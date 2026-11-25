Las Guerreras K-Pop, MrBeast y el slime lideran los pedidos para Navidad. Precios desde $9.960 y las opciones para gastar menos

Las Guerreras K-Pop, los kits de ciencia de MrBeast y los patines de cuatro ruedas están entre los juguetes que más se venden de cara a Navidad. Así lo indica un relevamiento de la juguetería Vulcanita, que armó una lista de los productos que marcan tendencia en 2026. Los precios van desde $9.960 por una figura sorpresa de MrBeast Lab hasta $339.600 por una mascota interactiva.

La lista combina fenómenos de las redes y del streaming con juguetes clásicos que vuelven. Pero detrás de las tendencias hay un dato que pesa en el bolsillo: las familias compran menos y eligen con más cuidado.

Según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), en la Navidad de 2025 las ventas cayeron 6,9% en unidades, y en el primer semestre de 2026 la baja fue de 10%. El año pasado, el ticket promedio fue de unos $19.000 en las jugueterías de barrio y de unos $45.000 en las cadenas.

Con ese panorama, estos son los juguetes más buscados y cuánto cuestan en la tienda online de Vulcanita, según los precios publicados al 24 de noviembre.

Guerreras K-Pop y MrBeast, cuánto cuestan los juguetes de moda

Tras su éxito en Netflix, Las Guerreras K-Pop (KPop Demon Hunters) se convirtieron en una de las licencias del año. En Vulcanita, los peluches de las protagonistas, Rumi, Mira y Zoey, cuestan $59.960 cada uno. Los clips de peluche arrancan en $23.960 y el peluche gigante del tigre Derpy, de 45 centímetros, llega a $199.960.

Del mundo de YouTube llegan dos propuestas. MrBeast Lab, la línea del youtuber MrBeast, tiene figuras que se transforman al mezclar líquidos: van de $9.960 por una micro figura sorpresa a $99.600 por el set Hybrids Hyper Fusion.

Crunchlabs, la marca de Mark Rober, un ex ingeniero de la NASA, vende kits de ciencia e ingeniería. El experimento del géiser de pasta de dientes cuesta $83.600 y The Crunchinator, $155.600.

¿Cuánto cuestan los juguetes interactivos?

Uno de los más llamativos es Magic Tim, un muñeco que reconoce la voz en español y adivina más de 400 animales a partir de pistas, sin necesidad de celular ni tablet. Cuesta $83.960.

Las Little Live Pets, mascotas electrónicas que reaccionan al tacto, hacen sonidos y piden cuidados, son de las opciones más caras. Las figuras más chicas cuestan $19.960, pero el pingüino, el cerdito o el elefante interactivos rondan los $139.960, el mono bebé cuesta $179.000 y el cachorro Ouchies llega a $339.600.

Slime, patines y camiones monstruo

Los slime de Gui Gui cuestan desde $17.960 y combinan texturas, aromas y figuras sorpresa - crédito Gentileza Vulcanita

El slime sigue de moda, pero con una vuelta más. Gui Gui ofrece potes con texturas, aromas y minifiguras sorpresa: el más chico cuesta $17.960, los potes clásicos, $44.900, y el pack más completo, $99.960. Incluso hay una edición de las Guerreras K-Pop, a $49.960.

Los patines de cuatro ruedas, que fueron furor en los 80, vuelven, según la juguetería, de la mano de la serie de Disney "Soy Luna" y de la búsqueda de juegos al aire libre. Son de los productos con ticket más alto: el modelo de Soy Luna cuesta $197.000.

Para los fanáticos de los autos, Monster Jam tiene camiones desde $21.700, en escala chica, mientras que los de control remoto superan los $100.000 y la pista Smash & Bash llega a $270.000.

¿Qué juguetes conviene regalar a los más chicos?

Bluey sigue entre los preferidos de la primera infancia, con figuras desde $19.960 - crédito Gentileza Vulcanita

En la primera infancia, los preferidos siguen siendo Bluey y Paw Patrol. De Bluey, una figura con accesorios cuesta $19.960, la casita con un personaje, $99.600, y la casa más completa, $230.000.

Paw Patrol es una de las opciones más económicas de la lista: los autitos a fricción con un cachorro cuestan $17.780, los peluches, $39.600, y los vehículos con figura, $49.960.

Funko, el juguete que también compran los adultos

Las figuras Funko Pop cuestan alrededor de $49.990 y también las compran adultos coleccionistas - crédito Gentileza Vulcanita

La lista cierra con las figuras de vinilo Funko Pop, que se venden tanto a chicos como a adultos que las coleccionan. Hay de superhéroes, anime, películas y series, y cuestan alrededor de $49.990 cada una.

Es parte de una tendencia que el sector llama kidult: adultos que compran juguetes para sí mismos, para coleccionar o para compartir con sus hijos.

¿Dónde compran juguetes los argentinos?

La forma de comprar también cambió. Según la CAIJ, el canal online ya representa cerca del 25% del mercado, aunque en la última Navidad no creció, en parte por la competencia de plataformas internacionales como Temu y Amazon. En cambio, las ventas en los comercios tradicionales cayeron cerca de 10%.

La industria local, mientras tanto, atraviesa un momento difícil: según la cámara, las fábricas de juguetes trabajan a cerca del 30% de su capacidad. A eso se suma que los juguetes en la Argentina siguen siendo caros en comparación con otros países, como muestra el índice Lego.

¿Cuánto cuesta un regalo de Navidad este año?

Con los precios relevados, hay opciones de las licencias de moda por menos de $20.000, como las figuras chicas de MrBeast, Paw Patrol o Gui Gui, pero muchos productos se ubican entre $40.000 y $100.000. Los productos interactivos, los patines y los sets grandes superan con facilidad los $150.000.

Algunas claves para no pagar de más:

Comparar precios entre jugueterías, cadenas y tiendas online, porque el mismo producto puede variar bastante.

Aprovechar las cuotas sin interés y los envíos gratis: Vulcanita, por ejemplo, ofrece 3 cuotas sin interés y envío gratis en compras de más de $90.000.

Mirar las opciones chicas de cada licencia, como figuras, clips o versiones mini, que permiten regalar la marca de moda por menos plata.

Comprar con tiempo, para tener margen de comparar precios antes de la semana previa a Navidad.

Para Vulcanita, la conclusión del año es que ya no alcanza con una licencia famosa: los juguetes que más se venden son los que proponen una experiencia, como armar un mecanismo, jugar con las texturas o compartir una partida en familia.