En diciembre habrá un día no laborable y dos feriados nacionales. Qué establece la Ley de Contrato de Trabajo y cómo se liquida cada jornada

Los feriados y días no laborables de diciembre de 2026 tendrán un tratamiento diferente para los trabajadores del sector privado. Aunque el lunes 7, el martes 8 y el viernes 25 pueden modificar la actividad habitual de las empresas, no todos tienen las mismas condiciones de descanso ni generan los mismos adicionales en el recibo de sueldo.

La primera fecha será el lunes 7 de diciembre, declarado día no laborable con fines turísticos. Al día siguiente, el martes 8, se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, que es feriado nacional. El último descanso del calendario llegará el viernes 25, por Navidad, también con carácter de feriado nacional.

Las diferencias entre ambas categorías determinan si el descanso es obligatorio y qué remuneración corresponde cuando el trabajador debe prestar servicios. Para entender ese tratamiento, también conviene repasar cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado según la Ley de Trabajo.

Cómo se paga el lunes 7 de diciembre

El lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos mediante la Resolución 164/2025. La medida permite extender el descanso previo al feriado del 8, aunque no obliga a todas las empresas privadas a suspender sus actividades.

Según el artículo 167 de la Ley de Contrato de Trabajo, en los días no laborables el trabajo es optativo para el empleador. Esto significa que cada empresa puede decidir si abre y mantiene la actividad habitual o si les concede el día libre a sus trabajadores.

Si el empleado debe concurrir a trabajar , cobra su salario simple, sin el recargo previsto para los feriados nacionales.

, cobra su salario simple, sin el recargo previsto para los feriados nacionales. Si la empresa decide no trabajar, debe abonarle igualmente la remuneración correspondiente a esa jornada.

Cómo se pagan los feriados del 8 y el 25 de diciembre

El martes 8 de diciembre y el viernes 25 son feriados nacionales inamovibles. El primero corresponde al Día de la Inmaculada Concepción de María y el segundo, a Navidad. Ambas fechas están incluidas en el calendario oficial de feriados nacionales.

En estos casos se aplica el artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo. La norma establece que, si el empleado no trabaja, conserva el derecho a cobrar la remuneración correspondiente al feriado.

Si debe prestar servicios, en cambio, tiene que recibir la remuneración normal de una jornada laboral más una cantidad igual. En términos prácticos, trabajar durante un feriado nacional implica cobrar el doble por esa jornada. Esta regla también se aplica a otras fechas del calendario, como se explica en la nota sobre cuánto corresponde cobrar si se trabaja durante un feriado nacional.

Qué trabajadores tienen derecho a cobrar el feriado

La Ley de Contrato de Trabajo también establece condiciones para acceder al pago del feriado cuando no se presta servicio. El artículo 168 contempla que el trabajador debe haber trabajado para el mismo empleador durante 48 horas o seis jornadas dentro de los diez días hábiles anteriores.

También reconoce ese derecho cuando el empleado trabajó la víspera hábil del feriado y continúa trabajando en cualquiera de los cinco días hábiles posteriores.

Estas condiciones deben tenerse en cuenta al revisar la liquidación, especialmente en los casos de trabajadores que ingresaron recientemente o que tuvieron interrupciones en la prestación de tareas.

El artículo 169 también establece criterios específicos para calcular la remuneración de quienes cobran por pieza, a destajo o mediante otros conceptos variables.

Qué diferencia hay entre un feriado nacional y un día no laborable

La diferencia central es que en los feriados nacionales el descanso es obligatorio y, si se trabaja, corresponde un pago adicional equivalente a la jornada habitual. En los días no laborables, en cambio, el empleador decide si se trabaja y no se aplica ese recargo.

Por eso, el lunes 7 de diciembre no tiene el mismo tratamiento que el martes 8 ni que el viernes 25. La diferencia no está solamente en el calendario: también impacta en la remuneración que puede recibir cada trabajador.

Qué pasa con Nochebuena y el 31 de diciembre

El jueves 24 de diciembre, Nochebuena, y el jueves 31, víspera de Año Nuevo, no son feriados nacionales ni forman parte de los días no laborables turísticos establecidos para diciembre de 2026.

En consecuencia, ambas fechas se consideran jornadas laborales habituales, salvo que el empleador disponga un horario especial, otorgue el día libre o exista un acuerdo particular aplicable a la actividad.

Cómo se calcula el pago de un feriado trabajado

El importe que corresponde cobrar por trabajar durante un feriado nacional también depende de la forma en que se liquida el salario. La Ley de Contrato de Trabajo establece criterios diferentes para los empleados mensualizados, quienes cobran por día o por hora y aquellos que tienen remuneraciones variables.

Para los trabajadores mensualizados, el adicional por trabajar durante un feriado se calcula dividiendo la remuneración mensual por 25. Ese importe se suma al sueldo habitual, que ya contempla el pago correspondiente al feriado. Por eso, el cálculo no consiste simplemente en duplicar el valor diario que surge de dividir el salario por 30.

En los empleos remunerados por día o por hora, se toma como referencia el importe que le habría correspondido cobrar al trabajador por su jornada habitual. Si además percibe conceptos variables, se aplican los promedios previstos por la normativa.

Por su parte, cuando el salario incluye conceptos variables, como comisiones, se utiliza el promedio de lo percibido durante los 30 días inmediatamente anteriores al feriado. De esta manera, el adicional no depende únicamente del sueldo básico, sino también de la modalidad de remuneración de cada trabajador.