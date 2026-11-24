La campaña alcanza a los principales shoppings y oulets del país, con rebajas en muchos rubros, beneficios bancarios y ofertas durante tres días

Los outlets y centros comerciales se preparan para una de las últimas grandes campañas de descuentos antes de las fiestas de fin de año. Con el Black Friday como disparador, las principales cadenas de shoppings lanzan promociones que buscan atraer a consumidores atentos a los precios, con rebajas que llegan al 65% en determinados productos y marcas.

La movida tendrá su momento central entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre, cuando más de 70 centros comerciales de todo el país participarán de Black Shopping Days, una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de Shopping Centers (CASC).

Los centros comerciales y los outlets que liquidan zapatillas de primeras marcas se preparan para una de las últimas grandes campañas de descuentos antes de las fiestas de fin de año. En el Gran Buenos Aires se destacan Soleil Premium Outlet, Factory San Martín y Factory Quilmes, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires participarán Alto Palermo, Abasto Shopping, DOT Baires y Distrito Arcos, entre otros.

Aunque la campaña se presenta como una oportunidad para encontrar descuentos de hasta el 50% en los locales adheridos, algunas marcas ya anticiparon rebajas superiores en productos seleccionados. Por eso, la clave estará en comparar precios y revisar las condiciones particulares de cada comercio.

Soleil Outlet: primeras marcas y descuentos vigentes

Uno de los principales puntos de referencia para quienes buscan precios de outlet es Soleil Premium Outlet , ubicado en Bernardo de Irigoyen 2647, en el partido de San Isidro.

El centro comercial reúne marcas de indumentaria femenina y masculina, ropa infantil, accesorios, electrónica y calzado. Entre las firmas deportivas aparecen Adidas, Nike, Puma, Reebok, Under Armour y Stock Center. También están presentes Levi's, Lacoste, Vans, Converse, Prüne, Kosiuko, Billabong, Mimo & Co, Cheeky y Crocs, entre otras.

Entre las promociones concretas figura la de Prüne, que ofrece descuentos del 40% y del 25% sobre productos seleccionados. Las condiciones establecen que las rebajas son válidas hasta el 29 de noviembre o hasta agotar stock, no se acumulan con otras promociones y no alcanzan a las nuevas temporadas. Se trata de beneficios exclusivos de outlets.

Factory San Martín y Factory Quilmes: qué marcas se pueden encontrar

Otra alternativa para aprovechar las promociones estará en los establecimientos Factory de Cencosud, que se incorporaron a la campaña nacional, entre los que se puede mencionar Factory San Martín . Entre sus marcas se encuentran Al Mundo, Atomik, Baby Pop, Cheeky, Dexter, Fila, Umbro y Asics, entre otras.

Por su parte, Factory Quilmes, identificado también como Parque Comercial Quilmes BA3, está ubicado sobre avenida Calchaquí 3950. Allí funcionan locales de Adidas, Addnice, Al Mundo, Atomik, Baby Pop y Cheeky. El complejo también cuenta con propuestas gastronómicas, un cine Cinemark y una plaza de juegos infantiles.

Ambos establecimientos participarán de Black Shopping Days, del 27 al 29 de noviembre. La campaña anuncia descuentos de hasta el 50% en locales adheridos, aunque las condiciones particulares de cada promoción deberán consultarse directamente en los comercios.

Alto Palermo, Abasto y Alto Avellaneda: descuentos en los grandes shoppings

La campaña también llegará a los principales centros comerciales de IRSA. Alto Palermo, Abasto Shopping, DOT Baires, Alcorta Shopping, Patio Bullrich, Alto Avellaneda, Distrito Arcos y Terrazas de Mayo participarán de Black Shopping Days entre el 27 y el 29 de noviembre.

En estos establecimientos habrá liquidaciones de hasta el 50% en locales adheridos, entre las 10 y las 22. La promoción alcanza a comercios de distintos rubros y cada marca determinará qué productos incluye y qué medios de pago acepta.

La lista también incorpora a Soleil Premium Outlet, Córdoba Shopping, Alto Rosario, Alto NOA, Mendoza Shopping, Ribera Shopping, Alto Comahue y Los Gallegos Shopping, en Mar del Plata. En total, son 16 centros comerciales de IRSA incluidos en la promoción oficial.

Tortugas Open Mall y otros centros comerciales también se suman

En el norte del Gran Buenos Aires, Tortugas Open Mall confirmó su participación en Black Shopping Days, con descuentos, promociones bancarias y beneficios especiales en los locales adheridos. El listado de comercios y ofertas se irá comunicando a través de sus canales oficiales.

La propuesta también alcanza a otros centros comerciales del interior. En Mendoza, por ejemplo, participan Mendoza Shopping y otros establecimientos de la provincia. En Neuquén se suma Alto Comahue, mientras que en Mar del Plata lo hará Los Gallegos Shopping.

En Santa Fe, Ribera Shopping también integra la campaña nacional. De esta manera, la iniciativa busca extender las oportunidades de compra más allá de los grandes centros comerciales porteños y sumar alternativas en distintas ciudades del país.

Por su parte, Alto Rosario publicó un listado de promociones para los tres días de Black Shopping Days, entre las que se incluyen las de Montagne, con rebajas de hasta el 60%; La Cardeuse y Simmons, con descuentos de hasta el 65%; Grisino y Kevingston, con promociones de hasta el 50%; y Kosiuko, con rebajas de hasta el 40%.

A esto se suma un beneficio financiero para quienes utilizan Naranja X en los locales adheridos: un reintegro del 25%, con un tope de $30.000 por cliente durante toda la campaña, y la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés con Plan Zeta.

Qué conviene revisar antes de comprar

Aunque los descuentos de hasta el 50% o incluso el 65% funcionan como principal atractivo, esos porcentajes no significan que toda la mercadería tenga esa rebaja. En muchos casos, las promociones se concentran en determinados modelos, temporadas, colores o talles. Por eso, antes de comprar conviene comparar el precio final del producto en distintos comercios y revisar si el descuento se aplica sobre el precio de lista o si existe alguna condición adicional. También es importante consultar si se puede combinar con beneficios bancarios, cuotas sin interés o promociones propias de cada marca.

Otro aspecto para tener en cuenta son los cambios. En los productos de outlet pueden existir condiciones particulares, por lo que resulta conveniente consultar la política del local antes de pagar.

La campaña busca generar movimiento en los centros comerciales en la previa de las fiestas, en un contexto en el que las promociones se convirtieron en una herramienta central para estimular el consumo. Para los compradores, los tres días de Black Shopping Days ofrecerán una oportunidad adicional para comparar precios y buscar productos de primeras marcas con descuentos.