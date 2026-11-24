El cuaderno íntimo de Jorge Bergoglio reúne confesiones sobre sus crisis espirituales, el temor al demonio, su familia y los años previos al papado

Una anotación fechada el 30 de diciembre de 2022 permite asomarse a uno de los momentos más difíciles de Jorge Bergoglio. En ella, Francisco se describió como un "Jorge arrogante, autosuficiente, cínico y mentiroso consigo mismo" y expresó su rechazo a convertirse en alguien "que usa a los otros como títeres". También reconoció haber "perdido la capacidad de llorar" y manifestó su decisión de volver a "el sendero del reconocimiento de la verdad".

Ese registro forma parte de un diario privado que el entonces Papa llevó durante más de tres décadas. Sus páginas, escritas en una agenda de tapas de plástico negro, fueron reunidas en Il Diario personale di Papa Francesco, un libro editado por la Librería Editora Vaticana que salió en cinco idiomas y se distribuye en 94 países.

El volumen tiene unas 160 páginas y fue preparado por el cardenal argentino Víctor Manuel "Tucho" Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, organismo encargado de velar por la ortodoxia en la Iglesia católica. Francisco le había encomendado esa responsabilidad en 2023.

La agenda correspondía a un ejemplar sin estrenar de 1992. Bergoglio comenzó a escribir el 20 de diciembre de ese año: dejó 86 páginas antes de su elección como Papa y otras 55 durante el pontificado, entre el 21 de julio de 2013 y el 18 de agosto de 2024.

En esas anotaciones aparecen:

Episodios de su vida familiar y recuerdos de su infancia.

Dudas y conflictos personales sobre el ejercicio del poder y la autoridad.

Experiencias que interpretó como manifestaciones del demonio.

Reflexiones sobre su vocación religiosa y sus responsabilidades pastorales.

Incluso, los dos acontecimientos que modificaron su trayectoria quedaron registrados con frases breves: el 12 de febrero de 2013 escribió "Ayer renunció el Papa", mientras que el 21 de julio de ese año anotó: "El 13 de marzo me eligieron Papa".

Francisco y su crisis espiritual: qué escribió sobre el poder y el escándalo de abusos en Chile

El cardenal Fernández ubica entre enero de 2021 y diciembre de 2022 un período de profunda dificultad interior para Francisco. Según su explicación, el conflicto estuvo relacionado con la tentación de manipular a los demás desde una posición de autoridad, bajo la idea de "ser como Dios".

Una de las preocupaciones que aparecen en el diario es la dificultad de Bergoglio para establecer límites. Las visitas y solicitudes de compatriotas que recibía en Santa Marta, por ejemplo, podían ocuparle buena parte de la jornada y retrasar sus tareas.

El 25 de noviembre de 2018 dejó constancia de esa situación: "Me di cuenta de que los argentinos me ocupaban mucho tiempo... y junto con eso, el trabajo se atrasaba". En esa misma entrada relacionó la necesidad de resolver todos los problemas con una sensación de omnipotencia que consideraba espiritualmente peligrosa:

"Esta actitud de autosuficiencia y de resolverlo-todo me dejó a las puertas del infierno. No puedo olvidar el día en que lo vi... Ese no saber decir que ‘no’, afrontando cuestiones y problemas como si fuera omnipotente". La anotación termina con una afirmación contundente: "Oí claramente la voz del diablo".

Otro de los factores que incidieron en aquella crisis fue el escándalo por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero en Chile. El episodio se agravó tras el viaje apostólico de Francisco a ese país, en enero de 2018, y las críticas que recibió por su defensa inicial del obispo Juan Barros, señalado en el caso Karadima.

El 24 de enero de 2021, al recordar lo sucedido, escribió: "Desolado por la situación chilena y por el diálogo con los periodistas en el avión. Allí me caí del catre, tomé conciencia de la gravedad del problema... Me costó aceptar la cuestión de Chile, no pensaba que fuera tan grave". En la misma entrada mencionó que, debido a un problema intestinal, "la última semana fue casi insoportable".

Al hacer su balance el 30 de diciembre de 2022, volvió sobre el proceso iniciado casi dos años antes: "Releí el proceso del 24-01-21. Creo que aquí está el comienzo del otro camino [de alejamiento y mundanidad]... La luz recibida el 24-01-21 no fue acogida con fidelidad. Las curiosidades comenzaron y el darles espacio... Y se fue perdiendo la memoria".

Los años en Córdoba y el peso de los recuerdos familiares

Entre las páginas del cuaderno también hay referencias a una etapa de aislamiento que Bergoglio atravesó en Córdoba entre 1990 y 1992. El propio Francisco describió aquellos meses como un período de sufrimiento y revisión personal. En su recorrido biográfico se repasa ese período de su vida.

El diario privado de Francisco reúne sus reflexiones, temores y conflictos personales - crédito Archivo iProfesional

El 31 de marzo de 2000, en una carta al nuncio apostólico Ubaldo Calabresi, recordó: "Aquellos 22 meses y 2 días en Córdoba fueron para mí un purgatorio (bien merecido, por otra parte)".

La experiencia volvió a su memoria el 1 de enero de 2018, cuando escribió sobre aquellos años y la sensación de desorientación que los había acompañado: "Durante la oración vespertina me quedé fijado en los años en que era prófugo (1986-1992). Recorrí la desorientación hecha camino... ¿De qué huía? Pero tu mano, Señor, estaba ahí".

Los vínculos familiares también ocuparon un lugar destacado en sus reflexiones. El 11 de marzo de 2013, en la víspera del cónclave que lo elegiría Papa, recordó el aniversario de su llegada a Córdoba junto con sus padres:

"Hoy recordé el 55° aniversario de mi llegada a Córdoba, con papá y mamá. ¡Cuántos recuerdos! Cuántas ilusiones tenían... Me conmueve recordar cómo no respondí a esos sueños que tenían... Preferí hacer un esfuerzo en esto y no pensar en los candidatos del Cónclave".

La búsqueda de una figura materna aparece en otra anotación, fechada el 19 de febrero de 2018. Allí escribió: "Quiero tener una madre, morir buscando madre".

El papa Francisco contó que vio al demonio y atravesó una crisis espiritual entre 2021 y 2022 - crédito Archivo iProfesional

Las experiencias que atribuyó al demonio y el refugio en la oración

Las referencias al demonio atraviesan varias etapas del diario. Bergoglio relató situaciones que interpretó como encuentros físicos y espirituales con el mal. En sus anotaciones describió el temor que le provocaban y la manera en que intentaba apartarse de esas experiencias mediante la oración y el Rosario.

El 31 de mayo de 2016 dejó una reflexión sobre esos episodios: "Si el diablo ataca así de descaradamente, es porque no me queda mucho tiempo y quiere la presa".

En junio de 2018 escribió uno de los pasajes más impactantes del cuaderno. Contó que había visto lo que describió como la entrada del infierno y que la experiencia lo había aterrorizado:

"Anoche vi la entrada del infierno. La seducción pagana con todas sus fuerzas. Me asomé a mirar un poco y me aterró. Fue antes de dormir. Agarré el Rosario como arma. Agradezco al Señor esta ayuda. Solo la oración da lugar para que el Señor nos salve. Al infierno se resbala como lo más natural... Es peligroso acercarse a la puerta del infierno porque las llamas pueden salir y quemar. La seducción pagana es fuerte, pero se cierra sobre sí misma. No tiene futuro; en ella no cabe la esperanza. El fulgor enceguece y no importa otra cosa".

El 24 de enero de 2021 reconstruyó tres situaciones que, según su interpretación, habían sido manifestaciones físicas del demonio. La primera ocurrió cuando lo vio desde la ventanilla de un automóvil, unos 15 años antes. La segunda tuvo lugar durante una celebración en la capilla del Carmelo. La tercera, después de su regreso del viaje a Chile y ya instalado en Roma.

Francisco relató que vio la entrada del infierno y se aferró al Rosario para protegerse - crédito Archivo iProfesional

En su relato describió la última experiencia con estas palabras: "El tercero fue a mi regreso del viaje a Chile... En una situación, pocos días después de mi llegada a Roma, durante un encuentro, lo vi y oí su voz, triunfante, dueña de todo: ‘Ahora conseguí todo lo que quería’... El Señor me dio la oportunidad de dejar ese encuentro y así fui liberado. Y agregó: Pero quedó algo, como una huella".

El tema reapareció en la última página del diario, fechada el 18 de agosto de 2024. En ese registro repasó los episodios y pidió protección para evitar nuevas experiencias de ese tipo:

"En un breve recorrido por mi vida vi las veces en que el demonio se hizo presente. No puedo olvidar sus ojos las dos primeras veces: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la Misa. Sin embargo, reaparece siempre a través de diversas situaciones, es una presencia que está al acecho para intervenir y lo hace de diversos modos, por ejemplo haciéndose el tonto o el distraído. Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude".

Los pedidos a San José y la visita al santuario de Fátima

Una práctica personal que aparece en distintas etapas de su vida era escribir sus preocupaciones en pequeños papeles y dejarlos debajo de una imagen de San José dormido. Bergoglio confiaba en que el santo pudiera "soñarlos" y presentar esos pedidos ante Dios.

El hábito se habría intensificado durante los últimos años de su vida. Según contó uno de sus secretarios, la cantidad de papeles que colocaba bajo la figura llegó a hacerla tambalear y amenazaba con provocar su caída.

La primera referencia incluida en el diario corresponde al 4 de diciembre de 1994. Ese día escribió: "Constaté una respuesta inmediata a mis pedidos en la oración, sobre todo cuando soy más como un niño (papelitos de papel a San José). Esto me anima a esa contemplación pasiva, no omnipotente".

Años después, el 1 de enero de 2002, advirtió que estaba dejando de lado esa costumbre: "Demasiada confianza en los medios naturales y en mi seguridad. Los papelitos a San José disminuyen. ¡Atento!".

También registró su paso por el santuario de Fátima, en octubre de 2023. El 5 de ese mes anotó: "Miré y pedí". Al día siguiente, completó la experiencia con otra frase: "La miré y me habló".

El desgaste de sus responsabilidades y la prioridad del servicio

Las dudas y el cansancio no comenzaron durante su pontificado. Cuando todavía estaba en Buenos Aires, primero como obispo auxiliar y luego como arzobispo, Bergoglio ya describía el peso físico y espiritual de sus obligaciones.

El 31 de diciembre de 1992 resumió esa sensación: "Sensación de agobio y cansancio. Con todo el peso encima. ¿Peso de qué?... Esta sensación de agobio no es solo física. Es espiritual".

El 10 de enero de 1999 volvió sobre la dificultad de afrontar sus responsabilidades: "Comienzo en subida este año, muy cansado y temiendo no lograr resistir".

Sin embargo, el agotamiento no lo llevaba a buscar una reducción de sus compromisos. En una entrada del 20 de enero de 2006 cuestionó la posibilidad de refugiarse en horarios estrictos para limitar su tarea:

"Una prisión apostólica y un refugio para mi egoísmo... [No quiero terminar como los que] se refugian en el horario. Esta es mentalidad de solterón. Debo dar prioridad al servicio apostólico, por más que dure".

En otra reflexión, fechada el 11 de enero de 2004, vinculó su propia tristeza con el sufrimiento de otras personas: "Quiero unirme a toda la tristeza y la angustia de tantas personas, y presentarlas al Padre con la de Jesús. Solo en el Cielo habrá alegría y profunda paz. ¡Son tantos, tantísimos, los que sufren más que yo!".

Angela Merkel y las lecturas que eligió llevar al Vaticano

Las cuestiones internacionales aparecen con menor frecuencia que los asuntos personales y religiosos. Una de las referencias más concretas corresponde a una conversación con Angela Merkel, ex canciller alemana, sobre la percepción pública de las guerras.

El 26 de febrero de 2015, Francisco registró una reflexión que le había transmitido la dirigente: "Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, solo que ahora se ve a través de los medios y por eso se tiene una mayor conciencia".

El diario también permite conocer parte de las lecturas que Bergoglio consideraba importantes. Entre los libros que pidió trasladar desde Buenos Aires a Roma estaban Evangelii nuntiandi y los documentos de Puebla y Aparecida.

En este último texto había marcado con resaltador amarillo una frase sobre la expansión de la Iglesia: "La Iglesia crece no por proselitismo sino por atracción: como Cristo ‘atrae todo a sí con la fuerza de su amor’".