mochila: $71.400, con un precio original de $119.000.

En el primer caso, la diferencia con el precio sin descuento es de $51.600, lo mismo que cuesta una de las carteras rebajadas.

¿Qué se lleva la gente para regalar en Navidad?

Según explicaron en el outlet, para las Fiestas la gente busca lo más económico, porque suele hacer varios regalos. Entre lo que más sale están las carteras pequeñas y las bandoleras, en especial en tonos pastel, que son tendencia para el verano, y la bandolera de tela.

Las billeteras son uno de los regalos más elegidos para Navidad - crédito Juanita Jo

Las billeteras también se venden mucho, porque son un regalo práctico y quedan a precios accesibles. Y las mochilas siguen siendo uno de los productos más elegidos, aun con un descuento menor.

Regalos según el presupuesto

Con los precios relevados en el local, se puede armar una guía rápida para las Fiestas:

Hasta $50.000: una de las carteras medianas, a $43.600, es la opción más económica entre las carteras con el 60% de descuento.

Entre $50.000 y $60.000: una de las carteras, a $51.600, y la bandolera, a $55.600.

Entre $70.000 y $80.000: las mochilas, a $71.400 y $77.400.

¿Los descuentos son reales?

Es una de las preguntas que más se hacen los compradores, que muchas veces desconfían de que los precios se suban antes de una promoción. En el local aseguraron que no es su caso. "No es que aumentamos y que después hay un descuento", explicaron, y agregaron que los clientes notan la diferencia porque recuerdan los precios anteriores.

Para comprobarlo, una recomendación útil es comparar el precio de un producto similar en la tienda online de la marca o en un shopping antes de ir al outlet. Así, el descuento se puede medir contra un precio de referencia real.

¿Cómo vienen las ventas en los outlets?

En el local reconocieron que el consumo bajó un poco, pero que el outlet sostiene las ventas gracias a sus precios. "Por suerte, la gente sigue consumiendo", señalaron. Según contaron, las ventas están bastante parejas frente al año pasado.

La diferencia, explicaron, está en las promociones: con descuentos más altos, se compra más y se mueve más la clientela, sin que eso implique una pérdida para el negocio. Para el consumidor, más descuento significa más poder de compra en un momento en el que mira cada peso.

Villa Crespo concentra una de las mayores zonas de outlets de la Ciudad, en las calles Aguirre, Gurruchaga y alrededores, con decenas de marcas de ropa, calzado, carteras y accesorios.

Consejos para comprar en un outlet

Antes de ir, conviene tener en cuenta algunos puntos que ayudan a aprovechar mejor los descuentos:

Revisar bien cada producto, porque en los outlets suele haber modelos de temporadas anteriores o últimas unidades.

Preguntar por la política de cambio, algo clave si el producto es para regalar.

Ir con tiempo: en diciembre, la zona de outlets suele llenarse los fines de semana.

¿Cómo pagar y dónde queda el outlet?

El outlet de Juanita Jo está en Gurruchaga 821, Villa Crespo. Además de los descuentos, ofrece 3 y 6 cuotas sin interés sin monto mínimo, es decir, cualquier compra se puede pagar en cuotas. Como en la zona hay muchas otras marcas con outlet, se puede aprovechar la visita para recorrer varios locales y comparar precios antes de decidir.

Para quienes buscan regalos de Navidad, la combinación de descuentos de hasta el 60% y cuotas sin interés convierte a los outlets en una alternativa para estirar el presupuesto. La clave es ir con una idea de lo que se quiere comprar y comparar antes de decidir.