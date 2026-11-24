La marca de carteras de cuero liquida su temporada con rebajas de más del 60% frente al shopping, mientras reconoce que las ventas bajaron bastante

En plena temporada de regalos, el outlet de Lázaro, la marca argentina de carteras y accesorios de cuero, lanzó su "Mid Season Super Sale", una liquidación con carteras, calzado y accesorios desde $22.900. El caso más llamativo: una riñonera de cuero que cuesta $139.900 se consigue a $33.900.

La liquidación funciona desde el 18 de noviembre en el local de Gurruchaga 890, en la zona de outlets de Villa Crespo, todos los días de 11 a 19, por tiempo limitado y hasta agotar stock.

iProfesional recorrió el local y consultó por precios, promociones y cómo vienen las ventas. La respuesta sobre el consumo fue directa: las ventas bajaron bastante frente al año pasado, explicaron en el local, donde señalaron que antes los clientes compraban mucha más cantidad.

En ese contexto, las liquidaciones se vuelven una herramienta clave para mover el stock, y una oportunidad para quienes buscan regalos de cuero a precios más bajos antes de las Fiestas.

¿Cuánto cuestan las carteras en la liquidación de Lázaro?

Según los carteles del local, la liquidación tiene precios desde $22.900 en cuatro categorías: carteras de cuero, carteras soft, calzado y la línea Petit.

Cada producto tiene un punto de color que indica su precio, según una "leyenda de precios" que se exhibe en el local. Los valores van de $22.900 a $119.900, con escalones intermedios de $33.900, $43.900, $54.900, $65.900, $77.900, $87.900, $98.900 y $109.900.

La leyenda de precios del outlet, con valores de $22.900 a $119.900 - crédito Lázaro

En el local aseguraron que los productos están más de un 60% más baratos que en el shopping.

¿Cuánto cuesta una riñonera de cuero?

El ejemplo más claro de la diferencia de precios es el de las riñoneras de cuero. Según los valores informados en el local, una riñonera que tiene un precio de lista de $139.900 se consigue en la liquidación a $33.900.

Con lo que cuesta una riñonera a precio de lista se pueden comprar cuatro en el outlet. "La verdad que está para aprovechar", resumieron.

Con las cuotas sin interés, esa riñonera se puede pagar en seis cuotas de $5.650.

¿Por qué están tan baratos?

Según explicaron en el outlet, se trata de una liquidación de temporada. La marca vende los productos de colores que quedan fuera de la próxima temporada, ya que para el verano siguiente cambia la paleta.

Hay dos tipos de productos en liquidación: los que están en perfecto estado y se liquidan solo por el color, y los productos de segunda, que tienen alguna falla. Por eso, conviene revisar bien cada producto y preguntar en qué categoría está. Para quien no tiene preferencia por un color, la liquidación es una buena oportunidad: el artículo es el mismo, solo cambia el tono.

¿Qué se lleva la gente para regalar en Navidad?

Para las Fiestas, lo que más se elige son los productos chicos, que permiten hacer varios regalos sin gastar tanto. Según contaron, se venden mucho las carteras pequeñas, las billeteras y los portacelulares, que son más económicos que las carteras grandes y, como destacaron en el local, son de cuero.

Regalos según el presupuesto

Con la leyenda de precios del local, se puede armar una guía rápida:

Hasta $25.000 : los productos del escalón más bajo, a $22.900, en carteras, calzado y la línea Petit.

: los productos del escalón más bajo, a $22.900, en carteras, calzado y la línea Petit. Entre $30.000 y $45.000 : productos a $33.900, como la riñonera de cuero, y a $43.900.

y : productos a $33.900, como la riñonera de cuero, y a $43.900. Más de $50.000: los escalones de $54.900 a $119.900, para carteras más grandes.

En seis cuotas sin interés, un producto de $22.900 queda en unos $3.820 por mes.

El calzado de la liquidación de Lázaro está ordenado por talle, del 36 al 40, con precios desde $22. - crédito Lázaro

¿Qué promociones hay y qué hay que saber antes de comprar?

El outlet ofrece 3 y 6 cuotas sin interés. En otros momentos del año, el local también suma descuentos con bancos, pero, según la letra chica de los carteles, la liquidación no es acumulable con otras promociones y es válida solo en el local de Gurruchaga 890.

Hay un dato clave para quienes compran regalos: los carteles aclaran que no se aceptan cambios ni devoluciones. Por eso, conviene estar seguro del modelo y del color antes de pagar.

Algunos consejos para aprovechar la liquidación:

Revisar el producto, porque conviven artículos perfectos con otros de segunda.

Ir temprano, ya que los colores y modelos más buscados suelen agotarse rápido.

Comparar con el precio de lista en la web de la marca, para medir el descuento real.

¿Qué es Lázaro?

Lázaro es una marca argentina de carteras, billeteras, calzado y accesorios de cuero, que en sus locales se presenta con la leyenda "Since 1948", el año de su fundación. Tiene locales en shoppings de la Ciudad y del interior del país, y a lo largo de los años lanzó colecciones junto a figuras conocidas, como la actriz Flor Torrente.

¿Cómo vienen las ventas en los outlets?

El testimonio de Lázaro muestra una realidad que se repite en parte del comercio: la gente compra menos cantidad y elige con más cuidado.

Sin embargo, no todos describen el mismo panorama. En otro outlet de carteras de la misma calle, consultado por iProfesional, aseguraron que las ventas se mantienen bastante parejas, gracias a que ampliaron sus descuentos del 20% al 60%. La diferencia muestra que, en un mercado más exigente, los descuentos fuertes son la principal herramienta para atraer clientes.

Para quienes quieran recorrer la zona, se puede recorrer el mapa de outlets en CABA. Con carteras de cuero desde $22.900 y cuotas sin interés, la liquidación de Lázaro se suma a las opciones para resolver los regalos de Navidad sin gastar de más, siempre revisando bien el producto antes de pagar.