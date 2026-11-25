La marca de carteras de cuero tiene su outlet en Gurruchaga 875 con ahorros de 20% a 40%, pero aclara que no todos los productos tienen descuento

En la misma cuadra de Villa Crespo donde se concentran varios outlets de carteras, Prüne, una de las marcas de marroquinería de cuero más conocidas del país, tiene su outlet en Gurruchaga 875. Allí, según explicaron a iProfesional, los productos seleccionados tienen entre un 20% y un 40% de ahorro frente a los precios del shopping, y hay una promoción de 50% en la segunda unidad en productos discontinuos.

Pero el recorrido dejó un dato que pocos compradores conocen: no todo lo que se vende en un outlet es más barato. "Si es producto de temporada y es un producto que no tiene ningún tipo de detalle, el precio es el mismo", explicaron en el local.

La aclaración es importante en un momento en el que muchos consumidores van a los outlets convencidos de que todo está rebajado. Es decir, el descuento aparece solo en ciertos productos: los de segunda selección, que pueden tener algún detalle; los de mitad de temporada, y los discontinuos, de temporadas anteriores.

A diferencia de otros outlets de la zona, en Prüne aseguran que las ventas mejoraron frente al año pasado, y que el Día de la Madre fue una muy buena fecha para la marca.

¿Cuánto se ahorra en el outlet de Prüne?

Según explicaron en el local, el margen de ahorro va del 20% al 40% frente al shopping, aunque aclararon que no aplica a todos los productos, sino a artículos seleccionados.

Las promociones vigentes al momento de la recorrida eran:

20% de descuento en productos seleccionados.

50% en la segunda unidad en productos discontinuos, incluido el calzado.

Los discontinuos son, según explicaron, los que ofrecen los descuentos más fuertes: son productos de otras temporadas, que no tienen ningún detalle, pero que al pasar la temporada reciben rebajas importantes.

¿Cuánto cuestan las carteras de Prüne?

Como referencia, la tienda online de la marca muestra precios con descuento en varios de sus modelos más conocidos:

Bolso Nicky en cuero gamuza o graneado: de $198.000 a $159.000, con un 19% de descuento.

de $198.000 a $159.000, con un 19% de descuento. Bandolera Juliette en cuero graneado: de $198.000 a $159.000, con un 19% de descuento.

de $198.000 a $159.000, con un 19% de descuento. Mini bag Juliette en cuero graneado: de $159.000 a $125.000, con un 21% de descuento.

La web también muestra el precio sin impuestos nacionales: $131.405 para la bandolera Juliette y $103.306 para la mini bag, un dato que permite ver cuánto del valor final corresponde a impuestos.

Si se aplicara el ahorro de entre 20% y 40% que mencionaron en el outlet sobre un bolso de $198.000, el precio quedaría entre $118.800 y $158.400, según el producto y su estado.

¿Por qué algunos productos cuestan lo mismo que en el shopping?

Es una de las claves para comprar bien en un outlet. En Prüne explicaron que el precio solo cambia si el producto cumple alguna de estas condiciones:

Es de mitad de temporada, como ocurre en esta época del año, cuando las marcas empiezan a hacer lugar para la colección siguiente.

Tiene algún detalle que no pasó el control de calidad completo, lo que se conoce como segunda selección.

Es discontinuo, de una temporada anterior.

En cambio, si el producto es de la temporada actual y está en perfecto estado, cuesta lo mismo que en el shopping. Por eso, conviene revisar la etiqueta y preguntar si el artículo tiene algún descuento antes de comprar.

¿Qué productos hay en el outlet?

¿Qué productos hay en el outlet?: una fila de cuatro bolsos con manija - crédito Prüne

El outlet se enfoca en la marroquinería, el fuerte de la marca: carteras, bolsos, bandoleras y billeteras de cuero, además de calzado, que también participa de la promoción de 50% en la segunda unidad en los modelos discontinuos.

Como la oferta depende de lo que queda de cada temporada y de los productos de segunda selección, el stock cambia con frecuencia. Por eso, lo que se encuentra un día puede no estar al siguiente.

¿Qué se compra para regalar en Navidad?

Según contaron en el local, para las Fiestas la gente compra pequeña marroquinería, como billeteras, porque suele hacer varios regalos. Por eso, la elección suele hacerse según la cercanía: un regalo más importante para alguien muy cercano, como la madre, y algo más chico para una amiga.

¿Cómo vienen las ventas?

En el local aseguraron que las ventas mejoraron frente al año pasado, aunque aclararon que no tenían los números a mano y que se trata de una sensación. Como ejemplo, señalaron que el Día de la Madre fue muy bueno para la marca.

El panorama contrasta con el de otros outlets de la misma cuadra. En uno de ellos, consultado por iProfesional, reconocieron que las ventas bajaron bastante, mientras que en otro aseguraron que se mantienen parejas gracias a descuentos de hasta el 60%. La diferencia muestra que, aun en una misma calle, el consumo se mueve de manera muy distinta según la marca y la estrategia de precios.

Consejos para comprar en el outlet

Preguntar si el producto es de segunda selección y en qué consiste el detalle.

Buscar los discontinuos, que son los que tienen los descuentos más altos.

Aprovechar el 50% en la segunda unidad si se van a hacer dos regalos.

Comparar con la tienda online, que también tiene precios rebajados en algunos modelos.

El outlet de Prüne está en Gurruchaga 875, Villa Crespo, a pocos metros de otros outlets de carteras. Para quienes quieran recorrer la zona, hay un mapa de outlets en CABA.