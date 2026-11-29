GTA VI tuvo uno de los lanzamientos más exitosos de la historia del entretenimiento. Según Rockstar Games y Take-Two Interactive, el videojuego generó u$s3.790 millones en ventas minoristas durante su primer día y registró 32,5 millones de unidades vendidas antes de su estreno.

La cifra estableció un récord para un lanzamiento de entretenimiento en cualquier medio, de acuerdo con la compañía. El precio de compra, sin embargo, no representa el mismo esfuerzo económico en todos los países. Aunque la edición estándar se comercializa a un valor de referencia de u$s80 en Estados Unidos, los impuestos, los tipos de cambio y los salarios mínimos generan diferencias importantes entre mercados.

En Argentina, el precio de GTA VI en pesos también está condicionado por los impuestos que se aplican a la compra. Si bien nuestro país es un mercado más chico, el juego también es furor, aunque el peso que tiene en la economía de las personas es mayor al de la mayoría de los países en los que se comercializa. De hecho,

En concreto, comprar la edición estándar de GTA VI requiere 75,6 horas de trabajo remuneradas al salario mínimo, la cifra más alta entre los 24 mercados incluidos en un relevamiento de Playcasino.

El estudio, enviado directamente a la publicación brasileña Exame, comparó el precio de la edición Standard del videojuego en PlayStation Store con el salario mínimo por hora de cada mercado.

Cuántas horas de trabajo cuesta GTA VI en cada país

El estudio ubicó a Brasil en el segundo puesto, con 61 horas de trabajo, seguido por Perú, con 54,6, y Sudáfrica, con 49,6. Más atrás aparecen Paraguay, con 37,6 horas; Ecuador, con 33,1; Colombia, con 32,7; México, con 32,5; y Guatemala, con 31,7.

Entre los países de la región, Uruguay registra 31,2 horas y Chile, 31,1. Luego aparecen República Dominicana, con 30,7; Panamá, con 26,5; y Costa Rica, con 22,4 horas.

La brecha es todavía mayor frente a los mercados donde se necesita menos tiempo de trabajo para comprar el videojuego. En Estados Unidos hacen falta 11 horas; en España, 9,7; en Puerto Rico, 8,5; y en Canadá, 6,4. Alemania y Nueva Zelanda registran 5,8 horas; Irlanda, 5,7; Reino Unido, 5,5; y Australia, apenas 4,9.

Cómo se calculó el ranking de precios y salarios

El relevamiento de Playcasino tomó los precios de la edición Standard de GTA VI en PlayStation Store y los comparó con los salarios mínimos vigentes al 19 de noviembre de 2026. Para convertir los importes a dólares utilizó los tipos de cambio publicados por el servicio Open ER API en esa fecha.

En los países donde el salario mínimo se establece por mes, el estudio lo convirtió a un valor horario a partir de la jornada legal de trabajo. Para eso, multiplicó las horas semanales por 52 y dividió el resultado por 12. En los mercados donde el piso salarial cambia según la región, el sector o el tamaño de la empresa, utilizó como referencia determinados valores de la zona de la capital.

La comparación tiene algunas particularidades. En Estados Unidos y Canadá se tomó el salario mínimo federal y el precio más bajo disponible, sin incorporar impuestos estatales o provinciales.

Por otra parte, el relevamiento incluyó a Venezuela, con un resultado de 57,8 horas de trabajo. Sin embargo, ese dato requiere una aclaración metodológica, ya que, para calcularlo no tomó el salario mínimo legal del país, sino el denominado ingreso mínimo integral de u$s240 mensuales.

La diferencia es importante, debido a que el salario mínimo legal venezolano permanece en 130 bolívares mensuales, una cifra que no llega a un dólar. En cambio, los u$s240 corresponden a un esquema que suma bonos y beneficios, entre ellos el bono contra la guerra económica y el cestaticket de alimentación.

Estos pagos no tienen la misma naturaleza que el salario básico y no se utilizan para calcular prestaciones laborales, vacaciones o indemnizaciones. Para entenderlo con un ejemplo local, sería como si para medir cuántas horas necesita trabajar una persona para comprar GTA VI se sumara al salario mínimo una prestación social, como la AUH, aunque no todos los trabajadores la cobran y no forma parte de su sueldo.

Por lo tanto, si se utilizara el salario mínimo legal venezolano en lugar del ingreso integral de u$s240, ese país pasaría a ocupar el primer puesto por una diferencia abismal, mientras que Argentina quedaría segunda.

La comparación original, en cambio, utiliza para Venezuela un ingreso que suma bonos y beneficios, por lo que no resulta homogénea con la de los demás mercados. De esta forma, si se deja a Venezuela fuera del ranking, Argentina registra el mayor esfuerzo para comprar el videojuego, ya que requiere 75,6 horas de trabajo al salario mínimo, seguida por Brasil, con 61, y Perú, con 54,6.