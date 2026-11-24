Desde este miércoles habrá importantes modificaciones en el tránsito porteño por la llegada del nuevo transporte eléctrico. Los detalles

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para la puesta en funcionamiento del Trambus, el nuevo sistema de transporte público que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque mediante colectivos 100% eléctricos. Como parte de las obras necesarias para su implementación, desde este miércoles 25 de noviembre entrarán en vigencia importantes cambios en la circulación de calles y avenidas porteñas.

Las principales modificaciones se concentrarán en Caballito, donde dos de sus avenidas más importantes dejarán de tener doble sentido de circulación en determinados tramos. También habrá cambios de mano en calles residenciales, mientras que en otros sectores se habilitarán carriles exclusivos para el transporte público. A estas medidas se suman las nuevas restricciones de estacionamiento que comienzan a regir esta semana.

Trambus: qué calles y avenidas cambian de sentido

A partir de este miércoles, los automovilistas deberán tener en cuenta las siguientes modificaciones en Caballito:

Avenida Honorio Pueyrredón: entre Ángel Gallardo y Neuquén tendrá sentido único hacia Neuquén.

Avenida Acoyte: entre Neuquén y Díaz Vélez quedará con sentido único hacia Díaz Vélez.

Ambrosetti: entre Arturo Jauretche y Rivadavia invertirá su sentido y se circulará hacia Rivadavia.

Felipe Vallese: entre Acoyte y Ambrosetti tendrá doble sentido.

Pasaje Francisco Balcarce: entre Rivadavia y Yerbal quedará con sentido único hacia Yerbal.

Calle de convivencia de Honorio Pueyrredón: entre Avellaneda y Neuquén tendrá sentido único hacia Neuquén.

Además, están previstas modificaciones en las calles Gibson, Zañartú y Butteler, como parte del reordenamiento vial vinculado con el nuevo transporte.

En qué calles estará prohibido estacionar por el Trambus

Los tramos afectados, en distintos lugares de Caballito, son:

Acoyte: entre Rivadavia y Ángel Gallardo, del lado impar. Del lado par, entre Díaz Vélez y Ángel Gallardo y entre Neuquén y Rivadavia.

José María Moreno: entre Rivadavia y Formosa, en ambas manos.

Honorio Pueyrredón: entre Belaustegui y Juan B. Justo y entre Luis Viale y Tres Arroyos, de ambos lados.

Ángel Gallardo: entre Acoyte y Honorio Pueyrredón, del lado derecho durante las 24 horas.

Neuquén: entre Honorio Pueyrredón y Acoyte, del lado par; entre Hidalgo y Acoyte, del lado impar.

Ambrosetti: entre Jauretche y Alfaro, del lado impar.

Pasaje Francisco Balcarce: entre Rivadavia y Yerbal, del lado par.

En Nueva Pompeya también se implementaron restricciones durante las 24 horas sobre la avenida Sáenz, entre Uspallata y avenida La Plata, del lado par, y entre Uspallata y Raulet, del lado impar.

Cuánto tiempo de viaje permitirá ahorrar el Trambus

El nuevo sistema de transporte tendrá una extensión de 22 kilómetros, atravesará ocho barrios porteños y contará con 71 paradores. Además, permitirá realizar combinaciones con cinco líneas de subte y cuatro servicios ferroviarios.

Uno de los principales objetivos del proyecto es reducir hasta 40 minutos el tiempo de viaje entre Nueva Pompeya y Aeroparque. Actualmente, ese trayecto demanda alrededor de una hora y 40 minutos, mientras que con el nuevo sistema se espera que pueda completarse en aproximadamente una hora.

Para alcanzar esa meta, el Trambus utilizará carriles exclusivos y un sistema de semáforos inteligentes que permitirá extender la duración de la luz verde para facilitar el paso de las unidades.

Según las estimaciones del Gobierno porteño, el nuevo servicio podrá transportar a unos 60.000 pasajeros por día. Sus unidades serán completamente eléctricas, lo que también permitirá reducir las emisiones contaminantes y el ruido asociado con el transporte público.